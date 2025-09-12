https://crimea.ria.ru/20250912/massirovannaya-ataka-na-leningradskuyu-oblast--chto-izvestno-1149385324.html
Массированная атака на Ленинградскую область – что известно
Массированную атаку украинских беспилотников отбивают утром в пятницу над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости Крым, 12.09.2025
2025-09-12T06:05
2025-09-12T06:05
2025-09-12T06:36
ленинградская область
беспилотник (бпла, дрон)
александр дрозденко
происшествия
безопасность
атаки всу
новости
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Массированную атаку украинских беспилотников отбивают утром в пятницу над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.По его данным, силами и средствами ПВО уже уничтожено более 30 БПЛА.Губернатор подчеркнул, что над регионом продолжает работать ПВО и призвал жителей не выходить на улицы и не подходить к окнам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защита вокзалов и аэропортов: Ростех поставляет новые системы против БПЛА17 беспилотников сбиты над РоссиейПВО снова отработала над акваторией Черного моря
