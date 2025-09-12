https://crimea.ria.ru/20250912/Kakoy-segodnya-prazdnik-12-sentyabrya_-1118714557.html

Какой сегодня праздник: 12 сентября

Какой сегодня праздник: 12 сентября - РИА Новости Крым, 04.09.2025

Какой сегодня праздник: 12 сентября

В этот день отмечается Международный День вязания крючком и День заглядывания в окна. 66 лет назад с космодрома Байконур вылетела советская ракета "Восток-Л",

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В этот день отмечается Международный День вязания крючком и День заглядывания в окна. 66 лет назад с космодрома Байконур вылетела советская ракета "Восток-Л", впервые достигшая поверхности Луны, а шестью годами ранее состоялась церемония бракосочетания Джона Фицджеральда Кеннеди и Жаклин Ли Бувье.Что празднуют в миреТрудно сказать, кто и когда придумал отмечать День заглядывания в окна. Однако любителей этого захватывающего занятия довольно много, а значит, у них сегодня есть повод повеселиться.А вот Международный день вязания крючком был придуман в 2007 году. Именно тогда один американский блогер, любитель такого вязания, провозгласил 12 сентября праздничным. Идею немедленно подхватили многочисленные поклонники этого вида прикладного творчества и с тех пор устраивают в этот день всевозможные тематические мастер-классы.По инициативе медицинского сообщества 12 сентября отмечается Международный день борьбы с мигренью. Сегодня мигрень – официально признанное неврологическое расстройство. Ей страдает примерно каждый седьмой житель планеты. По данным Всемирной организации здравоохранения, болезнь занимает 9-е место в списке причин нетрудоспособности населения.Еще сегодня можно отметить эфиопский Новый год, День семейного общения и День вкусняшки. Именины у Александра, Ивана, Павла, Даниила, Арсения, Саввы, Ефрема, Макария, Григория, Евгении, Елизаветы, Максима, Степана, Петра.Знаменательные даты310 лет назад в этот день Петр I запретил жителям столицы подбивать обувь скобами и гвоздями. Первые мостовые в городе были деревянными, и, чтобы сохранить их в целости, 12 сентября 1715 года правитель издал строжайший указ, который обещал всем нарушителям большие штрафы и даже каторгу.В 1910 году в Мюнхене впервые прозвучала "Симфония тысячи" Густава Малера для тысячи музыкантов – оркестра, двух смешанных хоров, детского хора и восьми солистов. Дирижировал сам автор, он специально для этого приехал в Мюнхен. В вокальных эпизодах использовались тексты из "Фауста" Гете. Симфония имела грандиозный успех, но общественного резонанса, на который рассчитывал Малер, не получила. Великий композитор, которому оставалось менее года жизни, считал это произведение лучшим из всего, что он создал.12 сентября 1959 года в 8:40 с космодрома Байконур вылетела советская ракета "Восток-Л". Она вывела на траекторию полета к естественному спутнику Земли автоматическую межпланетную станцию (АМС) "Луна-2", которая на следующий день впервые в мире достигла поверхности Луны и совершила жесткую посадку на ее поверхности. С тех пор между лунными кратерами Аристилл, Архимед и Автолик возвышаются два шаровых вымпела в форме футбольного мяча из нержавеющих пластин с изображением герба Советского Союза и надписью "СССР. Сентябрь 1959".А в 1953 году в церкви Святой Марии в Ньюпорте (США) состоялась торжественная церемония бракосочетания сенатора Джона Фицджеральда Кеннеди и Жаклин Ли Бувье, которая позже покорила своей интеллигентностью, удивительной красотой и чувством стиля всех модниц планеты. Кстати, на церемонии присутствовали 750 гостей и 3 тысячи зевак.Кто родился в этот день12 сентября 1921 года в семье львовского врача по фамилии Лем родился мальчик, которого назвали Станиславом. Спустя годы он станет знаменитым писателем, сатириком, философом, фантастом и футурологом. Его книги переведены на 41 язык, проданы 30 млн экземпляров.В этот день в 1933 году на свет появилась будущая Народная артистка России Татьяна Доронина, сыгравшая Нюру в фильме "Три тополя на Плющихе". Кроме этой знаменитой работы Доронина снялась в 15 известных советских художественных фильмах и в стольких же документальных, сыграла огромное количество театральных ролей, является вокалисткой и писателем, а с 2014 года - президентом МХАТ им. Максима Горького и полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".64 года сегодня отмечает советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ, заслуженная артистка Татарстана, лауреат Государственной премии Российской Федерации Роза Хайруллина. Зрителю она запомнилась больше всего в роли взбалмошной старушки из комедийного сериала "Ольга".Еще в этот день родились скрипач, дирижер, народный артист СССР Владимир Спиваков, советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира, российский общественный деятель Ирина Роднина, советский и российский политик, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, французская певица Милен Фармер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

