https://crimea.ria.ru/20250912/massirovannaya-ataka-na-leningradskuyu-oblast--chto-izvestno-1149385324.html

Массированная атака на Ленинградскую область – что известно

Массированная атака на Ленинградскую область – что известно - РИА Новости Крым, 12.09.2025

Массированная атака на Ленинградскую область – что известно

Массированную атаку украинских беспилотников отбивают утром в пятницу над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости Крым, 12.09.2025

2025-09-12T06:05

2025-09-12T06:05

2025-09-12T06:36

ленинградская область

беспилотник (бпла, дрон)

александр дрозденко

происшествия

безопасность

атаки всу

новости

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_74e205a79ce96eee54ea7dcd09e65c7e.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Массированную атаку украинских беспилотников отбивают утром в пятницу над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.По его данным, силами и средствами ПВО уже уничтожено более 30 БПЛА.Губернатор подчеркнул, что над регионом продолжает работать ПВО и призвал жителей не выходить на улицы и не подходить к окнам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защита вокзалов и аэропортов: Ростех поставляет новые системы против БПЛА17 беспилотников сбиты над РоссиейПВО снова отработала над акваторией Черного моря

ленинградская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, беспилотник (бпла, дрон), александр дрозденко, происшествия, безопасность, атаки всу, новости, новости сво