Рейтинг@Mail.ru
340 украинских БПЛА уничтожены за сутки - РИА Новости Крым, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250913/340-ukrainskikh-bpla-unichtozheny-za-sutki-1149417965.html
340 украинских БПЛА уничтожены за сутки
340 украинских БПЛА уничтожены за сутки - РИА Новости Крым, 13.09.2025
340 украинских БПЛА уничтожены за сутки
Средства ПВО за сутки в ходе СВО уничтожили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 340 украинских беспилотных летательных... РИА Новости Крым, 13.09.2025
2025-09-13T12:37
2025-09-13T12:37
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
пво
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018251_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0a7d7e93e16c2e47a577c45f1cd96a56.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Средства ПВО за сутки в ходе СВО уничтожили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 340 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны РФ в субботу.В Минобороны добавили, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение пунктам управления, площадкам запуска и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 83708 беспилотных летательных аппаратов, 628 зенитных ракетных комплексов, 25079 танков и других боевых бронированных машин, 1591 боевая машина реактивных систем залпового огня, 29527 орудий полевой артиллерии и минометов, 41677 единиц специальной военной автомобильной техники, отметили в российском оборонном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250913/armiya-rossii-osvobodila-novonikolaevku-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1149417664.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018251_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_60dc94e5fe95f4033f29547c3849a581.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), пво, армия и флот
340 украинских БПЛА уничтожены за сутки

Минобороны: ВС России за сутки уничтожили 340 украинских БПЛА и 3 снаряда HIMARS

12:37 13.09.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРабота ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Средства ПВО за сутки в ходе СВО уничтожили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 340 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны РФ в субботу.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 340 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение пунктам управления, площадкам запуска и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 83708 беспилотных летательных аппаратов, 628 зенитных ракетных комплексов, 25079 танков и других боевых бронированных машин, 1591 боевая машина реактивных систем залпового огня, 29527 орудий полевой артиллерии и минометов, 41677 единиц специальной военной автомобильной техники, отметили в российском оборонном ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Зенитно-ракетный дивизион - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
12:06
Армия России освободила Новониколаевку в Днепропетровской области
 
Новости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)ПВОАрмия и флот
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:37340 украинских БПЛА уничтожены за сутки
12:24Пожар в селе Скворцово под Симферополем полностью потушили
12:06Армия России освободила Новониколаевку в Днепропетровской области
11:56В Севастополе закрыли рейд
11:47Под Симферополем вспыхнул пожар: огонь охватил около 10 гектаров
11:25Мопедист погиб в лобовом столкновении с авто в Новокубанском районе
11:08Крымский мост сейчас - обстановка на 11 часов
10:32100 атак: ЦИК заявил о попытках подорвать цифровую инфраструктуру выборов
10:12Золотая наша Москва: что крымского есть в столице
09:31Борис Джонсон приехал в Одессу
09:01Голос, который не дрогнул: 70 лет легенде телевидения Татьяне Митковой
08:48Поедемте на бал: сотрудница Ливадийского музея шьет исторические костюмы
08:14Академия футбола Крыма воспитывает лучших из лучших
07:55В Госсовете РК призвали Украину исключить из конституции раздел о Крыме
07:31Что происходит на Крымском мосту - ситуация с очередью на утро субботы
07:1742 беспилотника сбиты над Крымом и другими регионами России
07:14Новое мощное землетрясение на Камчатке - объявлена угроза цунами
07:10В Крыму пройдет всероссийский форум "Здравница 2026"
00:01Крым в субботу накроет холодный порывистый ветер
00:00Какой сегодня праздник: 13 сентября
Лента новостейМолния