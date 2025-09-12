https://crimea.ria.ru/20250912/kanatnaya-doroga-oborvalas-na-elbruse---est-pogibshie--1149402502.html

Канатная дорога оборвалась на Эльбрусе - есть погибшие

Канатная дорога оборвалась на Эльбрусе - есть погибшие

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате аварии на канатной дороге на Эльбрусе. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков.На данный момент информации о пострадавших нет. Губернатор уточнил, что эксплуатант - частная компания.Ранее обрыв канатно-кресельной дороги произошел в Нальчике. Предварительно сообщалось об одном пострадавшем и эвакуации 10 человек. Позже число пострадавших выросло до 12. По данным регионального главка МЧС России, всего на канатной дороге находился 21 человек.

