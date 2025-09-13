https://crimea.ria.ru/20250913/kak-vzyskat-s-magazina-ubytki-distantsionno-1149355480.html

Как взыскать с магазина убытки дистанционно

Как взыскать с магазина убытки дистанционно

Специалист по защите прав потребителя, член экспертного совета Общественной палаты Республики Крым Надежда Анельчук рассказала об алгоритме защиты своих прав в...

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Специалист по защите прав потребителя, член экспертного совета Общественной палаты Республики Крым Надежда Анельчук рассказала об алгоритме защиты своих прав в случае обмана в магазине при попытке продажи товара по более высокой цене, чем указана на ценнике, если дождаться менеджера нет времени.Анельчук подчеркнула, что наименование продавца всегда указано в кассовом либо в товарном чеке. По словам специалиста, что сначала нужно претензию о продаже товара по завышенной цене отправить продавцу."Если же данная претензия не удовлетворяется, то данный спор решается в судебном порядке. Также существует административная ответственность за такое нарушение. Нужно сфотографировать ценник и чек, и эту информацию направить в контролирующий орган – Роспотребнадзор", – дала она совет.Анельчук отметила, что именно Роспотребнадзор привлекает к ответственности в виде штрафа того или иного продавца за нарушения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

