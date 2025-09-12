https://crimea.ria.ru/20250912/yalta-i-chastyu-yuzhnoberezhya-obestocheny-iz-za-avarii-1149388618.html
Ялта и частью Южнобережья обесточены из-за аварии
Ялта и частью Южнобережья обесточены из-за аварии - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Ялта и частью Южнобережья обесточены из-за аварии
Ялта и два южнобережных поселка в пятницу частично обесточены из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 12.09.2025
2025-09-12T10:01
2025-09-12T10:01
2025-09-12T10:01
крым
новости крыма
отключение электроэнергии в крыму
жкх крыма и севастополя
ялта
большая ялта
гуп рк "крымэнерго"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/15/1139025330_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_3dc17180493cded0b8fd6f44e264d759.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Ялта и два южнобережных поселка в пятницу частично обесточены из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным пресс-службы, подачу электричества абонентам планирует восстановить в течение трех часов.Ранее сообщалось, что в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев заявил ,что в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Юге России установлен новый рекорд потребления электроэнергииВ Коктебеле открыли крупную электроподстанцию"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций
крым
ялта
большая ялта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/15/1139025330_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_1437eb607ef8f1c2848007675a933986.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, отключение электроэнергии в крыму, жкх крыма и севастополя, ялта, большая ялта, гуп рк "крымэнерго"
Ялта и частью Южнобережья обесточены из-за аварии
"Крымэнерго": Ялта и два прилегающих поселка частично обесточены из-за аварии