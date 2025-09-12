https://crimea.ria.ru/20250912/na-elbruse-zavershili-spasatelnye-raboty-posle-obryva-kanatnoy-dorogi-1149408251.html

На Эльбрусе завершили спасательные работы после обрыва канатной дороги

35 человек были эвакуированы с оборвавшейся канатной дороги на Эльбрусе, поисково-спасательные работы завершены. Об этом сообщили в МЧС России.

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. 35 человек были эвакуированы с оборвавшейся канатной дороги на Эльбрусе, поисково-спасательные работы завершены. Об этом сообщили в МЧС России.Ранее в пятницу глава региона Казбек Коков сообщил о ЧП на однокресельной канатной дороге на Эльбрусе, при котором погибли два человека.Всего на канатной дороге всего находились 37 человек – спасатели эвакуировали 35, погибли 2 человека, проинформировали в ведомстве. На месте работали 29 сотрудников и девять единиц техники. Причину и обстоятельства произошедшего установят специалисты.Следком по региону возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Ход расследования поставлен на контроль главой ведомства Александром Бастрыкиным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Нальчике оборвалась канатная дорога – есть пострадавшиеВ Грузии вышла из строя канатная дорога, пострадали 11 человекКанатная дорога на Ай-Петри временно приостановила работу

