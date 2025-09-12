https://crimea.ria.ru/20250912/vsu-presledovali-i-rasstrelyali-avtobus-v-lyudmi-v-bryanskoy-oblasti-1149387315.html

ВСУ преследовали и расстреляли автобус с людьми в Брянской области

ВСУ преследовали и расстреляли автобус с людьми в Брянской области - РИА Новости Крым, 12.09.2025

ВСУ преследовали и расстреляли автобус с людьми в Брянской области

Семь человек ранены в результате нескольких прицельных ударов ВСУ по пассажирскому автобусу в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости Крым, 12.09.2025

2025-09-12T08:25

2025-09-12T08:25

2025-09-12T08:41

брянская область

обстрелы брянской области

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

происшествия

александр богомаз

новости сво

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0d/1137227900_0:398:2677:1904_1920x0_80_0_0_fe5e92527e5a7426702321d6c40d7a60.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Семь человек ранены в результате нескольких прицельных ударов ВСУ по пассажирскому автобусу в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По его словам, украинские боевики нанесли несколько ударов по пассажирскому микроавтобусу, который перевозил сотрудников предприятия на трассе Погар-Гремяч.В результате ранения получили водитель и четверо пассажиров автобуса, а также два бойца бригады "БАРС-Брянск", сообщил Богомаз, уточнив, что пострадавшие сейчас находятся под наблюдением медиков.Накануне в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ один человек погиб, еще шесть, в том числе 13-летний ребенок, пострадали, сообщали местные власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:221 беспилотник сбит над РоссиейМассированная атака на Ленинградскую область – что известноВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской атомной станции

брянская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, обстрелы брянской области, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, происшествия, александр богомаз, новости сво, новости