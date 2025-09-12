https://crimea.ria.ru/20250912/zhelayuschikh-ne-nashlos-v-mid-otsenili-vstrechu-po-ukraine-v-parizhe-1149395682.html

Желающих не нашлось: в МИД оценили встречу по Украине в Париже

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Отправлять свои войска на Украину участники так называемой "коалиции желающих" не хотят. Такое стремление есть лишь у представителей Великобритании и Франции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В начале сентября в Париже прошла очередная встреча "коалиции желающих". Ее возглавят французский президент Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер. Главной темой консультаций, по данным СМИ, были гарантии безопасности Украины. При этом заявление министра обороны Украины Дениса Шмыгаля о попытке получить от западных союзников 60 миллиардов долларов и желании заставить их заложить эти деньги в свои бюджеты на следующий год, дипломат оценила скептически."Поиздержались, видимо, на Банковой. Нужно, видимо, каким-то образом компенсировать потраченные на отдых летний в 2025 году средства", - пошутила Захарова.На этой неделе постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Украина готова пойти на прекращение боевых действий с Россией с остановкой конфликта по текущей линии фронта. Условиями для этого, по его словам, могут стать гарантии безопасности для Киева, предполагающие присутствие на территории Украины европейских военных, а для Москвы – включение в соглашение гарантий защиты приходов РПЦ и русскоговорящего населения на Украине.Россия ни при каких обстоятельствах не пойдет на заморозку конфликта по линии фронта с гарантиями безопасности для Украины от Запада, убежден исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, историк флота, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В чем особая роль Турции в урегулировании конфликта на Украине – мнениеЗаморозка конфликта на Украине: что на самом деле предлагает России Запад"Победа" Украины по версии Зеленского: почему он сменил риторику

