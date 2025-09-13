Голос, который не дрогнул: 70 лет легенде телевидения Татьяне Митковой

https://crimea.ria.ru/20250913/golos-kotoryy-ne-drognul-70-let-legende-televideniya-tatyane-mitkovoy-1149415342.html

Сегодня журналистка, за плечами которой тысячи эфиров и любовь зрителей всей страны, отмечает юбилей. РИА Новости Крым, 13.09.2025

Сегодня журналистка, за плечами которой тысячи эфиров и любовь зрителей всей страны, отмечает юбилей. На ТВ Миткова пришла в 17 лет и прошла путь от помощника режиссера до ведущей Центрального телевидения СССР. Потом стала лицом НТВ. "Быстро, точно и честно" – так она видит основные принципы своей работы. Коллеги отмечали ее новаторский стиль и самостоятельность в кадре, которые произвели фурор в телеэфире. Она не раз доказывала верность своим взглядам и профессии. В 2001 году, когда многие ушли с НТВ, она вернулась и продолжает работать там по сей день. Миткова освещала сложнейшие события в истории страны, включая две чеченские войны, называя это время "невероятной болью". Сегодня она руководитель дирекции информационного вещания НТВ и многократный лауреат наград, включая ТЭФИ, Орден Дружбы и Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Один из самых ярких поступков – отказ от литовской госнаграды в 2014 году. Миткова сделала это в знак солидарности с гендиректором "России сегодня" Дмитрием Киселевым, которого президент Литвы Грибаускайте вычеркнула из списка. Эту медаль оба журналиста получили в 1994 году за освещение Вильнюсских событий 1991 года.Быть русской для нее – это "поддерживать страну, поддерживать людей, помогать, чем можно и прежде всего не делать пакостей".Она поддержала СВО, а, попав под санкции Канады, заявила: "Работать будем еще лучше". Несмотря на годы, Миткова не собирается уходить из профессии: "Я работала на ТВ всю свою жизнь и ничего другого делать не умею… Лучше уставать, чем маяться от безделья".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

