Массированная атака на Ленинградскую область – что известно - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Массированная атака на Ленинградскую область – что известно
Массированная атака на Ленинградскую область – что известно - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Массированная атака на Ленинградскую область – что известно
Массированную атаку украинских беспилотников отбивают утром в пятницу над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости Крым, 12.09.2025
2025-09-12T06:05
2025-09-12T06:36
ленинградская область
беспилотник (бпла, дрон)
александр дрозденко
происшествия
безопасность
атаки всу
новости
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Массированную атаку украинских беспилотников отбивают утром в пятницу над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.По его данным, силами и средствами ПВО уже уничтожено более 30 БПЛА.Губернатор подчеркнул, что над регионом продолжает работать ПВО и призвал жителей не выходить на улицы и не подходить к окнам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защита вокзалов и аэропортов: Ростех поставляет новые системы против БПЛА17 беспилотников сбиты над РоссиейПВО снова отработала над акваторией Черного моря
ленинградская область
ленинградская область, беспилотник (бпла, дрон), александр дрозденко, происшествия, безопасность, атаки всу, новости, новости сво
Массированная атака на Ленинградскую область – что известно

В Ленинградской области сбили более 30 БПЛА – массированная атака продолжается

06:05 12.09.2025 (обновлено: 06:36 12.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Массированную атаку украинских беспилотников отбивают утром в пятницу над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
По его данным, силами и средствами ПВО уже уничтожено более 30 БПЛА.
"В порту Приморск ликвидируется возгорание на одном из судов. Сработала система пожаротушения. Зафиксировано падение осколков и обломков БПЛА во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также — вне населенных пунктов в Ломоносовском районе", - написал он в Telegram.
Губернатор подчеркнул, что над регионом продолжает работать ПВО и призвал жителей не выходить на улицы и не подходить к окнам.
Ленинградская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)Александр ДрозденкоПроисшествияБезопасностьАтаки ВСУНовостиНовости СВО
 
