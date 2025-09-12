Рейтинг@Mail.ru
Трехдневный шторм надвигается на Крым - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Трехдневный шторм надвигается на Крым
Трехдневный шторм надвигается на Крым - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Трехдневный шторм надвигается на Крым
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 12 - 14 сентября из-за сильного ветра, предупреждают в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 12.09.2025
2025-09-12T09:48
2025-09-12T09:50
крым
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
погода в крыму
крымская погода
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/17/1145170111_0:263:925:784_1920x0_80_0_0_95b079806188922c6a3a5ebee4e03438.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 12 - 14 сентября из-за сильного ветра, предупреждают в республиканском главке МЧС России.Спасатели напоминают, что при данных погодных условиях возможны чрезвычайные ситуации, перебои в работе объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, временные нарушения транспортного сообщения и затруднения движения на автодорогах, особенно на горных перевалах. Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры предосторожности. Ранее на Крым обрушился шторм с сильными ливнями и ветром, на севере полуострова произошли подтопления территорий. Так, сильный дождь накрыл Джанкойский район – в результате схода воды с полей произошло подтопление 26 участков. Из-за непогоды и порывистого ветра в нескольких районах полуострова было ограничено электроснабжение.
Трехдневный шторм надвигается на Крым

В Крыму объявили штормовое предупреждение на 12-14 сентября из-за сильного ветра

09:48 12.09.2025 (обновлено: 09:50 12.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 12 - 14 сентября из-за сильного ветра, предупреждают в республиканском главке МЧС России.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем и до конца суток 12 сентября, в течение суток 13 и 14 сентября в Крыму ожидается северо-восточный ветер 15-20 м/с", – говорится в публикации.

Спасатели напоминают, что при данных погодных условиях возможны чрезвычайные ситуации, перебои в работе объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, временные нарушения транспортного сообщения и затруднения движения на автодорогах, особенно на горных перевалах. Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры предосторожности.
Ранее на Крым обрушился шторм с сильными ливнями и ветром, на севере полуострова произошли подтопления территорий. Так, сильный дождь накрыл Джанкойский район – в результате схода воды с полей произошло подтопление 26 участков. Из-за непогоды и порывистого ветра в нескольких районах полуострова было ограничено электроснабжение.
