https://crimea.ria.ru/20250912/na-doroge-bakhchisaray--yalta-ogranichat-dvizhenie-1149370497.html
На дороге Бахчисарай – Ялта ограничат движение
На дороге Бахчисарай – Ялта ограничат движение - РИА Новости Крым, 12.09.2025
На дороге Бахчисарай – Ялта ограничат движение
На участке дороги Бахчисарай – Ялта в субботу ограничат движение. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Крыма. РИА Новости Крым, 12.09.2025
2025-09-12T07:11
2025-09-12T07:11
2025-09-12T07:11
ялта
бахчисарай
ремонт дорог
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт и строительство дорог
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124047334_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c0adf3cb852622f3a8262f23e53cf8f7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. На участке дороги Бахчисарай – Ялта в субботу ограничат движение. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Крыма.Ограничение будет действовать с 6 до 14 часов и коснется для всех видов транспортных средств."Причиной послужило проведение строительно-монтажных работ на объекте искусственного дорожного сооружения. На месте установлены необходимые дорожные знаки и информационные щиты", – уточняется в сообщенииУчастников дорожного движения просят учитывать информацию при планировании маршрута.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе продлены ограничения движения на улице ТоннельнойВ Крыму ограничили движение тяжеловесного транспортаСрок окончания ремонта "горбатого" моста в Симферополе перенесли
ялта
бахчисарай
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124047334_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_e14e562ee4624f9e65c31d0563f93ac7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ялта, бахчисарай, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт и строительство дорог, крым, новости крыма
На дороге Бахчисарай – Ялта ограничат движение
На участке дороги Бахчисарай – Ялта временно ограничат движение