Подняты красные флаги: в Ялте закрыли пляжи

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. На побережье Ялты введен запрет на купание и выход на гидротехнические сооружения из-за усиления ветра и шторма, сообщает глава администрации города Янина Павленко.По ее словам, в регионе начинается сезон штормов. Ветер сохранится с пятницы и до конца воскресенья. На городских пляжах подняты красные флаги, предупреждающие о полном запрете купания.Ранее сообщалось, что в Крыму за выходные дни на море утонули пять человек, люди купались в шторм – это стало основной причиной гибели: они заходили в воду, не страшась высокой накатной волны и 3-балльного шторма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельный прыжок со скалы – в Алупке найдено еще одно телоПять человек утонули в штормящем море в КрымуВ Крыму утонули 20 человек
12:13 12.09.2025 (обновлено: 12:17 12.09.2025)