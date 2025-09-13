https://crimea.ria.ru/20250913/42-bespilotnika-sbity-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1149414639.html

42 беспилотника сбиты над Крымом и другими регионами России

42 беспилотника сбиты над Крымом и другими регионами России

Средства ПВО за ночь сбили 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Россией, сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости Крым, 13.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Средства ПВО за ночь сбили 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Россией, сообщило Минобороны РФ в субботу."В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 12 сентября до 06.00 мск 13 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 15 – над территорией Ростовской области, 12 – над территорией Белгородской области, десять БПЛА – над территорией Волгоградской области, два – над территорией Республики Крым и по одному – над территориями Калужской, Курской и Смоленской областей", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

