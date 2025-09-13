Рейтинг@Mail.ru
Что происходит на Крымском мосту - ситуация с очередью на утро субботы - РИА Новости Крым, 13.09.2025
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
Что происходит на Крымском мосту - ситуация с очередью на утро субботы
Что происходит на Крымском мосту - ситуация с очередью на утро субботы - РИА Новости Крым, 13.09.2025
Что происходит на Крымском мосту - ситуация с очередью на утро субботы
В субботу утром на выезде с полуострова перед досмотровыми пунктами у Крымского моста проезда ждут более 800 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 13.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В субботу утром на выезде с полуострова перед досмотровыми пунктами у Крымского моста проезда ждут более 800 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.До четырех часов придется ожидать проезда по транспортному переходу через Керченский пролив тем, кто для путешествия выберет в ближайшие выходные.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост, крым, очереди на крымском мосту, тамань, керчь, новости крыма

Что происходит на Крымском мосту - ситуация с очередью на утро субботы

07:31 13.09.2025
 
© РИА Новости КрымОчереди перед Крымский мостом
Очереди перед Крымский мостом - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В субботу утром на выезде с полуострова перед досмотровыми пунктами у Крымского моста проезда ждут более 800 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 872 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", – сказано в сообщении по состоянию на 7 часов.
До четырех часов придется ожидать проезда по транспортному переходу через Керченский пролив тем, кто для путешествия выберет в ближайшие выходные.
Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымОчереди на Крымском мостуТаманьКерчьНовости Крыма
 
