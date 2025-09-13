https://crimea.ria.ru/20250913/boris-dzhonson-priekhal-v-odessu-1149415495.html

Борис Джонсон приехал в Одессу

Борис Джонсон приехал в Одессу - РИА Новости Крым, 13.09.2025

Борис Джонсон приехал в Одессу

Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заметили в Одессе, сообщило украинское издание "Обозреватель". РИА Новости Крым, 13.09.2025

2025-09-13T09:31

2025-09-13T09:31

2025-09-13T09:43

борис джонсон

одесса

украина

новости

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0a/1125795051_0:71:3031:1776_1920x0_80_0_0_f48281e2ef26526a95c949389f6f69d1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заметили в Одессе, сообщило украинское издание "Обозреватель".Издание публикует видео из местных Telegram-сообществ, на котором Джонсон садится в автомобиль. О целях визита не сообщается.Визит Джонсона в Одессу позднее подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Он опубликовал совместное фото с британцем на улицах Одессы.Ранее глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия отметил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший премьер Великобритании Борис Джонсон призвал руководство в Киеве ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".*Внесен в список террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

одесса

украина

великобритания

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис джонсон, одесса, украина, новости, великобритания