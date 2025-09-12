https://crimea.ria.ru/20250912/magiya-nalichnymi-v-alushte-dve-zhenschiny-proveli-obryad-za-57-tysyach-rubley-1149391220.html
Магия наличными: в Алуште две женщины провели "обряд" за 57 тысяч рублей
Две крымчанки предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве, совершенном под предлогом проведения "обряда", сообщают в прокуратуре республики. РИА Новости Крым, 12.09.2025
2025-09-12T11:31
2025-09-12T11:31
2025-09-12T11:31
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111429/78/1114297816_0:50:967:593_1920x0_80_0_0_0c9234a59cd4b3751e83b4e7f5aa02bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Две крымчанки предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве, совершенном под предлогом проведения "обряда", сообщают в прокуратуре республики."Незаконная деятельность обвиняемых пресечена сотрудниками органов внутренних дел. Прокуратура Алушты утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жительниц республики", – рассказали в ведомстве.Уголовное дело направлено в Алуштинский городской суд для рассмотрения по существу.
В Алуште две женщины ответят в суде за похищение 57 тысяч под видом проведения "обряда"