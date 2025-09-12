https://crimea.ria.ru/20250912/na-doroge-bakhchisaray--yalta-ogranichat-dvizhenie-1149370497.html

На дороге Бахчисарай – Ялта ограничат движение

На участке дороги Бахчисарай – Ялта в субботу ограничат движение. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Крыма.

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. На участке дороги Бахчисарай – Ялта в субботу ограничат движение. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Крыма.Ограничение будет действовать с 6 до 14 часов и коснется для всех видов транспортных средств."Причиной послужило проведение строительно-монтажных работ на объекте искусственного дорожного сооружения. На месте установлены необходимые дорожные знаки и информационные щиты", – уточняется в сообщенииУчастников дорожного движения просят учитывать информацию при планировании маршрута.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе продлены ограничения движения на улице ТоннельнойВ Крыму ограничили движение тяжеловесного транспортаСрок окончания ремонта "горбатого" моста в Симферополе перенесли

