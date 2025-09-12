Рейтинг@Mail.ru
Циклон вступит в схватку с антициклоном: погода в Крыму на выходных
Циклон вступит в схватку с антициклоном: погода в Крыму на выходных
Циклон вступит в схватку с антициклоном: погода в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Циклон вступит в схватку с антициклоном: погода в Крыму на выходных
Выходные в Крыму пройдут в идеальном соответствии климатической норме: будет свежо и ветрено. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий... РИА Новости Крым, 12.09.2025
2025-09-12T20:11
2025-09-12T20:11
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111837/07/1118370787_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_8d9497ea2652269ed428dd469f20bda9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Выходные в Крыму пройдут в идеальном соответствии климатической норме: будет свежо и ветрено. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, будет солнечно, практически без единого облака на небе. Ветер будет северо-восточным, с порывами до 16 метров в секунду. Днем в субботу термометры будут показывать 18-23 градуса тепла, ночью – от 11 до 16.В воскресенье ветер станет еще сильнее – порывы до 18 метров в секунду, а в море до 20, так что прибрежную зону накроют волны. Температура ночью составит 10-15 градусов, а днем значения поднимутся до 20-25 выше нуля. Погода будет солнечной и сухой.При этом температура воды, по словам Тишковца, все еще будет комфортной: Ялта, Алушта, Феодосия и Севастополь – 24 градуса, Евпатория и Азовское море – 23, в Керченском проливе – 21.Ранее в республиканском главке МЧС России объявили штормовое предупреждение на 12-14 сентября из-за сильного ветра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подняты красные флаги: в Ялте закрыли пляжиПять человек утонули в штормящем море в КрымуВ Новом Свете в Крыму из-за ливней на набережную вынесло глину с камнями
20:11 12.09.2025
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Шторм на побережье - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Выходные в Крыму пройдут в идеальном соответствии климатической норме: будет свежо и ветрено. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По его словам, будет солнечно, практически без единого облака на небе. Ветер будет северо-восточным, с порывами до 16 метров в секунду. Днем в субботу термометры будут показывать 18-23 градуса тепла, ночью – от 11 до 16.

"Это определяется воздействием высотного циклона, который вступит в схватку с приземным антициклоном. На осадках это никак не отразится, их не будет, а вот в плане ветра это противоборство будет сказываться", – рассказал эксперт.

В воскресенье ветер станет еще сильнее – порывы до 18 метров в секунду, а в море до 20, так что прибрежную зону накроют волны. Температура ночью составит 10-15 градусов, а днем значения поднимутся до 20-25 выше нуля. Погода будет солнечной и сухой.
При этом температура воды, по словам Тишковца, все еще будет комфортной: Ялта, Алушта, Феодосия и Севастополь – 24 градуса, Евпатория и Азовское море – 23, в Керченском проливе – 21.
Ранее в республиканском главке МЧС России объявили штормовое предупреждение на 12-14 сентября из-за сильного ветра.
