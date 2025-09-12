Канатная дорога оборвалась на Эльбрусе - есть погибшие
На канатной дороге на Эльбрусе погибли два человека
16:03 12.09.2025 (обновлено: 16:06 12.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате аварии на канатной дороге на Эльбрусе. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков.
"К сожалению, вынужден сообщить о том, что на горе Эльбрус в результате аварии на однокресельной канатной дороге погибли 2 человека. Спасатели работают на месте происшествия, осуществляется эвакуация тел погибших", - говорится в сообщении.
На данный момент информации о пострадавших нет. Губернатор уточнил, что эксплуатант - частная компания.
"Предварительно причина аварии - сход троса с ролика одной из опор. Все обстоятельства случившегося будут установлены соответствующими органами. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", - сказал губернатор.
Ранее обрыв канатно-кресельной дороги произошел в Нальчике. Предварительно сообщалось об одном пострадавшем и эвакуации 10 человек. Позже число пострадавших выросло до 12. По данным регионального главка МЧС России, всего на канатной дороге находился 21 человек.
