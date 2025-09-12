https://crimea.ria.ru/20250912/v-krymu-snt-prizvali-potoropitsya-s-oformleniem-v-sobstvennost-zemli-1149397847.html

В Крыму СНТ призвали поторопиться с оформлением в собственность земли

В Крыму СНТ призвали поторопиться с оформлением в собственность земли - РИА Новости Крым, 12.09.2025

В Крыму СНТ призвали поторопиться с оформлением в собственность земли

Как сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов, в республике все еще не оформлены в собственность свыше 26 тысяч участков в СНТ. При этом оформить землю бесплатно РИА Новости Крым, 12.09.2025

2025-09-12T14:32

2025-09-12T14:32

2025-09-12T14:33

новости крыма

снт

крым

земля

закон и право

видео

лариса кулинич

минимущества крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0c/1149398343_0:0:1276:719_1920x0_80_0_0_15ae2f40d1b9e4090458a019848f9b1c.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Как сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов, в республике все еще не оформлены в собственность свыше 26 тысяч участков в СНТ. При этом оформить землю бесплатно и по упрощенной схеме можно до 2027 года, процедуре предшествует утверждение общего плана межевания территории товарищества. На вручение одного из них в СНТ "Элегант" Симферопольского района приехала министр имущественных и земельных отношений РК Лариса Кулинич.И уточнила, что к заявлению нужно приложить ксерокопию паспорта и выписку из общего собрания участников СНТ о распределении земли.Оформить документы в собственность возможно только после утверждения общего плана межевания территории СНТ. Затем после постановки на кадастровый учет земельного участка для ведения садоводства, а также при наличии протокола общего собрания о распределении земельного участка члену садоводческого товарищества необходимо обратиться в Минимущество Крыма и получить приказ о предоставлении земельного участка в собственность, пояснила министр.При этом, если не оформить участок по упрощенной схеме до 2027 года, то это придется делать позже в соответствии с положениями Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации".СНТ "Элегант" в Симферопольском районе существует 1990-го года. Граждане, получив участки от предприятия, на котором трудились, пользовались ими как садоводом: высаживали плодовые деревья, строили садовые домики."Всего у нас 84 участка, из них 54 находятся в стадии оформления в МИЗО, по остальным участкам уже имеются госакты", – рассказал журналистам председатель товарищества Алексей Карев.Нынешняя система значительно уменьшает количество взаимодействий с органами власти и ускоряет процесс, заверил он.Всего в Крыму зарегистрировано 719 товариществ. Все СНТ прошли межведомственную комиссию в части принятия решения о возможности расположения садоводческого товарищества на земельном участке в учтенных границах. Полностью завершили процессы оформления правоустанавливающих документов 684 СНТ, что составляет 95%, приводит цифры пресс-служба профильного ведомства.Все садово-некоммерческие товарищества (СНТ) на территории Республики Крым к концу 2024 года получили заключение межведомственной комиссии о возможности расположения садоводческих кооперативов в учтенных границах. При этом в отношении 94,5% товариществ утверждены проекты межевания территорий, сообщали ранее в министерстве имущественных отношений Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Упрощенный порядок оформления земли в Крыму могут продлить до 2030 годаВ Крыму срок регистрации земель СНТ продлят еще на годВ Крыму бойцам СВО разрешили брать компенсацию вместо земельных участков

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, снт, крым, земля, закон и право, видео, видео, лариса кулинич, минимущества крыма