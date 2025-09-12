Рейтинг@Mail.ru
Магия наличными: в Алуште две женщины провели "обряд" за 57 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Магия наличными: в Алуште две женщины провели "обряд" за 57 тысяч рублей
Две крымчанки предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве, совершенном под предлогом проведения "обряда", сообщают в прокуратуре республики. РИА Новости Крым, 12.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Две крымчанки предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве, совершенном под предлогом проведения "обряда", сообщают в прокуратуре республики."Незаконная деятельность обвиняемых пресечена сотрудниками органов внутренних дел. Прокуратура Алушты утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жительниц республики", – рассказали в ведомстве.Уголовное дело направлено в Алуштинский городской суд для рассмотрения по существу.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Две крымчанки предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве, совершенном под предлогом проведения "обряда", сообщают в прокуратуре республики.
Следствие установило, что в июле этого года на набережной Алушты обвиняемые убедили женщину в необходимости провести "ритуал" за вознаграждение. Доверчивая потерпевшая перевела на указанный ими банковский счет 57 тысяч рублей.
"Незаконная деятельность обвиняемых пресечена сотрудниками органов внутренних дел. Прокуратура Алушты утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жительниц республики", – рассказали в ведомстве.
Уголовное дело направлено в Алуштинский городской суд для рассмотрения по существу.
