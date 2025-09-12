https://crimea.ria.ru/20250912/trekhdnevnyy-shtorm-nadvigaetsya-na-krym--1149388429.html
Трехдневный шторм надвигается на Крым
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 12 - 14 сентября из-за сильного ветра, предупреждают в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 12.09.2025
2025-09-12T09:48
2025-09-12T09:48
2025-09-12T09:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 12 - 14 сентября из-за сильного ветра, предупреждают в республиканском главке МЧС России.Спасатели напоминают, что при данных погодных условиях возможны чрезвычайные ситуации, перебои в работе объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, временные нарушения транспортного сообщения и затруднения движения на автодорогах, особенно на горных перевалах. Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры предосторожности. Ранее на Крым обрушился шторм с сильными ливнями и ветром, на севере полуострова произошли подтопления территорий. Так, сильный дождь накрыл Джанкойский район – в результате схода воды с полей произошло подтопление 26 участков. Из-за непогоды и порывистого ветра в нескольких районах полуострова было ограничено электроснабжение. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым возвращается опасная погода - объявлено затяжное штормовоеВ Крыму ликвидировали последствия подтоплений после удара стихииПодтопления в Крыму – как идет освобождение сел от воды после ливней
09:48 12.09.2025 (обновлено: 09:50 12.09.2025)