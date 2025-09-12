https://crimea.ria.ru/20250912/tsiklon-vstupit-v-skhvatku-s-antitsiklonom-pogoda-v-krymu-na-vykhodnykh-1149403001.html
Циклон вступит в схватку с антициклоном: погода в Крыму на выходных
Циклон вступит в схватку с антициклоном: погода в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Циклон вступит в схватку с антициклоном: погода в Крыму на выходных
Выходные в Крыму пройдут в идеальном соответствии климатической норме: будет свежо и ветрено. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий... РИА Новости Крым, 12.09.2025
2025-09-12T20:11
2025-09-12T20:11
2025-09-12T20:11
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
погода в крыму
крымская погода
прогноз
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111837/07/1118370787_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_8d9497ea2652269ed428dd469f20bda9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Выходные в Крыму пройдут в идеальном соответствии климатической норме: будет свежо и ветрено. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, будет солнечно, практически без единого облака на небе. Ветер будет северо-восточным, с порывами до 16 метров в секунду. Днем в субботу термометры будут показывать 18-23 градуса тепла, ночью – от 11 до 16.В воскресенье ветер станет еще сильнее – порывы до 18 метров в секунду, а в море до 20, так что прибрежную зону накроют волны. Температура ночью составит 10-15 градусов, а днем значения поднимутся до 20-25 выше нуля. Погода будет солнечной и сухой.При этом температура воды, по словам Тишковца, все еще будет комфортной: Ялта, Алушта, Феодосия и Севастополь – 24 градуса, Евпатория и Азовское море – 23, в Керченском проливе – 21.Ранее в республиканском главке МЧС России объявили штормовое предупреждение на 12-14 сентября из-за сильного ветра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подняты красные флаги: в Ялте закрыли пляжиПять человек утонули в штормящем море в КрымуВ Новом Свете в Крыму из-за ливней на набережную вынесло глину с камнями
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111837/07/1118370787_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8384f38f21ba221e22282409120ed065.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода в крыму, крымская погода, прогноз, новости крыма, крым
Циклон вступит в схватку с антициклоном: погода в Крыму на выходных
Выходные в Крыму будут умеренно свежими и ветреными – прогноз погоды от ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым.
Выходные в Крыму пройдут в идеальном соответствии климатической норме: будет свежо и ветрено. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По его словам, будет солнечно, практически без единого облака на небе. Ветер будет северо-восточным, с порывами до 16 метров в секунду. Днем в субботу термометры будут показывать 18-23 градуса тепла, ночью – от 11 до 16.
"Это определяется воздействием высотного циклона, который вступит в схватку с приземным антициклоном. На осадках это никак не отразится, их не будет, а вот в плане ветра это противоборство будет сказываться", – рассказал эксперт.
В воскресенье ветер станет еще сильнее – порывы до 18 метров в секунду, а в море до 20, так что прибрежную зону накроют волны. Температура ночью составит 10-15 градусов, а днем значения поднимутся до 20-25 выше нуля. Погода будет солнечной и сухой.
При этом температура воды, по словам Тишковца, все еще будет комфортной: Ялта, Алушта, Феодосия и Севастополь – 24 градуса, Евпатория и Азовское море – 23, в Керченском проливе – 21.
Ранее в республиканском главке МЧС России объявили штормовое предупреждение
на 12-14 сентября из-за сильного ветра.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: