Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заметили в Одессе, сообщило украинское издание "Обозреватель". РИА Новости Крым, 13.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заметили в Одессе, сообщило украинское издание "Обозреватель".Издание публикует видео из местных Telegram-сообществ, на котором Джонсон садится в автомобиль. О целях визита не сообщается.Визит Джонсона в Одессу позднее подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Он опубликовал совместное фото с британцем на улицах Одессы.Ранее глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия отметил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший премьер Великобритании Борис Джонсон призвал руководство в Киеве ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".*Внесен в список террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
09:31 13.09.2025 (обновлено: 09:43 13.09.2025)
 
© ADRIAN DENNIS / AFPБывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© ADRIAN DENNIS / AFP
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заметили в Одессе, сообщило украинское издание "Обозреватель".
"Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заметили в Одессе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Обозревателя".
Издание публикует видео из местных Telegram-сообществ, на котором Джонсон садится в автомобиль. О целях визита не сообщается.
Визит Джонсона в Одессу позднее подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Он опубликовал совместное фото с британцем на улицах Одессы.
Ранее глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия отметил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший премьер Великобритании Борис Джонсон призвал руководство в Киеве ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
*Внесен в список террористов и экстремистов
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
