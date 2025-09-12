Семейная традиция: Развожаев проголосовал на выборах в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20250912/semeynaya-traditsiya-razvozhaev-progolosoval-na-vyborakh-v-sevastopole-1149394722.html
2025-09-12T13:12
2025-09-12T13:12
2025-09-12T13:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев принял участие в голосовании на выборах главы региона. В избирательный участок в пятницу он пришел вместе с супругой и сыном, передает корреспондент РИА Новости Крым.Развожаев отметил три ключевых аспекта организации голосования в городе: безопасность, открытость и прозрачность. На всех участках присутствуют наблюдатели, ведется контроль со стороны штаба общественной поддержки, а силовые ведомства принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности избирателей, рассказал он."Члены наших участковых избирательных комиссий – большие профессионалы. Большинство из них – участники исторического референдума. Они знают свое дело и готовы к профессиональной работе", – отметил губернатор.Он добавил, что система на избирательных участках организована так, чтобы предотвратить любые провокации и обеспечить безопасность всех участников выборов, особенно ввиду геополитической обстановки.В городе-герое в 8 утра открылись все 187 избирательных участков. В основные дни голосования они работают с 8:00 до 20:00. По состоянию на 10 часов утра явка на выборы превысила 26 процентов.В основные дни выборов – 12, 13, 14 сентября граждане могут голосовать, не только посещая избирательный участок лично и на дому, но и дистанционно – электронным способом, но только если предварительно, до конца суток 8 сентября, подавали соответствующее заявление на портале госуслуг.Подсчет голосов начнут после закрытия участков в 20:00 в единый день голосования, 14 сентября.
13:12 12.09.2025 (обновлено: 13:13 12.09.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев принял участие в голосовании на выборах главы региона. В избирательный участок в пятницу он пришел вместе с супругой и сыном, передает корреспондент РИА Новости Крым
.
"У нас это семейная традиция: ходить на все выборы вместе. Любое голосование – это прежде всего вклад в историю нашего города", – подчеркнул он.
Развожаев отметил три ключевых аспекта организации голосования в городе: безопасность, открытость и прозрачность. На всех участках присутствуют наблюдатели, ведется контроль со стороны штаба общественной поддержки, а силовые ведомства принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности избирателей, рассказал он.
"Члены наших участковых избирательных комиссий – большие профессионалы. Большинство из них – участники исторического референдума. Они знают свое дело и готовы к профессиональной работе", – отметил губернатор.
Он добавил, что система на избирательных участках организована так, чтобы предотвратить любые провокации и обеспечить безопасность всех участников выборов, особенно ввиду геополитической обстановки.
"Выборы губернатора Севастополя для украинцев – это такая кость в горле. Вчера, когда я проводил рабочий эфир, сотни украинских аккаунтов организовали информационную атаку с оскорблениями в мой адрес, в адрес членов моей семьи. Тем не менее это никак не помешает сегодняшнему процессу и свободному волеизъявлению севастопольцев", – заявил глава региона.
В городе-герое в 8 утра открылись
все 187 избирательных участков. В основные дни голосования они работают с 8:00 до 20:00. По состоянию на 10 часов утра явка на выборы превысила 26 процентов
.
В основные дни выборов – 12, 13, 14 сентября граждане могут голосовать, не только посещая избирательный участок лично и на дому, но и дистанционно – электронным способом, но только если предварительно, до конца суток 8 сентября, подавали соответствующее заявление на портале госуслуг.
Подсчет голосов начнут после закрытия участков в 20:00 в единый день голосования, 14 сентября.
