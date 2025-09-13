https://crimea.ria.ru/20250913/kak-vzyskat-s-magazina-ubytki-distantsionno-1149355480.html
Как взыскать с магазина убытки дистанционно
Как взыскать с магазина убытки дистанционно - РИА Новости Крым, 13.09.2025
Как взыскать с магазина убытки дистанционно
Специалист по защите прав потребителя, член экспертного совета Общественной палаты Республики Крым Надежда Анельчук рассказала об алгоритме защиты своих прав в... РИА Новости Крым, 13.09.2025
2025-09-13T12:10
2025-09-13T12:10
2025-09-13T19:11
Как взыскать с магазина убытки дистанционно
Эксперт назвала алгоритм действий для покупателя при попытке обмана в магазине
12:10 13.09.2025 (обновлено: 19:11 13.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Специалист по защите прав потребителя, член экспертного совета Общественной палаты Республики Крым Надежда Анельчук рассказала об алгоритме защиты своих прав в случае обмана в магазине при попытке продажи товара по более высокой цене, чем указана на ценнике, если дождаться менеджера нет времени.
"Если нет времени решить этот вопрос прямо здесь и сейчас, есть возможность потребителя сделать это дистанционно путем направления претензий в письменном виде", – сказала она в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
Анельчук подчеркнула, что наименование продавца всегда указано в кассовом либо в товарном чеке. По словам специалиста, что сначала нужно претензию о продаже товара по завышенной цене отправить продавцу.
"Если же данная претензия не удовлетворяется, то данный спор решается в судебном порядке. Также существует административная ответственность за такое нарушение. Нужно сфотографировать ценник и чек, и эту информацию направить в контролирующий орган – Роспотребнадзор", – дала она совет.
Анельчук отметила, что именно Роспотребнадзор привлекает к ответственности в виде штрафа того или иного продавца за нарушения.
