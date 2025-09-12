https://crimea.ria.ru/20250912/v-krymu-snt-prizvali-potoropitsya-s-oformleniem-v-sobstvennost-zemli-1149397847.html
В Крыму СНТ призвали поторопиться с оформлением в собственность земли
В Крыму СНТ призвали поторопиться с оформлением в собственность земли - РИА Новости Крым, 12.09.2025
В Крыму СНТ призвали поторопиться с оформлением в собственность земли
Как сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов, в республике все еще не оформлены в собственность свыше 26 тысяч участков в СНТ. При этом оформить землю бесплатно
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Как сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов, в республике все еще не оформлены в собственность свыше 26 тысяч участков в СНТ. При этом оформить землю бесплатно и по упрощенной схеме можно до 2027 года, процедуре предшествует утверждение общего плана межевания территории товарищества. На вручение одного из них в СНТ "Элегант" Симферопольского района приехала министр имущественных и земельных отношений РК Лариса Кулинич.

"Торжественно передаем вам договор безвозмездного пользования земельным участкам на все садовое некоммерческое товарищество. Теперь мы попросим вас быть организатором процесса, чтобы все члены СНТ написали заявления о предоставлении земельных участков бесплатно в собственность", – обратилась министр к председателю СНТ Алексею Кареву.

И уточнила, что к заявлению нужно приложить ксерокопию паспорта и выписку из общего собрания участников СНТ о распределении земли.

Оформить документы в собственность возможно только после утверждения общего плана межевания территории СНТ. Затем после постановки на кадастровый учет земельного участка для ведения садоводства, а также при наличии протокола общего собрания о распределении земельного участка члену садоводческого товарищества необходимо обратиться в Минимущество Крыма и получить приказ о предоставлении земельного участка в собственность, пояснила министр.

При этом, если не оформить участок по упрощенной схеме до 2027 года, то это придется делать позже в соответствии с положениями Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации".

"Граждане должны будут предоставить документы о том, на каком основании у них возникли права на данные земельные участки. И чаще всего, ввиду отсутствия необходимых архивных документов, дело может решиться только в суде. Это долго и проблематично. Поэтому желательно поторопиться и оформить документы в условиях переходного периода", – уточнила Кулинич.

СНТ "Элегант" в Симферопольском районе существует 1990-го года. Граждане, получив участки от предприятия, на котором трудились, пользовались ими как садоводом: высаживали плодовые деревья, строили садовые домики.

"Всего у нас 84 участка, из них 54 находятся в стадии оформления в МИЗО, по остальным участкам уже имеются госакты", – рассказал журналистам председатель товарищества Алексей Карев.

Нынешняя система значительно уменьшает количество взаимодействий с органами власти и ускоряет процесс, заверил он.

Всего в Крыму зарегистрировано 719 товариществ. Все СНТ прошли межведомственную комиссию в части принятия решения о возможности расположения садоводческого товарищества на земельном участке в учтенных границах. Полностью завершили процессы оформления правоустанавливающих документов 684 СНТ, что составляет 95%, приводит цифры пресс-служба профильного ведомства.

Все садово-некоммерческие товарищества (СНТ) на территории Республики Крым к концу 2024 года получили заключение межведомственной комиссии о возможности расположения садоводческих кооперативов в учтенных границах. При этом в отношении 94,5% товариществ утверждены проекты межевания территорий, сообщали ранее в министерстве имущественных отношений Крыма.
В Крыму СНТ призвали поторопиться с оформлением в собственность земли
В Крыму оформить землю в СНТ по упрощенной схеме и бесплатно можно до 2027 года
14:32 12.09.2025 (обновлено: 14:33 12.09.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым
. Как сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов, в республике все еще не оформлены в собственность свыше 26 тысяч участков
в СНТ. При этом оформить землю бесплатно и по упрощенной схеме можно до 2027 года, процедуре предшествует утверждение общего плана межевания территории товарищества. На вручение одного из них в СНТ "Элегант" Симферопольского района приехала министр имущественных и земельных отношений РК Лариса Кулинич.
"Торжественно передаем вам договор безвозмездного пользования земельным участкам на все садовое некоммерческое товарищество. Теперь мы попросим вас быть организатором процесса, чтобы все члены СНТ написали заявления о предоставлении земельных участков бесплатно в собственность", – обратилась министр к председателю СНТ Алексею Кареву.
И уточнила, что к заявлению нужно приложить ксерокопию паспорта и выписку из общего собрания участников СНТ о распределении земли.
Оформить документы в собственность возможно только после утверждения общего плана межевания территории СНТ. Затем после постановки на кадастровый учет земельного участка для ведения садоводства, а также при наличии протокола общего собрания о распределении земельного участка члену садоводческого товарищества необходимо обратиться в Минимущество Крыма и получить приказ о предоставлении земельного участка в собственность, пояснила министр.
При этом, если не оформить участок по упрощенной схеме до 2027 года, то это придется делать позже в соответствии с положениями Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации".
"Граждане должны будут предоставить документы о том, на каком основании у них возникли права на данные земельные участки. И чаще всего, ввиду отсутствия необходимых архивных документов, дело может решиться только в суде. Это долго и проблематично. Поэтому желательно поторопиться и оформить документы в условиях переходного периода", – уточнила Кулинич.
СНТ "Элегант" в Симферопольском районе существует 1990-го года. Граждане, получив участки от предприятия, на котором трудились, пользовались ими как садоводом: высаживали плодовые деревья, строили садовые домики.
"Всего у нас 84 участка, из них 54 находятся в стадии оформления в МИЗО, по остальным участкам уже имеются госакты", – рассказал журналистам председатель товарищества Алексей Карев.
Нынешняя система значительно уменьшает количество взаимодействий с органами власти и ускоряет процесс, заверил он.
Всего в Крыму зарегистрировано 719 товариществ. Все СНТ прошли межведомственную комиссию в части принятия решения о возможности расположения садоводческого товарищества на земельном участке в учтенных границах. Полностью завершили процессы оформления правоустанавливающих документов 684 СНТ, что составляет 95%, приводит цифры пресс-служба профильного ведомства.
Все садово-некоммерческие товарищества
(СНТ) на территории Республики Крым к концу 2024 года получили заключение межведомственной комиссии о возможности расположения садоводческих кооперативов в учтенных границах. При этом в отношении 94,5% товариществ утверждены проекты межевания территорий, сообщали ранее в министерстве имущественных отношений Крыма.
