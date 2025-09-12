Рейтинг@Mail.ru
Ялта и частью Южнобережья обесточены из-за аварии - РИА Новости Крым, 12.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250912/yalta-i-chastyu-yuzhnoberezhya-obestocheny-iz-za-avarii-1149388618.html
Ялта и частью Южнобережья обесточены из-за аварии
Ялта и частью Южнобережья обесточены из-за аварии - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Ялта и частью Южнобережья обесточены из-за аварии
Ялта и два южнобережных поселка в пятницу частично обесточены из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 12.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Ялта и два южнобережных поселка в пятницу частично обесточены из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным пресс-службы, подачу электричества абонентам планирует восстановить в течение трех часов.Ранее сообщалось, что в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев заявил ,что в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса.
Ялта и частью Южнобережья обесточены из-за аварии

"Крымэнерго": Ялта и два прилегающих поселка частично обесточены из-за аварии

10:01 12.09.2025
 
© Пресс-служба администрации СимферополяРемонт ЛЭП
Ремонт ЛЭП
© Пресс-служба администрации Симферополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Ялта и два южнобережных поселка в пятницу частично обесточены из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
"Населенные пункты частично: Ялта, поселки Ливадия и Ореанда", – сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, подачу электричества абонентам планирует восстановить в течение трех часов.
Ранее сообщалось, что в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев заявил ,что в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса.
