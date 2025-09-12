https://crimea.ria.ru/20250912/shestidnevnyy-magnitnyy-shtorm-obrushitsya-na-zemlyu--kogda-zhdat-pika-1149399078.html
институт солнечно-земной физики
институт космических исследований
космос
солнце
земля
астрономия
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Шестидневный магнитный шторм может обрушиться на Землю с воскресенья из-за новой корональной дыры на Солнце. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.По данным ученых, расположенная на Солнце крупная корональная дыра сейчас формирует широкий поток быстрого солнечного ветра, на полное пересечение которого у Земли может уйти до шести суток."В возмущенную область межпланетного пространства Земля войдет в ночь с субботы на воскресенье, после чего скорость ветра начнет быстро увеличиваться с текущих 400 км/с до около 500-600 км/с 14-15 сентября с выходом на пиковые значения около 700 км/с во вторник 16 числа", – прогнозируют ученые.При том что точный геомагнитный прогноз современными моделями формируется за два дня до события, характерные значения геомагнитных индексов от корональных дыр большого размера обычно провоцируют бури 1-3 уровней, уточнили в лаборатории.В лаборатории ранее уже прогнозировали резкое ухудшение геомагнитной обстановки на Земле из-за крупной корональной дыры, которая появилась на видимой стороне Солнца. Тогда предполагался двухдневный космический удар в выходные. В среду на Землю обрушилась необъяснимая и неожиданная магнитная буря, которая отсутствовала в прогнозах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученый объяснила влияние магнитных бурь на человекаПолярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет ЗемлюКак пережить магнитную бурю: советы врача
Шестидневный магнитный шторм обрушится на Землю – когда ждать пика
Шестидневный магнитный шторм может обрушиться на Землю с воскресенья – ученые
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Шестидневный магнитный шторм может обрушиться на Землю с воскресенья из-за новой корональной дыры на Солнце. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
"Геомагнитные возмущения от новой корональной дыры могут продлиться до шести суток. Пик ожидается 14-16 сентября", – сказано в сообщении.
По данным ученых, расположенная на Солнце крупная корональная дыра сейчас формирует широкий поток быстрого солнечного ветра, на полное пересечение которого у Земли может уйти до шести суток.
"В возмущенную область межпланетного пространства Земля войдет в ночь с субботы на воскресенье, после чего скорость ветра начнет быстро увеличиваться с текущих 400 км/с до около 500-600 км/с 14-15 сентября с выходом на пиковые значения около 700 км/с во вторник 16 числа", – прогнозируют ученые.
При том что точный геомагнитный прогноз современными моделями формируется за два дня до события, характерные значения геомагнитных индексов от корональных дыр большого размера обычно провоцируют бури 1-3 уровней, уточнили в лаборатории.
"Сентябрь показывает нетипично высокую геомагнитную активность. За первые 10 дней произошло три магнитных бури. Это в 10 раз чаще, чем в августе, когда была зарегистрирована только одна буря. Кроме того, наблюдается необычно бурная реакция магнитосферы на совсем слабые воздействия. По этой причине неблагоприятные сценарии прохождения с выходом на высокие уровни геомагнитных возмущений рассматриваются в данный момент как более вероятные", – констатируют специалисты.
В лаборатории ранее уже прогнозировали резкое ухудшение геомагнитной обстановки
на Земле из-за крупной корональной дыры, которая появилась на видимой стороне Солнца. Тогда предполагался двухдневный космический удар в выходные. В среду на Землю обрушилась необъяснимая и неожиданная магнитная буря
, которая отсутствовала в прогнозах.
