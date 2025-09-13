https://crimea.ria.ru/20250913/38-bespilotnika-sbity-nad-krymom-i-regionami-rossii-1149427247.html
38 беспилотников сбиты над Крымом и регионами России
38 беспилотников сбиты над Крымом и регионами России - РИА Новости Крым, 13.09.2025
38 беспилотников сбиты над Крымом и регионами России
Средства ПВО сбили 38 украинских беспилотников над Россией: 31 - над территорией Белгородской области и семь – над территорией Республики Крым, сообщило... РИА Новости Крым, 13.09.2025
2025-09-13T19:08
2025-09-13T19:08
2025-09-13T19:35
министерство обороны рф
срочные новости крыма
крым
новости крыма
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/01/1147616279_0:0:3275:1843_1920x0_80_0_0_de1d0896ae306935c9fc28e44c364fbe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Средства ПВО сбили 38 украинских беспилотников над Россией: 31 - над территорией Белгородской области и семь – над территорией Республики Крым, сообщило Минобороны РФ в субботу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250913/42-bespilotnika-sbity-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1149414639.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/01/1147616279_308:0:3037:2047_1920x0_80_0_0_bc3e443a2a255909ffa9fad796d940d6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, срочные новости крыма, крым, новости крыма, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя
38 беспилотников сбиты над Крымом и регионами России
Над Крымом сбили 7 беспилотников ВСУ
19:08 13.09.2025 (обновлено: 19:35 13.09.2025)