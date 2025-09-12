https://crimea.ria.ru/20250912/semeynaya-traditsiya-razvozhaev-progolosoval-na-vyborakh-v-sevastopole-1149394722.html

Семейная традиция: Развожаев проголосовал на выборах в Севастополе

Семейная традиция: Развожаев проголосовал на выборах в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.09.2025

Семейная традиция: Развожаев проголосовал на выборах в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев принял участие в голосовании на выборах главы региона. В избирательный участок в пятницу он пришел вместе с супругой и... РИА Новости Крым, 12.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев принял участие в голосовании на выборах главы региона. В избирательный участок в пятницу он пришел вместе с супругой и сыном, передает корреспондент РИА Новости Крым.Развожаев отметил три ключевых аспекта организации голосования в городе: безопасность, открытость и прозрачность. На всех участках присутствуют наблюдатели, ведется контроль со стороны штаба общественной поддержки, а силовые ведомства принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности избирателей, рассказал он."Члены наших участковых избирательных комиссий – большие профессионалы. Большинство из них – участники исторического референдума. Они знают свое дело и готовы к профессиональной работе", – отметил губернатор.Он добавил, что система на избирательных участках организована так, чтобы предотвратить любые провокации и обеспечить безопасность всех участников выборов, особенно ввиду геополитической обстановки.В городе-герое в 8 утра открылись все 187 избирательных участков. В основные дни голосования они работают с 8:00 до 20:00. По состоянию на 10 часов утра явка на выборы превысила 26 процентов.В основные дни выборов – 12, 13, 14 сентября граждане могут голосовать, не только посещая избирательный участок лично и на дому, но и дистанционно – электронным способом, но только если предварительно, до конца суток 8 сентября, подавали соответствующее заявление на портале госуслуг.Подсчет голосов начнут после закрытия участков в 20:00 в единый день голосования, 14 сентября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Явка на выборы губернатора в Севастополе превысила 26 процентовЗапорожская область учится у Севастополя работать на выборах с КОИБВ Севастополе выбирают губернатора – стартовали основные дни голосования

