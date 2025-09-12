https://crimea.ria.ru/20250912/v-sevastopole-zakryli-reyd-1149412510.html
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 12.09.2025
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе остановлено движение морского пассажирского транспорта, сообщает профильный городской департамент. РИА Новости Крым, 12.09.2025
2025-09-12T22:00
2025-09-12T22:00
2025-09-12T22:10
севастополь
новости севастополя
департамент транспорта севастополя
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110371/83/1103718329_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_729ba0e05767794d685cf0cedfee0311.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлено движение морского пассажирского транспорта, сообщает профильный городской департамент.В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, добавили в дептрансе. С 22:05 до открытия рейда автобусные маршруты № 12, 94, 103 будут работать с увеличенным интервалом движения.О причинах закрытия морского сообщения не уточняется.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110371/83/1103718329_313:0:2500:1640_1920x0_80_0_0_0c49c36bf5ff634483c63f065e8c5f31.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, департамент транспорта севастополя, паромы и катера в севастополе, морской транспорт
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе остановлено движение морского транспорта
22:00 12.09.2025 (обновлено: 22:10 12.09.2025)