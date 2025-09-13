https://crimea.ria.ru/20250913/boris-dzhonson-priekhal-v-odessu-1149415495.html
Борис Джонсон приехал в Одессу
Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заметили в Одессе, сообщило украинское издание "Обозреватель".
09:31 13.09.2025 (обновлено: 09:43 13.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заметили в Одессе, сообщило украинское издание "Обозреватель".
"Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заметили в Одессе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале
"Обозревателя".
Издание публикует видео из местных Telegram-сообществ, на котором Джонсон садится в автомобиль. О целях визита не сообщается.
Визит Джонсона в Одессу позднее подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Он опубликовал совместное фото с британцем на улицах Одессы.
Ранее глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия отметил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший премьер Великобритании Борис Джонсон призвал руководство в Киеве ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
*Внесен в список террористов и экстремистов
