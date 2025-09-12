Рейтинг@Mail.ru
Трое подростков на питбайках врезались в бетономешалку – один погиб - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Трое подростков на питбайках врезались в бетономешалку – один погиб
Трое подростков на питбайках врезались в бетономешалку – один погиб - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Трое подростков на питбайках врезались в бетономешалку – один погиб
Грузовик-бетонсмеситель на полном ходу сбил троих подростков на питбайках на пересечении улиц в Михайловске Ставропольского края. В результате аварии 15-летний... РИА Новости Крым, 12.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Грузовик-бетонсмеситель на полном ходу сбил троих подростков на питбайках на пересечении улиц в Михайловске Ставропольского края. В результате аварии 15-летний подросток погиб, остальные попали в больницу с тяжелыми травмами. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.По предварительной информации правоохранителей, трагедия произошла в пятницу днем – на перекрестке столкнулись два питбайка и грузовик-бетоносмеситель.15-летний водитель одного из питбайков погиб. Второй водитель и 16-летний пассажир с тяжелыми травмами госпитализированы в больницу Ставрополя."В силу возраста несовершеннолетние водители мототранспорта водительских прав не имеют. Автоинспекторами устанавливается, при каких обстоятельствах подростки оказались за рулем опасного спортинвентаря", – добавили в Госавтоинспекции.Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится проверка.Ранее похожий случай произошел в Северском районе Краснодарского края. Там 14-летний водитель питбайка влетел в КамАЗ. В результате ДТП подросток был госпитализирован.Госавтоинспекция в очередной раз призывает родителей не передавать права управления транспортным средством несовершеннолетним.
Трое подростков на питбайках врезались в бетономешалку – один погиб

Трое подростков на питбайках врезались в бетономешалку на Ставрополье – один погиб

19:51 12.09.2025
 
© Госавтоинспекция СтавропольяДТП с питбайками на Ставрополье
ДТП с питбайками на Ставрополье
© Госавтоинспекция Ставрополья
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Грузовик-бетонсмеситель на полном ходу сбил троих подростков на питбайках на пересечении улиц в Михайловске Ставропольского края. В результате аварии 15-летний подросток погиб, остальные попали в больницу с тяжелыми травмами. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
По предварительной информации правоохранителей, трагедия произошла в пятницу днем – на перекрестке столкнулись два питбайка и грузовик-бетоносмеситель.

"15-летний и 13-летний водители питбайков, выезжая на нерегулируемый перекресток со второстепенной дороги, не предоставили преимущество в движении грузовику-бетонсмесителю, в результате чего произошло столкновение транспортных средств", – сказано в сообщении.

15-летний водитель одного из питбайков погиб. Второй водитель и 16-летний пассажир с тяжелыми травмами госпитализированы в больницу Ставрополя.
"В силу возраста несовершеннолетние водители мототранспорта водительских прав не имеют. Автоинспекторами устанавливается, при каких обстоятельствах подростки оказались за рулем опасного спортинвентаря", – добавили в Госавтоинспекции.
Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится проверка.
Ранее похожий случай произошел в Северском районе Краснодарского края. Там 14-летний водитель питбайка влетел в КамАЗ. В результате ДТП подросток был госпитализирован.
Госавтоинспекция в очередной раз призывает родителей не передавать права управления транспортным средством несовершеннолетним.
В Евпатории иномарка сбила восьмилетнего ребенка
Поезд сбил подростка под Симферополем: мальчик погиб
Сбил группу детей на "зебре": водитель задержан на Кубани
 
