ВСУ преследовали и расстреляли автобус с людьми в Брянской области
ВСУ преследовали и расстреляли автобус с людьми в Брянской области
2025-09-12T08:25
2025-09-12T08:25
2025-09-12T08:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Семь человек ранены в результате нескольких прицельных ударов ВСУ по пассажирскому автобусу в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По его словам, украинские боевики нанесли несколько ударов по пассажирскому микроавтобусу, который перевозил сотрудников предприятия на трассе Погар-Гремяч.В результате ранения получили водитель и четверо пассажиров автобуса, а также два бойца бригады "БАРС-Брянск", сообщил Богомаз, уточнив, что пострадавшие сейчас находятся под наблюдением медиков.Накануне в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ один человек погиб, еще шесть, в том числе 13-летний ребенок, пострадали, сообщали местные власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:221 беспилотник сбит над РоссиейМассированная атака на Ленинградскую область – что известноВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской атомной станции
08:25 12.09.2025 (обновлено: 08:41 12.09.2025)