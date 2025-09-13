Рейтинг@Mail.ru
42 беспилотника сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250913/42-bespilotnika-sbity-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1149414639.html
42 беспилотника сбиты над Крымом и другими регионами России
42 беспилотника сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 13.09.2025
42 беспилотника сбиты над Крымом и другими регионами России
Средства ПВО за ночь сбили 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Россией, сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости Крым, 13.09.2025
2025-09-13T07:17
2025-09-13T07:23
министерство обороны рф
крым
новости крыма
атаки всу на крым
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633402_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8bda314dc8d017dc71e2d7c368bcfe97.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Средства ПВО за ночь сбили 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Россией, сообщило Минобороны РФ в субботу."В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 12 сентября до 06.00 мск 13 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 15 – над территорией Ростовской области, 12 – над территорией Белгородской области, десять БПЛА – над территорией Волгоградской области, два – над территорией Республики Крым и по одному – над территориями Калужской, Курской и Смоленской областей", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633402_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_f202c012ed9a6846724acc31fbac3c14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, крым, новости крыма, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
42 беспилотника сбиты над Крымом и другими регионами России

42 беспилотника сбиты над Крымом и другими регионами России - Минобороны

07:17 13.09.2025 (обновлено: 07:23 13.09.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Средства ПВО за ночь сбили 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Россией, сообщило Минобороны РФ в субботу.
"В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 12 сентября до 06.00 мск 13 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 15 – над территорией Ростовской области, 12 – над территорией Белгородской области, десять БПЛА – над территорией Волгоградской области, два – над территорией Республики Крым и по одному – над территориями Калужской, Курской и Смоленской областей", - говорится в сообщении.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство обороны РФКрымНовости КрымаАтаки ВСУ на КрымБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:48Поедемте на бал: сотрудница Ливадийского музея шьет исторические костюмы
08:14Академия футбола Крыма воспитывает лучших из лучших
07:55В Госсовете РК призвали Украину исключить из конституции раздел о Крыме
07:31Что происходит на Крымском мосту - ситуация с очередью на утро субботы
07:1742 беспилотника сбиты над Крымом и другими регионами России
07:14Новое мощное землетрясение на Камчатке - объявлена угроза цунами
07:10В Крыму пройдет всероссийский форум "Здравница 2026"
00:01Крым в субботу накроет холодный порывистый ветер
00:00Какой сегодня праздник: 13 сентября
23:55Морской транспорт Севастополя возобновил работу
22:42Выборы губернатора Севастополя и снижение ключевой ставки – главное
22:21В Севастополе подвели итоги первого дня голосования
22:12Путин: в России признательны единомышленникам за поддержку "Интервидения"
22:06Крымский мост: оперативная обстановка в пятницу вечером
22:00В Севастополе закрыли рейд
21:43Украинские боевики пытались атаковать территорию Запорожской АЭС
21:31В исторической части Евпатории на два дня перекроют движение – схема
21:16Клещи в Крыму покусали более 2000 человек – сколько из них инфицированы
20:50Мощное землетрясение раз в 100 лет: ждать ли его в Крыму в 2027 году
20:32Киев и Варшава обсудили производство дальнобойных баллистических ракет
Лента новостейМолния