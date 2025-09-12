В исторической части Евпатории на два дня перекроют движение – схема
В Евпатории 13 и 14 сентября ограничат движения движение на Караимской улице
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. 13 и 14 сентября ограничат движение в исторической части Евпатории на улице Караимской для проведения фестиваля кофе. Об этом предупредили в городской администрации.
"В Евпатории на время подготовки и проведения фестиваля кофе частично перекроют движение автотранспорта по улице Караимской", – сказано в сообщении.
Движение будет ограничено с 8 до 21 часа на пересечении улиц Тучина и Караимская, Училищная и Караимская, переулок Ломаный и Караимская, Красноармейская и Караимская, добавили в администрации.
В публикации уточнили, что ограничение движения не создаст препятствий для движения транспортных средств по улицам Тучина, Училищная и Красноармейская.
