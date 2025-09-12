https://crimea.ria.ru/20250912/v-istoricheskoy-chasti-evpatorii-na-dva-dnya-perekroyut-dvizhenie--skhema-1149354952.html

В исторической части Евпатории на два дня перекроют движение – схема

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. 13 и 14 сентября ограничат движение в исторической части Евпатории на улице Караимской для проведения фестиваля кофе. Об этом предупредили в городской администрации.Движение будет ограничено с 8 до 21 часа на пересечении улиц Тучина и Караимская, Училищная и Караимская, переулок Ломаный и Караимская, Красноармейская и Караимская, добавили в администрации.В публикации уточнили, что ограничение движения не создаст препятствий для движения транспортных средств по улицам Тучина, Училищная и Красноармейская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе завершат запланированный на 2025 год ремонт дорогРемонт подпорных стен в Севастополе – как идут работыНе ремонтировался годами: когда починят мост на трассе Бахчисарай – Ялта

