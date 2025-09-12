https://crimea.ria.ru/20250912/opyt-so-vsego-mira-v-krymu-mindal-ubirayut-unikalnye-kombayny-1149399541.html
Опыт со всего мира: в Крыму миндаль убирают уникальные комбайны
2025-09-12T14:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Ореховые сады Крыма не уступают европейскому уровню качества. Для уборки миндаля в Симферопольский район приехали комбайны из Калифорнии, а также консультанты из Турции, Португалии, Италии. О том, как они помогают ускорить процесс, рассказал местный винодел Валерий Захарьин.В его "хозяйстве" заложены 268 гектаров ореховых садов, из которых 90 занимает фундук, остальная часть – миндаль.Захаров отметил, что в садах установлены комбайны и линии обработки, способные перерабатывать до 200 килограммов орехов. "Иностранные помощники" позволяют повысить качество продукции и значительно ускорить сбор, что особенно важно для фундука, который пока не вступил в плодоношение. Машины собирают орехи в оптимальный момент созревания и нужной влажности, что минимизирует поражение продукции болезнями и значительно повышает эффективность труда, объяснил он.Министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк отметил, что Крым является перспективным регионом для ореховодства. И выращивать орехи вполне можно не только в приморских районах, но и в центральных. И отметил, что в регионе предусмотрено дополнительное субсидирование для ухода за садами до того момента, как растения вступят в активную фазу плодоношения.Ранее Кратюк заявлял, что площадь миндальных растений в Крыму растет из года в год на 300 гектаров. Площадь уже плодоносящих растений превысила более 3,5-4 тысяч. Еще много миндальных садов в закладке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крепкие орешки: импортозамещением миндаля занимаются в КрымуВ Крыму увеличивают площадь орошаемых земель - какие меры принимаютсяВ Крыму началась уборка технических сортов винограда – что с урожаем
крым, симферопольский район, сельское хозяйство, миндаль, орехи, денис кратюк, минсельхоз крыма, валерий захарьин, новости крыма, урожай, видео, видео
В Крыму развивают промышленное производство миндаля по европейским стандартам
14:53 12.09.2025 (обновлено: 15:09 12.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Ореховые сады Крыма не уступают европейскому уровню качества. Для уборки миндаля в Симферопольский район приехали комбайны из Калифорнии, а также консультанты из Турции, Португалии, Италии. О том, как они помогают ускорить процесс, рассказал местный винодел Валерий Захарьин.
В его "хозяйстве" заложены 268 гектаров ореховых садов, из которых 90 занимает фундук, остальная часть – миндаль.
"У нас консультанты из Турции, Португалии, Италии. То есть это мировой опыт, сад другого уровня. Мы используем зарубежную американскую технику. В частности, комбайн из Калифорнии – это одна из самых эффективных машин для сбора орехов в мире. Я мало где в Европе видел такой сад, и мы надеемся довести его до хорошего возраста (до максимального потенциала – ред.)", – подчеркнул он.
Захаров отметил, что в садах установлены комбайны и линии обработки, способные перерабатывать до 200 килограммов орехов. "Иностранные помощники" позволяют повысить качество продукции и значительно ускорить сбор, что особенно важно для фундука, который пока не вступил в плодоношение.
Машины собирают орехи в оптимальный момент созревания и нужной влажности, что минимизирует поражение продукции болезнями и значительно повышает эффективность труда, объяснил он.
Министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк отметил, что Крым является перспективным регионом для ореховодства. И выращивать орехи вполне можно не только в приморских районах, но и в центральных.
"Промышленное ореховодство, миндаль на территории республики возможен, причем в самом центре Крыма, не только в приморской зоне. Мы можем планировать закладку миндальных садов, закладывать субсидии, двигать эту тему", – сказал министр.
И отметил, что в регионе предусмотрено дополнительное субсидирование для ухода за садами до того момента, как растения вступят в активную фазу плодоношения.
Ранее Кратюк заявлял
, что площадь миндальных растений в Крыму растет из года в год на 300 гектаров. Площадь уже плодоносящих растений превысила более 3,5-4 тысяч. Еще много миндальных садов в закладке.
