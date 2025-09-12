https://crimea.ria.ru/20250912/trekhdnevnyy-shtorm-nadvigaetsya-na-krym--1149388429.html

Трехдневный шторм надвигается на Крым

Трехдневный шторм надвигается на Крым - РИА Новости Крым, 12.09.2025

Трехдневный шторм надвигается на Крым

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 12 - 14 сентября из-за сильного ветра, предупреждают в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 12.09.2025

2025-09-12T09:48

2025-09-12T09:48

2025-09-12T09:50

крым

новости крыма

гу мчс рф по республике крым

погода в крыму

крымская погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/17/1145170111_0:263:925:784_1920x0_80_0_0_95b079806188922c6a3a5ebee4e03438.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 12 - 14 сентября из-за сильного ветра, предупреждают в республиканском главке МЧС России.Спасатели напоминают, что при данных погодных условиях возможны чрезвычайные ситуации, перебои в работе объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, временные нарушения транспортного сообщения и затруднения движения на автодорогах, особенно на горных перевалах. Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры предосторожности. Ранее на Крым обрушился шторм с сильными ливнями и ветром, на севере полуострова произошли подтопления территорий. Так, сильный дождь накрыл Джанкойский район – в результате схода воды с полей произошло подтопление 26 участков. Из-за непогоды и порывистого ветра в нескольких районах полуострова было ограничено электроснабжение. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым возвращается опасная погода - объявлено затяжное штормовоеВ Крыму ликвидировали последствия подтоплений после удара стихииПодтопления в Крыму – как идет освобождение сел от воды после ливней

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, погода в крыму, крымская погода