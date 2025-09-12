https://crimea.ria.ru/20250912/zhelayuschikh-ne-nashlos-v-mid-otsenili-vstrechu-po-ukraine-v-parizhe-1149395682.html
Желающих не нашлось: в МИД оценили встречу по Украине в Париже
Желающих не нашлось: в МИД оценили встречу по Украине в Париже - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Желающих не нашлось: в МИД оценили встречу по Украине в Париже
Отправлять свои войска на Украину участники так называемой "коалиции желающих" не хотят. Такое стремление есть лишь у представителей Великобритании и Франции,... РИА Новости Крым, 12.09.2025
2025-09-12T13:37
2025-09-12T13:37
2025-09-12T13:37
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
украина
в мире
коллективный запад
поставки западного оружия украине
мнения
нато
контингент нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0b/1144823534_0:34:2952:1694_1920x0_80_0_0_e36b1542fe539961e59590cf721b71b0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Отправлять свои войска на Украину участники так называемой "коалиции желающих" не хотят. Такое стремление есть лишь у представителей Великобритании и Франции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В начале сентября в Париже прошла очередная встреча "коалиции желающих". Ее возглавят французский президент Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер. Главной темой консультаций, по данным СМИ, были гарантии безопасности Украины. При этом заявление министра обороны Украины Дениса Шмыгаля о попытке получить от западных союзников 60 миллиардов долларов и желании заставить их заложить эти деньги в свои бюджеты на следующий год, дипломат оценила скептически."Поиздержались, видимо, на Банковой. Нужно, видимо, каким-то образом компенсировать потраченные на отдых летний в 2025 году средства", - пошутила Захарова.На этой неделе постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Украина готова пойти на прекращение боевых действий с Россией с остановкой конфликта по текущей линии фронта. Условиями для этого, по его словам, могут стать гарантии безопасности для Киева, предполагающие присутствие на территории Украины европейских военных, а для Москвы – включение в соглашение гарантий защиты приходов РПЦ и русскоговорящего населения на Украине.Россия ни при каких обстоятельствах не пойдет на заморозку конфликта по линии фронта с гарантиями безопасности для Украины от Запада, убежден исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, историк флота, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В чем особая роль Турции в урегулировании конфликта на Украине – мнениеЗаморозка конфликта на Украине: что на самом деле предлагает России Запад"Победа" Украины по версии Зеленского: почему он сменил риторику
https://crimea.ria.ru/20250911/rabskoe-podchinenie--chto-oznachayut-novye-zayavleniya-kallas-po-ukraine-1149374486.html
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0b/1144823534_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9d96c186361fd4eb8687087962f12586.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, украина, в мире, коллективный запад, поставки западного оружия украине, мнения, нато, контингент нато, россия
Желающих не нашлось: в МИД оценили встречу по Украине в Париже
Кроме Британии и Франции никто не желает отправлять войска на Украину - Захарова
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Отправлять свои войска на Украину участники так называемой "коалиции желающих" не хотят. Такое стремление есть лишь у представителей Великобритании и Франции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В начале сентября в Париже прошла очередная встреча "коалиции желающих". Ее возглавят французский президент Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер. Главной темой консультаций, по данным СМИ, были гарантии безопасности Украины.
"Судя по всему на встрече (коалиции желающих - ред.) не удалось добиться подвижек в вопросе отправки на Украину воинского контингента этих самых желающих. В реальности же никто, кроме Лондона и Парижа, не горит желанием посылать своих в состав корпуса натовских интервентов. Я думаю, потому что понимают, что с ними сделают", - сказала она в ходе брифинга в пятницу.
При этом заявление министра обороны Украины Дениса Шмыгаля
о попытке получить от западных союзников 60 миллиардов долларов и желании заставить их заложить эти деньги в свои бюджеты на следующий год, дипломат оценила скептически.
"Поиздержались, видимо, на Банковой. Нужно, видимо, каким-то образом компенсировать потраченные на отдых летний в 2025 году средства", - пошутила Захарова.
На этой неделе постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил
, что Украина готова пойти на прекращение боевых действий с Россией с остановкой конфликта по текущей линии фронта. Условиями для этого, по его словам, могут стать гарантии безопасности для Киева, предполагающие присутствие на территории Украины европейских военных, а для Москвы – включение в соглашение гарантий защиты приходов РПЦ и русскоговорящего населения на Украине.
Россия ни при каких обстоятельствах не пойдет на заморозку конфликта по линии фронта с гарантиями безопасности для Украины от Запада, убежден
исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, историк флота, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: