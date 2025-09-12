Рейтинг@Mail.ru
Девять беспилотников сбили на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 12.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250912/devyat-bespilotnikov-sbili-na-podlete-k-moskve-1149385789.html
Девять беспилотников сбили на подлете к Москве
Девять беспилотников сбили на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Девять беспилотников сбили на подлете к Москве
ВСУ девять раз за ночь пытались атаковать Москву при помощи беспилотников. Силы противовоздушной обороны отбили все попытки ударов, сообщил мэр российской... РИА Новости Крым, 12.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. ВСУ девять раз за ночь пытались атаковать Москву при помощи беспилотников. Силы противовоздушной обороны отбили все попытки ударов, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.Первые два вражеских БПЛА были сбиты около 1:27. Затем попытки ударов повторялись каждые 20 минут. Отражение атаки завершилось около трех часов ночи. "На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - отметил Собянин в Telegram.Кроме того, утром в пятницу массированную атаку БПЛА отражают над Ленинградской областью. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, уже уничтожено 30 дронов. В порту Приморск загорелось судно, пожару уже ликвидирован без последствий. Зафиксировано падение осколков и обломков во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Девять беспилотников сбили на подлете к Москве

На подлете к Москве уничтожено девять беспилотников – Собянин

06:30 12.09.2025 (обновлено: 06:37 12.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. ВСУ девять раз за ночь пытались атаковать Москву при помощи беспилотников. Силы противовоздушной обороны отбили все попытки ударов, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Первые два вражеских БПЛА были сбиты около 1:27. Затем попытки ударов повторялись каждые 20 минут. Отражение атаки завершилось около трех часов ночи.
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - отметил Собянин в Telegram.
Кроме того, утром в пятницу массированную атаку БПЛА отражают над Ленинградской областью. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, уже уничтожено 30 дронов. В порту Приморск загорелось судно, пожару уже ликвидирован без последствий. Зафиксировано падение осколков и обломков во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино.
