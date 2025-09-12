https://crimea.ria.ru/20250912/shestidnevnyy-magnitnyy-shtorm-obrushitsya-na-zemlyu--kogda-zhdat-pika-1149399078.html

Шестидневный магнитный шторм обрушится на Землю – когда ждать пика

Шестидневный магнитный шторм обрушится на Землю – когда ждать пика - РИА Новости Крым, 12.09.2025

Шестидневный магнитный шторм обрушится на Землю – когда ждать пика

Шестидневный магнитный шторм может обрушиться на Землю с воскресенья из-за новой корональной дыры на Солнце. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии... РИА Новости Крым, 12.09.2025

2025-09-12T17:43

2025-09-12T17:43

2025-09-12T17:40

новости

институт солнечно-земной физики

институт космических исследований

космос

солнце

земля

астрономия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0c/1149406732_100:0:1024:520_1920x0_80_0_0_3baffe23f15753abbcc579a468f19990.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Шестидневный магнитный шторм может обрушиться на Землю с воскресенья из-за новой корональной дыры на Солнце. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.По данным ученых, расположенная на Солнце крупная корональная дыра сейчас формирует широкий поток быстрого солнечного ветра, на полное пересечение которого у Земли может уйти до шести суток."В возмущенную область межпланетного пространства Земля войдет в ночь с субботы на воскресенье, после чего скорость ветра начнет быстро увеличиваться с текущих 400 км/с до около 500-600 км/с 14-15 сентября с выходом на пиковые значения около 700 км/с во вторник 16 числа", – прогнозируют ученые.При том что точный геомагнитный прогноз современными моделями формируется за два дня до события, характерные значения геомагнитных индексов от корональных дыр большого размера обычно провоцируют бури 1-3 уровней, уточнили в лаборатории.В лаборатории ранее уже прогнозировали резкое ухудшение геомагнитной обстановки на Земле из-за крупной корональной дыры, которая появилась на видимой стороне Солнца. Тогда предполагался двухдневный космический удар в выходные. В среду на Землю обрушилась необъяснимая и неожиданная магнитная буря, которая отсутствовала в прогнозах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученый объяснила влияние магнитных бурь на человекаПолярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет ЗемлюКак пережить магнитную бурю: советы врача

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, институт солнечно-земной физики, институт космических исследований, космос, солнце, земля, астрономия