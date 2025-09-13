Рейтинг@Mail.ru
38 беспилотников сбиты над Крымом и регионами России - РИА Новости Крым, 13.09.2025
38 беспилотников сбиты над Крымом и регионами России
38 беспилотников сбиты над Крымом и регионами России - РИА Новости Крым, 13.09.2025
38 беспилотников сбиты над Крымом и регионами России
Средства ПВО сбили 38 украинских беспилотников над Россией: 31 - над территорией Белгородской области и семь – над территорией Республики Крым, сообщило... РИА Новости Крым, 13.09.2025
министерство обороны рф
срочные новости крыма
крым
новости крыма
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Средства ПВО сбили 38 украинских беспилотников над Россией: 31 - над территорией Белгородской области и семь – над территорией Республики Крым, сообщило Минобороны РФ в субботу.
https://crimea.ria.ru/20250913/42-bespilotnika-sbity-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1149414639.html
крым
министерство обороны рф, срочные новости крыма, крым, новости крыма, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя
38 беспилотников сбиты над Крымом и регионами России

Над Крымом сбили 7 беспилотников ВСУ

19:08 13.09.2025 (обновлено: 19:35 13.09.2025)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Средства ПВО сбили 38 украинских беспилотников над Россией: 31 - над территорией Белгородской области и семь – над территорией Республики Крым, сообщило Минобороны РФ в субботу.
"Тринадцатого сентября текущего года с 10.00 до 18.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 31 - над территорией Белгородской области и семь – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Работа ПВО
