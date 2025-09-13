Рейтинг@Mail.ru
Академия футбола Крыма воспитывает лучших из лучших - РИА Новости Крым, 13.09.2025
Академия футбола Крыма воспитывает лучших из лучших
Академия футбола Крыма воспитывает лучших из лучших - РИА Новости Крым, 13.09.2025
Академия футбола Крыма воспитывает лучших из лучших
В Крыму воспитывают настоящих мастеров спорта. Республиканские футболисты уже играют в ведущих командах России. За пять лет в молодежные и юношеские сборные... РИА Новости Крым, 13.09.2025
2025-09-13T08:14
2025-09-13T08:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В Крыму воспитывают настоящих мастеров спорта. Республиканские футболисты уже играют в ведущих командах России. За пять лет в молодежные и юношеские сборные Российской Федерации попали уже девять воспитанников с полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор спортивной школы "Академия футбола Крыма" Александр Яцун.При этом попасть в академию с каждым годом будет только сложнее, уверен Александр Яцун. Внутренняя конкуренция постоянно растет. Расширяется и география спортсменов."Чтобы попасть в академию футбола Крыма, нужно доказать, что ты сильнее, чем большинство твоих сверстников. А география у нас постоянно расширяется. Это не только Крым, теперь это и новые территории", – заявил директор Академии футбола.Подать заявку на прохождение отбора в академию можно через Госуслуги. По итогам прошлого года Академия футбола Крыма заняла первое место по количеству таких заявок на территории всей Российской Федерации."Это значит, что ребята хотят к нам попасть. Мы сделаем все, чтоб они реализовали свои способности", – подчеркнул Яцун.Обучение для юных спортсменов бесплатное. Работает большой штат профессиональных педагогов. Уделяют внимание в академии и медобслуживанию, сообщил спортсмен.В наставниках крымской академии – ведущие детские тренеры по футболу. Яцун подчеркнул, что с первого дня академии спортсмены придерживались философии: сиюминутные результаты должны интересовать меньше, чем развитие каждого футболиста как личности."Мы верим, что рано или поздно в футболке главной команды нашей страны выйдет воспитанник крымской академии", – уверен Александр Яцун.Ранее глава республики Сергей Аксенов на мероприятии в честь пятилетия Академии футбола Крыма сообщил, что за пять лет работы в ней воспитали более 300 спортсменов.Академия футбола Крыма была создана в 2020 году по поручению президента РФ Владимира Путина. В августе 2020 года юные футболисты и футболистки в возрасте от 12-ти до 18-ти лет приступили к активным занятиям в соответствии с программой спортивной подготовки, основанной на федеральных стандартах.Цель Академии футбола Крыма – подготовка конкурентоспособных футболистов с учетом современных требований, а также образованных и всесторонне развитых членов современного общества. Тренеры-преподаватели АФК имеют футбольные лицензии UEFA категории "А" или "В" и профессиональное образование. Также все тренеры регулярно проходят профессиональную переподготовку.
крым, футбол, александр яцун, академия футбола крыма, новости крыма, спорт
Академия футбола Крыма воспитывает лучших из лучших

В Академии футбола Крыма учатся спортсмены из нескольких республик России

08:14 13.09.2025
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкФутбол
Футбол - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В Крыму воспитывают настоящих мастеров спорта. Республиканские футболисты уже играют в ведущих командах России. За пять лет в молодежные и юношеские сборные Российской Федерации попали уже девять воспитанников с полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор спортивной школы "Академия футбола Крыма" Александр Яцун.
"Результаты говорят сами за себя. 80 наших ребят уже играют за пределами Крыма в топ-академиях. Девять из них уже примеряли футболки молодежных и юношеских сборных Российской Федерации. Это действительно для нас большой показатель", – рассказал спортсмен.
При этом попасть в академию с каждым годом будет только сложнее, уверен Александр Яцун. Внутренняя конкуренция постоянно растет. Расширяется и география спортсменов.
"Чтобы попасть в академию футбола Крыма, нужно доказать, что ты сильнее, чем большинство твоих сверстников. А география у нас постоянно расширяется. Это не только Крым, теперь это и новые территории", – заявил директор Академии футбола.
Подать заявку на прохождение отбора в академию можно через Госуслуги. По итогам прошлого года Академия футбола Крыма заняла первое место по количеству таких заявок на территории всей Российской Федерации.
"Это значит, что ребята хотят к нам попасть. Мы сделаем все, чтоб они реализовали свои способности", – подчеркнул Яцун.
Обучение для юных спортсменов бесплатное. Работает большой штат профессиональных педагогов. Уделяют внимание в академии и медобслуживанию, сообщил спортсмен.
"Большое внимание мы уделяем и медицинскому обслуживанию и восстановлению футболистов. У нас есть хороший восстановительный центр. Все под контролем 24/7. Врачи следят не только на тренировках, но и в быту", – рассказал директор Академии футбола Крыма.
В наставниках крымской академии – ведущие детские тренеры по футболу. Яцун подчеркнул, что с первого дня академии спортсмены придерживались философии: сиюминутные результаты должны интересовать меньше, чем развитие каждого футболиста как личности.
"Мы верим, что рано или поздно в футболке главной команды нашей страны выйдет воспитанник крымской академии", – уверен Александр Яцун.
Ранее глава республики Сергей Аксенов на мероприятии в честь пятилетия Академии футбола Крыма сообщил, что за пять лет работы в ней воспитали более 300 спортсменов.
Академия футбола Крыма была создана в 2020 году по поручению президента РФ Владимира Путина. В августе 2020 года юные футболисты и футболистки в возрасте от 12-ти до 18-ти лет приступили к активным занятиям в соответствии с программой спортивной подготовки, основанной на федеральных стандартах.
Цель Академии футбола Крыма – подготовка конкурентоспособных футболистов с учетом современных требований, а также образованных и всесторонне развитых членов современного общества. Тренеры-преподаватели АФК имеют футбольные лицензии UEFA категории "А" или "В" и профессиональное образование. Также все тренеры регулярно проходят профессиональную переподготовку.
