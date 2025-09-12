Рейтинг@Mail.ru
Тепло и ветер: погода в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250912/teplo-i-veter-pogoda-v-krymu-na-pyatnitsu-1149222206.html
Тепло и ветер: погода в Крыму на пятницу
Тепло и ветер: погода в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Тепло и ветер: погода в Крыму на пятницу
В пятницу погода в Крыму будет определяться южной частью антициклона с центром в районе Москвы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 11.09.2025
2025-09-12T00:01
2025-09-11T21:24
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/01/1149118976_0:589:809:1044_1920x0_80_0_0_b06d86269ade612cc40bdc61e0153991.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В пятницу погода в Крыму будет определяться южной частью антициклона с центром в районе Москвы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +23...25.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +25...27 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +15 до +17 градусов, днем от +25 до +27.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/01/1149118976_0:570:809:1177_1920x0_80_0_0_ee9f32399f95402c231976036a547df8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Тепло и ветер: погода в Крыму на пятницу

Погода в Крыму на пятницу

00:01 12.09.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПляж в Ялте
Пляж в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В пятницу погода в Крыму будет определяться южной частью антициклона с центром в районе Москвы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +11…16, на побережье до +19; днем завтра +23…26", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +23...25.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +25...27 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +15 до +17 градусов, днем от +25 до +27.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и ветер: погода в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 12 сентября
22:54Киев выделил землю немецкому оборонному концерну для строительства завода
22:33Аэропорт Краснодара и снятие санкции с Беларуси - главное за день
22:24В Луганске предотвратили теракт в преддверии Дня города
22:17В Севастополе семьям погибших саперов передали государственные награды
21:43Как часто исследуют морскую воду на пляжах у берегов Крыма
21:32Россия призывает Польшу пересмотреть решение о границе с Белоруссией
21:15В Крыму изменят правила и периодичность расчета льготного трудоустройства
20:45ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской атомной станции
20:17Бизнесу и самозанятым в Крыму дали право на повторные кредитные каникулы
19:48Крымские каникулы Железного Феликса
19:33Человек погиб и шесть пострадали в Белгородской области при атаках дронов
19:08Крымский мост сейчас - обстановка на 19 часов
18:51Что показал налет дронов на Польшу – мнение
18:42Германия усилит военное присутствие на восточных границах НАТО
18:34В одной из старейших школ Керчи заменят окна
18:14Маргариту Симоньян выписали из больницы после операции
17:51Студенты Крыма смогут работать экскурсоводами после успешной аттестации
17:43Ялтинский заповедник в Крыму открыли для туристов
Лента новостейМолния