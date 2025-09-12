https://crimea.ria.ru/20250912/na-elbruse-zavershili-spasatelnye-raboty-posle-obryva-kanatnoy-dorogi-1149408251.html
На Эльбрусе завершили спасательные работы после обрыва канатной дороги
На Эльбрусе завершили спасательные работы после обрыва канатной дороги - РИА Новости Крым, 12.09.2025
На Эльбрусе завершили спасательные работы после обрыва канатной дороги
35 человек были эвакуированы с оборвавшейся канатной дороги на Эльбрусе, поисково-спасательные работы завершены. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 12.09.2025
2025-09-12T18:16
2025-09-12T18:16
2025-09-12T18:27
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
эльбрус
новости
канатная дорога
кабардино-балкария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0c/1149408443_0:138:562:454_1920x0_80_0_0_ef56cb032e4d5ffc0667c1b93d8c0382.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. 35 человек были эвакуированы с оборвавшейся канатной дороги на Эльбрусе, поисково-спасательные работы завершены. Об этом сообщили в МЧС России.Ранее в пятницу глава региона Казбек Коков сообщил о ЧП на однокресельной канатной дороге на Эльбрусе, при котором погибли два человека.Всего на канатной дороге всего находились 37 человек – спасатели эвакуировали 35, погибли 2 человека, проинформировали в ведомстве. На месте работали 29 сотрудников и девять единиц техники. Причину и обстоятельства произошедшего установят специалисты.Следком по региону возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Ход расследования поставлен на контроль главой ведомства Александром Бастрыкиным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Нальчике оборвалась канатная дорога – есть пострадавшиеВ Грузии вышла из строя канатная дорога, пострадали 11 человекКанатная дорога на Ай-Петри временно приостановила работу
эльбрус
кабардино-балкария
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0c/1149408443_0:32:562:454_1920x0_80_0_0_995311b68d6438ad7fbbeb5cf8616b93.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), эльбрус, новости, канатная дорога, кабардино-балкария
На Эльбрусе завершили спасательные работы после обрыва канатной дороги
На Эльбрусе завершили поисково-спасательные работы после обрыва канатной дороги
18:16 12.09.2025 (обновлено: 18:27 12.09.2025)