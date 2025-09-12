https://crimea.ria.ru/20250912/shakhmaty-na-ldu-kak-razvivayut-kerling-v-kerchi-1149407446.html

Шахматы на льду: как развивают керлинг в Керчи

КЕРЧЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Камень, лед и щетка. В Керчи стартовали республиканские соревнования по керлингу. Открытое первенство среди юниоров проходит в школе зимних видов спорта Ильи Авербуха "Наследие". Это первые в истории Крыма соревнования по этому виду спорта, передает корреспондент РИА Новости Крым.В Соревнованиях участвует 24 спортсмена. Это дети от 10 лет, самому старшему – 14. Все воспитанники местной школы. Спортсмены разделены на шесть команд. Каждое название связано с античной историей родного города: "Босфор", "Пантикапей", "Мирмекий", "Гераклий", "Нимфей", "Митридат".Спортивных школ "Наследие" по всей стране шесть. В каждой преподают фигурное катание и хоккей. И только в Керчи представлен керлинг. Именно поэтому после открытия ледового дворца город-герой стал крымским флагманом в развитии этого вида спорта.Керлинг – командный вид спорта. На ледовом поле 16 специальных круглых "камней". Цель соревнований – бросить камень по льду так, чтоб он "проехал" все поле и попал четко в "дом" на другом конце полосы.Именно поэтому спортсмены должны выстраивать тактику и работать слаженно, как один механизм. Чем выше уровень, тем сложнее задачи, точность бросков и разнообразие тактических решений. Керлинг сравнивается с шахматами и бильярдом.Керлингом в Керчи занимаются уже больше 100 детей. Для юниоров все тренировки бесплатные. Мастерство спортсмены оттачивают как на льду, так и в теоретических классах. Параллельно развивают и физическую подготовку.Ранее в Керчи в ледовом дворце зимних видов спорта школы "Наследие" Ильи Авербуха прошли первые межрегиональные соревнования по следж-хоккею. Крымская команда "Южные грифоны-следж" сразилась с гостями из Ярославской области "Локо-следж".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Академия футбола Крыма воспитала более 300 спортсменов за пять летВ Крыму обозначили приоритетные виды спортаКакие виды спорта выбирают ветераны СВО в Крыму

