Явка на выборы губернатора в Севастополе превысила 26 процентов

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе явка на выборы губернатора к этому часу превысила 26%. Соответствующие данные приводит Центральная избирательная комиссия РФ. городе-герое в 8 утра открылись все 187 избирательных участков. В основные дни голосования они работают с 8:00 до 20:00. На каждом установлены электронные устройства для подсчета голосов избирателей, так называемые КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней).В основные дни выборов – 12, 13, 14 сентября граждане могут голосовать, не только посещая избирательный участок лично и на дому, но и дистанционно – электронным способом, но только если предварительно, до конца суток 8 сентября, подавали соответствующее заявление на портале госуслуг.Подсчет голосов начнут после закрытия участков в 20:00 в единый день голосования, 14 сентября.В Крыму назначены дополнительные выборы депутата Симферопольского городского совета третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 13. Зарегистрировано пять кандидатов. Голосование пройдет 13 и 14 сентября, с 8:00 до 20:00 на семи избирательных участках на территории Киевского района столицы.В единый день голосования 14 сентября 2025 года пройдет около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Голосование в большинстве регионов продлится три дня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

