Рейтинг@Mail.ru
Морской транспорт Севастополя возобновил работу - РИА Новости Крым, 12.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250912/morskoy-transport-sevastopolya-vozobnovil-rabotu-1149414148.html
Морской транспорт Севастополя возобновил работу
Морской транспорт Севастополя возобновил работу - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Морской транспорт Севастополя возобновил работу
Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки движения, сообщает профильный городской департамент. РИА Новости Крым, 12.09.2025
2025-09-12T23:55
2025-09-12T23:57
севастополь
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143602549_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_080a8ab2cede509947cd44f9bcc96a41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки движения, сообщает профильный городской департамент.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
севастополь, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, департамент транспорта севастополя, новости севастополя
Морской транспорт Севастополя возобновил работу

Морской транспорт Севастополя возобновил работу после остановки

23:55 12.09.2025 (обновлено: 23:57 12.09.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки движения, сообщает профильный городской департамент.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – сообщается в Telegram-канале ведомтсва по состоянию на 23.48.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольПаромы и катера в СевастополеМорской транспортДепартамент транспорта СевастополяНовости Севастополя
 
Лента новостейМолния