Подняты красные флаги: в Ялте закрыли пляжи
Подняты красные флаги: в Ялте закрыли пляжи
Подняты красные флаги: в Ялте закрыли пляжи
Подняты красные флаги: в Ялте закрыли пляжи
На побережье Ялты введен запрет на купание и выход на гидротехнические сооружения из-за усиления ветра и шторма, сообщает глава администрации города Янина Павленко.
12.09.2025
2025-09-12T12:17
ялта
янина павленко
новости крыма
черное море
погода в крыму
пляжи крыма
шторм
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. На побережье Ялты введен запрет на купание и выход на гидротехнические сооружения из-за усиления ветра и шторма, сообщает глава администрации города Янина Павленко.По ее словам, в регионе начинается сезон штормов. Ветер сохранится с пятницы и до конца воскресенья. На городских пляжах подняты красные флаги, предупреждающие о полном запрете купания.Ранее сообщалось, что в Крыму за выходные дни на море утонули пять человек, люди купались в шторм – это стало основной причиной гибели: они заходили в воду, не страшась высокой накатной волны и 3-балльного шторма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельный прыжок со скалы – в Алупке найдено еще одно телоПять человек утонули в штормящем море в КрымуВ Крыму утонули 20 человек
ялта, янина павленко, новости крыма, черное море, погода в крыму, пляжи крыма, шторм
Подняты красные флаги: в Ялте закрыли пляжи

В Ялте закрыли пляжи и запретили купание из-за сильных волн

12:13 12.09.2025 (обновлено: 12:17 12.09.2025)
 
Шторм в Ялте
Шторм в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. На побережье Ялты введен запрет на купание и выход на гидротехнические сооружения из-за усиления ветра и шторма, сообщает глава администрации города Янина Павленко.
По ее словам, в регионе начинается сезон штормов. Ветер сохранится с пятницы и до конца воскресенья. На городских пляжах подняты красные флаги, предупреждающие о полном запрете купания.
"На прошлых выходных в Алупке случилась трагедия, которой можно было избежать. Особо прошу быть осторожными любителей делать селфи на бунах и возле уреза воды. Помните – волна за секунду может смыть в море. И, конечно же, особое внимание уделите безопасности детей", – подчеркнула Павленко.
Ранее сообщалось, что в Крыму за выходные дни на море утонули пять человек, люди купались в шторм – это стало основной причиной гибели: они заходили в воду, не страшась высокой накатной волны и 3-балльного шторма.
Смертельный прыжок со скалы – в Алупке найдено еще одно тело
Пять человек утонули в штормящем море в Крыму
В Крыму утонули 20 человек
 
