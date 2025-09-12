Рейтинг@Mail.ru
На Эльбрусе завершили спасательные работы после обрыва канатной дороги - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250912/na-elbruse-zavershili-spasatelnye-raboty-posle-obryva-kanatnoy-dorogi-1149408251.html
На Эльбрусе завершили спасательные работы после обрыва канатной дороги
На Эльбрусе завершили спасательные работы после обрыва канатной дороги - РИА Новости Крым, 12.09.2025
На Эльбрусе завершили спасательные работы после обрыва канатной дороги
35 человек были эвакуированы с оборвавшейся канатной дороги на Эльбрусе, поисково-спасательные работы завершены. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 12.09.2025
2025-09-12T18:16
2025-09-12T18:27
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
эльбрус
новости
канатная дорога
кабардино-балкария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0c/1149408443_0:138:562:454_1920x0_80_0_0_ef56cb032e4d5ffc0667c1b93d8c0382.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. 35 человек были эвакуированы с оборвавшейся канатной дороги на Эльбрусе, поисково-спасательные работы завершены. Об этом сообщили в МЧС России.Ранее в пятницу глава региона Казбек Коков сообщил о ЧП на однокресельной канатной дороге на Эльбрусе, при котором погибли два человека.Всего на канатной дороге всего находились 37 человек – спасатели эвакуировали 35, погибли 2 человека, проинформировали в ведомстве. На месте работали 29 сотрудников и девять единиц техники. Причину и обстоятельства произошедшего установят специалисты.Следком по региону возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Ход расследования поставлен на контроль главой ведомства Александром Бастрыкиным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Нальчике оборвалась канатная дорога – есть пострадавшиеВ Грузии вышла из строя канатная дорога, пострадали 11 человекКанатная дорога на Ай-Петри временно приостановила работу
эльбрус
кабардино-балкария
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0c/1149408443_0:32:562:454_1920x0_80_0_0_995311b68d6438ad7fbbeb5cf8616b93.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), эльбрус, новости, канатная дорога, кабардино-балкария
На Эльбрусе завершили спасательные работы после обрыва канатной дороги

На Эльбрусе завершили поисково-спасательные работы после обрыва канатной дороги

18:16 12.09.2025 (обновлено: 18:27 12.09.2025)
 
© МЧС РоссииЧП на канатной дороге на Эльбрусе
ЧП на канатной дороге на Эльбрусе
© МЧС России
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. 35 человек были эвакуированы с оборвавшейся канатной дороги на Эльбрусе, поисково-спасательные работы завершены. Об этом сообщили в МЧС России.
Ранее в пятницу глава региона Казбек Коков сообщил о ЧП на однокресельной канатной дороге на Эльбрусе, при котором погибли два человека.
"На Эльбрусе завершены поисково-спасательные работы на месте схода с рельсов канатной-кресельной дороги", – сказано в сообщении МЧС.
Всего на канатной дороге всего находились 37 человек – спасатели эвакуировали 35, погибли 2 человека, проинформировали в ведомстве. На месте работали 29 сотрудников и девять единиц техники. Причину и обстоятельства произошедшего установят специалисты.
Следком по региону возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Ход расследования поставлен на контроль главой ведомства Александром Бастрыкиным.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Нальчике оборвалась канатная дорога – есть пострадавшие
В Грузии вышла из строя канатная дорога, пострадали 11 человек
Канатная дорога на Ай-Петри временно приостановила работу
 
МЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ЭльбрусНовостиКанатная дорогаКабардино-Балкария
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:52В Евпатории иномарка сбила восьмилетнего ребенка
18:35Шахматы на льду: как развивают керлинг в Керчи
18:16На Эльбрусе завершили спасательные работы после обрыва канатной дороги
18:02Праздник урожая и дружбы: Крым отмечает девятый фестиваль "Обжинки"
17:43Шестидневный магнитный шторм обрушится на Землю – когда ждать пика
17:19Крымский мост сейчас - обстановка и многокилометровые очереди
17:07Обрыв канатной дороги на Эльбрусе – что известно о пострадавших
16:37В МИД России обратились к гражданам Украины
16:16Инфляция снижается: что будет дальше с ключевой ставкой – ответ ЦБ
16:03Канатная дорога оборвалась на Эльбрусе - есть погибшие
15:46С оружием в руках: что ждет США после убийства Чарли Кирка – мнение
15:22Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка задержан
15:13"Это наша обязанность": как в Севастополе выбирают губернатора
14:53Опыт со всего мира: в Крыму миндаль убирают уникальные комбайны
14:41Исполнительница песни "Матушка" попала в базу "Миротворца"
14:32В Крыму СНТ призвали поторопиться с оформлением в собственность земли
14:19ВСУ атаковали энергоблок Смоленской АЭС
14:07Новости СВО: страшные потери киевского режима за неделю
13:48Избирателей в Севастополе встретили в патриотичных нарядах
13:37Желающих не нашлось: в МИД оценили встречу по Украине в Париже
Лента новостейМолния