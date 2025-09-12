Рейтинг@Mail.ru
На дороге Бахчисарай – Ялта ограничат движение - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250912/na-doroge-bakhchisaray--yalta-ogranichat-dvizhenie-1149370497.html
На дороге Бахчисарай – Ялта ограничат движение
На дороге Бахчисарай – Ялта ограничат движение - РИА Новости Крым, 12.09.2025
На дороге Бахчисарай – Ялта ограничат движение
На участке дороги Бахчисарай – Ялта в субботу ограничат движение. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Крыма. РИА Новости Крым, 12.09.2025
2025-09-12T07:11
2025-09-12T07:11
ялта
бахчисарай
ремонт дорог
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт и строительство дорог
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124047334_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c0adf3cb852622f3a8262f23e53cf8f7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. На участке дороги Бахчисарай – Ялта в субботу ограничат движение. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Крыма.Ограничение будет действовать с 6 до 14 часов и коснется для всех видов транспортных средств."Причиной послужило проведение строительно-монтажных работ на объекте искусственного дорожного сооружения. На месте установлены необходимые дорожные знаки и информационные щиты", – уточняется в сообщенииУчастников дорожного движения просят учитывать информацию при планировании маршрута.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе продлены ограничения движения на улице ТоннельнойВ Крыму ограничили движение тяжеловесного транспортаСрок окончания ремонта "горбатого" моста в Симферополе перенесли
ялта
бахчисарай
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124047334_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_e14e562ee4624f9e65c31d0563f93ac7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ялта, бахчисарай, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт и строительство дорог, крым, новости крыма
На дороге Бахчисарай – Ялта ограничат движение

На участке дороги Бахчисарай – Ялта временно ограничат движение

07:11 12.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРемонт дорог
Ремонт дорог - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. На участке дороги Бахчисарай – Ялта в субботу ограничат движение. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Крыма.
"13 сентября будет ограничено движение на участке автодороги Бахчисарай – Ялта (км 20+899)", –информирует пресс-служба.
Ограничение будет действовать с 6 до 14 часов и коснется для всех видов транспортных средств.
"Причиной послужило проведение строительно-монтажных работ на объекте искусственного дорожного сооружения. На месте установлены необходимые дорожные знаки и информационные щиты", – уточняется в сообщении
Участников дорожного движения просят учитывать информацию при планировании маршрута.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе продлены ограничения движения на улице Тоннельной
В Крыму ограничили движение тяжеловесного транспорта
Срок окончания ремонта "горбатого" моста в Симферополе перенесли
 
ЯлтаБахчисарайРемонт дорогРемонт и строительство дорог в КрымуРемонт и строительство дорогКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:22221 беспилотник сбит над Россией
07:11На дороге Бахчисарай – Ялта ограничат движение
06:45На Солнце видна корональная дыра - на Землю идет новая магнитная буря
06:30Девять беспилотников сбили на подлете к Москве
06:20Крымский мост сейчас – обстановка к утру пятницы
06:05Массированная атака на Ленинградскую область – что известно
00:01Тепло и ветер: погода в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 12 сентября
22:54Киев выделил землю немецкому оборонному концерну для строительства завода
22:33Аэропорт Краснодара и снятие санкции с Беларуси - главное за день
22:24В Луганске предотвратили теракт в преддверии Дня города
22:17В Севастополе семьям погибших саперов передали государственные награды
21:43Как часто исследуют морскую воду на пляжах у берегов Крыма
21:32Россия призывает Польшу пересмотреть решение о границе с Белоруссией
21:15В Крыму изменят правила и периодичность расчета льготного трудоустройства
20:45ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской атомной станции
20:17Бизнесу и самозанятым в Крыму дали право на повторные кредитные каникулы
19:48Крымские каникулы Железного Феликса
19:33Человек погиб и шесть пострадали в Белгородской области при атаках дронов
19:08Крымский мост сейчас - обстановка на 19 часов
Лента новостейМолния