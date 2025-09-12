https://crimea.ria.ru/20250912/teplo-i-veter-pogoda-v-krymu-na-pyatnitsu-1149222206.html
Тепло и ветер: погода в Крыму на пятницу
Тепло и ветер: погода в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Тепло и ветер: погода в Крыму на пятницу
В пятницу погода в Крыму будет определяться южной частью антициклона с центром в районе Москвы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 11.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В пятницу погода в Крыму будет определяться южной частью антициклона с центром в районе Москвы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +23...25.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +25...27 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +15 до +17 градусов, днем от +25 до +27.
Тепло и ветер: погода в Крыму на пятницу
Погода в Крыму на пятницу
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В пятницу погода в Крыму будет определяться южной частью антициклона с центром в районе Москвы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +11…16, на побережье до +19; днем завтра +23…26", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +23...25.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +25...27 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +15 до +17 градусов, днем от +25 до +27.
