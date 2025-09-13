https://crimea.ria.ru/20250913/akademiya-futbola-kryma-vospityvaet-luchshikh-iz-luchshikh-1149375252.html

Академия футбола Крыма воспитывает лучших из лучших

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В Крыму воспитывают настоящих мастеров спорта. Республиканские футболисты уже играют в ведущих командах России. За пять лет в молодежные и юношеские сборные Российской Федерации попали уже девять воспитанников с полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор спортивной школы "Академия футбола Крыма" Александр Яцун.При этом попасть в академию с каждым годом будет только сложнее, уверен Александр Яцун. Внутренняя конкуренция постоянно растет. Расширяется и география спортсменов."Чтобы попасть в академию футбола Крыма, нужно доказать, что ты сильнее, чем большинство твоих сверстников. А география у нас постоянно расширяется. Это не только Крым, теперь это и новые территории", – заявил директор Академии футбола.Подать заявку на прохождение отбора в академию можно через Госуслуги. По итогам прошлого года Академия футбола Крыма заняла первое место по количеству таких заявок на территории всей Российской Федерации."Это значит, что ребята хотят к нам попасть. Мы сделаем все, чтоб они реализовали свои способности", – подчеркнул Яцун.Обучение для юных спортсменов бесплатное. Работает большой штат профессиональных педагогов. Уделяют внимание в академии и медобслуживанию, сообщил спортсмен.В наставниках крымской академии – ведущие детские тренеры по футболу. Яцун подчеркнул, что с первого дня академии спортсмены придерживались философии: сиюминутные результаты должны интересовать меньше, чем развитие каждого футболиста как личности."Мы верим, что рано или поздно в футболке главной команды нашей страны выйдет воспитанник крымской академии", – уверен Александр Яцун.Ранее глава республики Сергей Аксенов на мероприятии в честь пятилетия Академии футбола Крыма сообщил, что за пять лет работы в ней воспитали более 300 спортсменов.Академия футбола Крыма была создана в 2020 году по поручению президента РФ Владимира Путина. В августе 2020 года юные футболисты и футболистки в возрасте от 12-ти до 18-ти лет приступили к активным занятиям в соответствии с программой спортивной подготовки, основанной на федеральных стандартах.Цель Академии футбола Крыма – подготовка конкурентоспособных футболистов с учетом современных требований, а также образованных и всесторонне развитых членов современного общества. Тренеры-преподаватели АФК имеют футбольные лицензии UEFA категории "А" или "В" и профессиональное образование. Также все тренеры регулярно проходят профессиональную переподготовку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России по футболуСпорт для всех: как стать паралимпийцем в КрымуБесплатный спорт рядом с домом – тысячи севастопольцев уже участвуют

