Взрывы в Севастополе – власти обозначили причину

В Севастополе в четверг на спецполигоне проходят работы по ликвидации боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом проинформировал губернатор города... РИА Новости Крым, 11.09.2025

севастополь

михаил развожаев

мчс севастополя

утилизация взрывоопасных предметов в крыму

общество

новости севастополя

крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг на спецполигоне проходят работы по ликвидации боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, утилизация опасных находок запланирована с 11.30 до 13.30. В этой связи в городе могут быть слышны громкие звуки, предупредил губернатор.Работы по ликвидации боеприпасов проводятся в Крыму регулярно. Кроме того, на территории полуострова регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения военнослужащих армии России. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

крым

2025

