В исторической части Евпатории на два дня перекроют движение – схема - РИА Новости Крым, 12.09.2025
В исторической части Евпатории на два дня перекроют движение – схема
В исторической части Евпатории на два дня перекроют движение – схема - РИА Новости Крым, 12.09.2025
В исторической части Евпатории на два дня перекроют движение – схема
13 и 14 сентября ограничат движение в исторической части Евпатории на улице Караимской для проведения фестиваля кофе. Об этом предупредили в городской... РИА Новости Крым, 12.09.2025
2025-09-12T21:31
2025-09-12T19:37
евпатория
новости крыма
крым
транспорт
ограничение движения
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. 13 и 14 сентября ограничат движение в исторической части Евпатории на улице Караимской для проведения фестиваля кофе. Об этом предупредили в городской администрации.Движение будет ограничено с 8 до 21 часа на пересечении улиц Тучина и Караимская, Училищная и Караимская, переулок Ломаный и Караимская, Красноармейская и Караимская, добавили в администрации.В публикации уточнили, что ограничение движения не создаст препятствий для движения транспортных средств по улицам Тучина, Училищная и Красноармейская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе завершат запланированный на 2025 год ремонт дорогРемонт подпорных стен в Севастополе – как идут работыНе ремонтировался годами: когда починят мост на трассе Бахчисарай – Ялта
евпатория
крым
евпатория, новости крыма, крым, транспорт, ограничение движения
В исторической части Евпатории на два дня перекроют движение – схема

В Евпатории 13 и 14 сентября ограничат движения движение на Караимской улице

21:31 12.09.2025
 
© Пресс-служба правительства СевастополяПроезд запрещен
Проезд запрещен
© Пресс-служба правительства Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. 13 и 14 сентября ограничат движение в исторической части Евпатории на улице Караимской для проведения фестиваля кофе. Об этом предупредили в городской администрации.
"В Евпатории на время подготовки и проведения фестиваля кофе частично перекроют движение автотранспорта по улице Караимской", – сказано в сообщении.
© Правительство Республики КрымВ Евпатории перекроют движение на Караимской на время проведения фестиваля кофе
В Евпатории перекроют движение на Караимской на время проведения фестиваля кофе
© Правительство Республики Крым
В Евпатории перекроют движение на Караимской на время проведения фестиваля кофе
Движение будет ограничено с 8 до 21 часа на пересечении улиц Тучина и Караимская, Училищная и Караимская, переулок Ломаный и Караимская, Красноармейская и Караимская, добавили в администрации.
В публикации уточнили, что ограничение движения не создаст препятствий для движения транспортных средств по улицам Тучина, Училищная и Красноармейская.
Евпатория Новости Крыма Крым Транспорт Ограничение движения
 
Лента новостейМолния