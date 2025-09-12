https://crimea.ria.ru/20250912/odin-chelovek-pogib-i-shest-raneny-pri-atake-vsu-na-khersonschinu-1149391706.html

Один человек погиб и шесть ранены при атаке ВСУ на Херсонщину

2025-09-12T11:49

2025-09-12T11:49

2025-09-12T11:50

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Один человек погиб, шесть ранены в результате обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил в пятницу губернатор региона Владимир Сальдо.По данным губернатора, двое мужчин 46 и 66 лет, а также 70-летняя женщина ранены в Алешках из-за атак по жилому сектору. Также в Алешках при ударе по гражданскому авто погибла женщина, ранены два человека. В Великих Копанях пострадала 29-летняя женщина. В Красном Скадовского округа из-за обстрела загорелась сухая трава на площади в один гектар.Враг также обстрелял Великую Лепетиху, Голую Пристань, Горностаевку, Заводовку, Каховку, Каиры, Малую Лепетиху, Новую Збурьевку, Новую Каховку, Новую Маячку и Старую Збурьевку.В этом году обстрелы украинскими боевиками левобережья Херсонской области участились, причем ВСУ стали применять новые поражающие элементы. Об этом говорит статистика, которую ранее привел уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали автобус в Херсонской области – погибли троеДвое взрослых и ребенок в Херсонской области подорвались на мине ВСУВСУ атаковали Новую Збурьевку - есть жертвы

