Крымский мост сейчас - обстановка и многокилометровые очереди

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, в очереди со стороны Керчи стоят более 1200 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Очередь на Крымском мосту появилась в 6 утра. Тогда проезда по Крымскому мосту ожидали 320 авто. Позже число авто постепенно росло. На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
