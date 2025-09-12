Рейтинг@Mail.ru
Один человек погиб и шесть ранены при атаке ВСУ на Херсонщину - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Один человек погиб и шесть ранены при атаке ВСУ на Херсонщину
Один человек погиб и шесть ранены при атаке ВСУ на Херсонщину - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Один человек погиб и шесть ранены при атаке ВСУ на Херсонщину
Один человек погиб, шесть ранены в результате обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил в пятницу губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 12.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Один человек погиб, шесть ранены в результате обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил в пятницу губернатор региона Владимир Сальдо.По данным губернатора, двое мужчин 46 и 66 лет, а также 70-летняя женщина ранены в Алешках из-за атак по жилому сектору. Также в Алешках при ударе по гражданскому авто погибла женщина, ранены два человека. В Великих Копанях пострадала 29-летняя женщина. В Красном Скадовского округа из-за обстрела загорелась сухая трава на площади в один гектар.Враг также обстрелял Великую Лепетиху, Голую Пристань, Горностаевку, Заводовку, Каховку, Каиры, Малую Лепетиху, Новую Збурьевку, Новую Каховку, Новую Маячку и Старую Збурьевку.В этом году обстрелы украинскими боевиками левобережья Херсонской области участились, причем ВСУ стали применять новые поражающие элементы. Об этом говорит статистика, которую ранее привел уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Один человек погиб, шесть ранены в результате обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил в пятницу губернатор региона Владимир Сальдо.
"В результате обстрелов киевского режима в Херсонской области погибла одна мирная жительница, шесть человек пострадали", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, двое мужчин 46 и 66 лет, а также 70-летняя женщина ранены в Алешках из-за атак по жилому сектору. Также в Алешках при ударе по гражданскому авто погибла женщина, ранены два человека. В Великих Копанях пострадала 29-летняя женщина. В Красном Скадовского округа из-за обстрела загорелась сухая трава на площади в один гектар.
Враг также обстрелял Великую Лепетиху, Голую Пристань, Горностаевку, Заводовку, Каховку, Каиры, Малую Лепетиху, Новую Збурьевку, Новую Каховку, Новую Маячку и Старую Збурьевку.
В этом году обстрелы украинскими боевиками левобережья Херсонской области участились, причем ВСУ стали применять новые поражающие элементы. Об этом говорит статистика, которую ранее привел уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев.
