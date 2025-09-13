Рейтинг@Mail.ru
Как взыскать с магазина убытки дистанционно - РИА Новости Крым, 13.09.2025
Как взыскать с магазина убытки дистанционно
Как взыскать с магазина убытки дистанционно
Специалист по защите прав потребителя, член экспертного совета Общественной палаты Республики Крым Надежда Анельчук рассказала об алгоритме защиты своих прав в... РИА Новости Крым, 13.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Специалист по защите прав потребителя, член экспертного совета Общественной палаты Республики Крым Надежда Анельчук рассказала об алгоритме защиты своих прав в случае обмана в магазине при попытке продажи товара по более высокой цене, чем указана на ценнике, если дождаться менеджера нет времени.Анельчук подчеркнула, что наименование продавца всегда указано в кассовом либо в товарном чеке. По словам специалиста, что сначала нужно претензию о продаже товара по завышенной цене отправить продавцу."Если же данная претензия не удовлетворяется, то данный спор решается в судебном порядке. Также существует административная ответственность за такое нарушение. Нужно сфотографировать ценник и чек, и эту информацию направить в контролирующий орган – Роспотребнадзор", – дала она совет.Анельчук отметила, что именно Роспотребнадзор привлекает к ответственности в виде штрафа того или иного продавца за нарушения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Как взыскать с магазина убытки дистанционно

Эксперт назвала алгоритм действий для покупателя при попытке обмана в магазине

12:10 13.09.2025 (обновлено: 19:11 13.09.2025)
 
В супермаркете
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Специалист по защите прав потребителя, член экспертного совета Общественной палаты Республики Крым Надежда Анельчук рассказала об алгоритме защиты своих прав в случае обмана в магазине при попытке продажи товара по более высокой цене, чем указана на ценнике, если дождаться менеджера нет времени.

"Если нет времени решить этот вопрос прямо здесь и сейчас, есть возможность потребителя сделать это дистанционно путем направления претензий в письменном виде", – сказала она в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

Анельчук подчеркнула, что наименование продавца всегда указано в кассовом либо в товарном чеке. По словам специалиста, что сначала нужно претензию о продаже товара по завышенной цене отправить продавцу.
"Если же данная претензия не удовлетворяется, то данный спор решается в судебном порядке. Также существует административная ответственность за такое нарушение. Нужно сфотографировать ценник и чек, и эту информацию направить в контролирующий орган – Роспотребнадзор", – дала она совет.
Анельчук отметила, что именно Роспотребнадзор привлекает к ответственности в виде штрафа того или иного продавца за нарушения.
