ВСУ преследовали и расстреляли автобус с людьми в Брянской области
ВСУ преследовали и расстреляли автобус с людьми в Брянской области
ВСУ преследовали и расстреляли автобус с людьми в Брянской области - РИА Новости Крым, 12.09.2025
ВСУ преследовали и расстреляли автобус с людьми в Брянской области
Семь человек ранены в результате нескольких прицельных ударов ВСУ по пассажирскому автобусу в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости Крым, 12.09.2025
2025-09-12T08:25
2025-09-12T08:41
брянская область
обстрелы брянской области
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
происшествия
александр богомаз
новости сво
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0d/1137227900_0:398:2677:1904_1920x0_80_0_0_fe5e92527e5a7426702321d6c40d7a60.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Семь человек ранены в результате нескольких прицельных ударов ВСУ по пассажирскому автобусу в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По его словам, украинские боевики нанесли несколько ударов по пассажирскому микроавтобусу, который перевозил сотрудников предприятия на трассе Погар-Гремяч.В результате ранения получили водитель и четверо пассажиров автобуса, а также два бойца бригады "БАРС-Брянск", сообщил Богомаз, уточнив, что пострадавшие сейчас находятся под наблюдением медиков.Накануне в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ один человек погиб, еще шесть, в том числе 13-летний ребенок, пострадали, сообщали местные власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:221 беспилотник сбит над РоссиейМассированная атака на Ленинградскую область – что известноВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской атомной станции
брянская область
ВСУ преследовали и расстреляли автобус с людьми в Брянской области

В Брянской области при атаке дрона ВСУ по пассажирскому автобусу ранены семь человек

08:25 12.09.2025 (обновлено: 08:41 12.09.2025)
 
Скорая на месте атаки ВСУ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Семь человек ранены в результате нескольких прицельных ударов ВСУ по пассажирскому автобусу в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, украинские боевики нанесли несколько ударов по пассажирскому микроавтобусу, который перевозил сотрудников предприятия на трассе Погар-Гремяч.
"После нанесенного удара по микроавтобусу водитель, уводя транспорт от повторных атак и для оперативного оказания помощи пассажирам, доехал до блок-поста "БАРС-Брянск". Во время эвакуации пассажиров из поврежденного автобуса украинские нацисты нанесли еще один целенаправленный удар", - написал он в своем Telegram-канале.
В результате ранения получили водитель и четверо пассажиров автобуса, а также два бойца бригады "БАРС-Брянск", сообщил Богомаз, уточнив, что пострадавшие сейчас находятся под наблюдением медиков.
Накануне в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ один человек погиб, еще шесть, в том числе 13-летний ребенок, пострадали, сообщали местные власти.
