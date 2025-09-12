https://crimea.ria.ru/20250912/devyat-bespilotnikov-sbili-na-podlete-k-moskve-1149385789.html
Девять беспилотников сбили на подлете к Москве
2025-09-12T06:30
2025-09-12T06:30
2025-09-12T06:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. ВСУ девять раз за ночь пытались атаковать Москву при помощи беспилотников. Силы противовоздушной обороны отбили все попытки ударов, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.Первые два вражеских БПЛА были сбиты около 1:27. Затем попытки ударов повторялись каждые 20 минут. Отражение атаки завершилось около трех часов ночи. "На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - отметил Собянин в Telegram.Кроме того, утром в пятницу массированную атаку БПЛА отражают над Ленинградской областью. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, уже уничтожено 30 дронов. В порту Приморск загорелось судно, пожару уже ликвидирован без последствий. Зафиксировано падение осколков и обломков во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
06:30 12.09.2025 (обновлено: 06:37 12.09.2025)