Циклон вступит в схватку с антициклоном: погода в Крыму на выходных

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Выходные в Крыму пройдут в идеальном соответствии климатической норме: будет свежо и ветрено. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, будет солнечно, практически без единого облака на небе. Ветер будет северо-восточным, с порывами до 16 метров в секунду. Днем в субботу термометры будут показывать 18-23 градуса тепла, ночью – от 11 до 16.В воскресенье ветер станет еще сильнее – порывы до 18 метров в секунду, а в море до 20, так что прибрежную зону накроют волны. Температура ночью составит 10-15 градусов, а днем значения поднимутся до 20-25 выше нуля. Погода будет солнечной и сухой.При этом температура воды, по словам Тишковца, все еще будет комфортной: Ялта, Алушта, Феодосия и Севастополь – 24 градуса, Евпатория и Азовское море – 23, в Керченском проливе – 21.Ранее в республиканском главке МЧС России объявили штормовое предупреждение на 12-14 сентября из-за сильного ветра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подняты красные флаги: в Ялте закрыли пляжиПять человек утонули в штормящем море в КрымуВ Новом Свете в Крыму из-за ливней на набережную вынесло глину с камнями

