Крымский мост сейчас - обстановка и многокилометровые очереди - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Крымский мост сейчас - обстановка и многокилометровые очереди
Крымский мост сейчас - обстановка и многокилометровые очереди - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Крымский мост сейчас - обстановка и многокилометровые очереди
Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, в очереди со стороны Керчи стоят более 1200 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 12.09.2025
2025-09-12T17:19
2025-09-12T17:19
крым
крымский мост
новости крыма
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
керчь
тамань
очереди на крымском мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, в очереди со стороны Керчи стоят более 1200 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Очередь на Крымском мосту появилась в 6 утра. Тогда проезда по Крымскому мосту ожидали 320 авто. Позже число авто постепенно росло. На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Новости
Крымский мост сейчас - обстановка и многокилометровые очереди

На Крымский мост сейчас стоит очередь из 1209 машин

17:19 12.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, в очереди со стороны Керчи стоят более 1200 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 17:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1209 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", - говорится в сообщении.
Очередь на Крымском мосту появилась в 6 утра. Тогда проезда по Крымскому мосту ожидали 320 авто. Позже число авто постепенно росло.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
