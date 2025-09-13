Рейтинг@Mail.ru
Голос, который не дрогнул: 70 лет легенде телевидения Татьяне Митковой - РИА Новости Крым, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250913/golos-kotoryy-ne-drognul-70-let-legende-televideniya-tatyane-mitkovoy-1149415342.html
Голос, который не дрогнул: 70 лет легенде телевидения Татьяне Митковой
Голос, который не дрогнул: 70 лет легенде телевидения Татьяне Митковой - РИА Новости Крым, 13.09.2025
Голос, который не дрогнул: 70 лет легенде телевидения Татьяне Митковой
Сегодня журналистка, за плечами которой тысячи эфиров и любовь зрителей всей страны, отмечает юбилей. РИА Новости Крым, 13.09.2025
2025-09-13T09:01
2025-09-13T09:22
юбилей
телевидение
сми
нтв
журналистика
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0d/1149415230_0:0:1216:684_1920x0_80_0_0_bbcfcca02383e97f4d6a701d99886c26.jpg
Сегодня журналистка, за плечами которой тысячи эфиров и любовь зрителей всей страны, отмечает юбилей. На ТВ Миткова пришла в 17 лет и прошла путь от помощника режиссера до ведущей Центрального телевидения СССР. Потом стала лицом НТВ. "Быстро, точно и честно" – так она видит основные принципы своей работы. Коллеги отмечали ее новаторский стиль и самостоятельность в кадре, которые произвели фурор в телеэфире. Она не раз доказывала верность своим взглядам и профессии. В 2001 году, когда многие ушли с НТВ, она вернулась и продолжает работать там по сей день. Миткова освещала сложнейшие события в истории страны, включая две чеченские войны, называя это время "невероятной болью". Сегодня она руководитель дирекции информационного вещания НТВ и многократный лауреат наград, включая ТЭФИ, Орден Дружбы и Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Один из самых ярких поступков – отказ от литовской госнаграды в 2014 году. Миткова сделала это в знак солидарности с гендиректором "России сегодня" Дмитрием Киселевым, которого президент Литвы Грибаускайте вычеркнула из списка. Эту медаль оба журналиста получили в 1994 году за освещение Вильнюсских событий 1991 года.Быть русской для нее – это "поддерживать страну, поддерживать людей, помогать, чем можно и прежде всего не делать пакостей".Она поддержала СВО, а, попав под санкции Канады, заявила: "Работать будем еще лучше". Несмотря на годы, Миткова не собирается уходить из профессии: "Я работала на ТВ всю свою жизнь и ничего другого делать не умею… Лучше уставать, чем маяться от безделья".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0d/1149415230_224:0:1171:710_1920x0_80_0_0_84bc307d4e4724e7c232029f5dd9444c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юбилей, телевидение, сми, нтв, журналистика, россия, общество
Голос, который не дрогнул: 70 лет легенде телевидения Татьяне Митковой

Голос, который не дрогнул: 70 лет легенде российского телевидения Татьяне Митковой

09:01 13.09.2025 (обновлено: 09:22 13.09.2025)
 
© РИА НовостиТатьяна Миткова
Татьяна Миткова - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
Сегодня журналистка, за плечами которой тысячи эфиров и любовь зрителей всей страны, отмечает юбилей.
На ТВ Миткова пришла в 17 лет и прошла путь от помощника режиссера до ведущей Центрального телевидения СССР. Потом стала лицом НТВ. "Быстро, точно и честно" – так она видит основные принципы своей работы. Коллеги отмечали ее новаторский стиль и самостоятельность в кадре, которые произвели фурор в телеэфире.
Она не раз доказывала верность своим взглядам и профессии. В 2001 году, когда многие ушли с НТВ, она вернулась и продолжает работать там по сей день. Миткова освещала сложнейшие события в истории страны, включая две чеченские войны, называя это время "невероятной болью".
Сегодня она руководитель дирекции информационного вещания НТВ и многократный лауреат наград, включая ТЭФИ, Орден Дружбы и Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
Один из самых ярких поступков – отказ от литовской госнаграды в 2014 году. Миткова сделала это в знак солидарности с гендиректором "России сегодня" Дмитрием Киселевым, которого президент Литвы Грибаускайте вычеркнула из списка. Эту медаль оба журналиста получили в 1994 году за освещение Вильнюсских событий 1991 года.
Быть русской для нее – это "поддерживать страну, поддерживать людей, помогать, чем можно и прежде всего не делать пакостей".
Она поддержала СВО, а, попав под санкции Канады, заявила: "Работать будем еще лучше".
Несмотря на годы, Миткова не собирается уходить из профессии: "Я работала на ТВ всю свою жизнь и ничего другого делать не умею… Лучше уставать, чем маяться от безделья".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ЮбилейТелевидениеСМИНТВЖурналистикаРоссияОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:37340 украинских БПЛА уничтожены за сутки
12:24Пожар в селе Скворцово под Симферополем полностью потушили
12:06Армия России освободила Новониколаевку в Днепропетровской области
11:56В Севастополе закрыли рейд
11:47Под Симферополем вспыхнул пожар: огонь охватил около 10 гектаров
11:25Мопедист погиб в лобовом столкновении с авто в Новокубанском районе
11:08Крымский мост сейчас - обстановка на 11 часов
10:32100 атак: ЦИК заявил о попытках подорвать цифровую инфраструктуру выборов
10:12Золотая наша Москва: что крымского есть в столице
09:31Борис Джонсон приехал в Одессу
09:01Голос, который не дрогнул: 70 лет легенде телевидения Татьяне Митковой
08:48Поедемте на бал: сотрудница Ливадийского музея шьет исторические костюмы
08:14Академия футбола Крыма воспитывает лучших из лучших
07:55В Госсовете РК призвали Украину исключить из конституции раздел о Крыме
07:31Что происходит на Крымском мосту - ситуация с очередью на утро субботы
07:1742 беспилотника сбиты над Крымом и другими регионами России
07:14Новое мощное землетрясение на Камчатке - объявлена угроза цунами
07:10В Крыму пройдет всероссийский форум "Здравница 2026"
00:01Крым в субботу накроет холодный порывистый ветер
00:00Какой сегодня праздник: 13 сентября
Лента новостейМолния