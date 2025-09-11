Рейтинг@Mail.ru
Взрывы в Севастополе – власти обозначили причину - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250911/vzryvy-v-sevastopole--vlasti-oboznachili-prichinu-1149368584.html
Взрывы в Севастополе – власти обозначили причину
Взрывы в Севастополе – власти обозначили причину - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Взрывы в Севастополе – власти обозначили причину
В Севастополе в четверг на спецполигоне проходят работы по ликвидации боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом проинформировал губернатор города... РИА Новости Крым, 11.09.2025
2025-09-11T11:08
2025-09-11T11:08
севастополь
михаил развожаев
мчс севастополя
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
общество
новости севастополя
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0b/1147137415_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f4b2c4d28366581ba168e3b6a48c288e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг на спецполигоне проходят работы по ликвидации боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, утилизация опасных находок запланирована с 11.30 до 13.30. В этой связи в городе могут быть слышны громкие звуки, предупредил губернатор.Работы по ликвидации боеприпасов проводятся в Крыму регулярно. Кроме того, на территории полуострова регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения военнослужащих армии России. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250614/250-kilogrammovuyu-nemetskuyu-bombu-nashli-u-kamyshovogo-shosse-v-sevastopole-1147217043.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0b/1147137415_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_169d90a479221b8fe3e68e4700f0cec2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, мчс севастополя, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, общество, новости севастополя, крым
Взрывы в Севастополе – власти обозначили причину

В Севастополе в четверг будут ликвидировать боеприпасы времен войны– Развожаев

11:08 11.09.2025
 
© МЧС СевастополяУничтожение боеприпасов
Уничтожение боеприпасов
© МЧС Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг на спецполигоне проходят работы по ликвидации боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.

"На полигоне в районе Кара-Кобы пиротехники МЧС произведут плановое уничтожение обнаруженных взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, утилизация опасных находок запланирована с 11.30 до 13.30. В этой связи в городе могут быть слышны громкие звуки, предупредил губернатор.
Работы по ликвидации боеприпасов проводятся в Крыму регулярно. Кроме того, на территории полуострова регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения военнослужащих армии России. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее.
С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе уничтожили 250-килограммовую немецкую авиабомбу времен войны
14 июня, 20:32
250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в Севастополе
 
СевастопольМихаил РазвожаевМЧС СевастополяУтилизация взрывоопасных предметов в КрымуОбществоНовости СевастополяКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:07Горят боевики и танки ВСУ – масштабные потери Киева за сутки
12:51В Крыму назначили нового вице-премьера
12:38ПВО сбила 3 авиабомбы, четыре HIMARS и ракету большой дальности "Нептун"
12:21Армия России освободила Сосновку в Днепропетровской области
11:59Новое землетрясение произошло в Турции – что известно
11:44В Новом Свете в Крыму ливень смыл на набережную потоки глины
11:08Взрывы в Севастополе – власти обозначили причину
10:42Индустриальный парк "Феодосия" – что и когда будут производить
10:14Обстановка на Крымском мосту сейчас – в пробке больше 700 машин
10:06В Крым возвращается опасная погода - объявлено затяжное штормовое
09:38В Крыму ликвидировали последствия подтоплений после удара стихии
09:22Защита вокзалов и аэропортов: Ростех поставляет новые системы против БПЛА
09:17Ученые рассказали о росте активности Солнца
08:19Федеральные девелоперы устремились в Крым: как проекты меняют полуостров
07:5517 беспилотников сбиты над Россией
07:44Что Кирк говорил о Крыме и конфликте на Украине
07:19Крымский мост: за час очередь увеличилась в четыре раза
07:06Как часто в Крыму надо делать техобслуживание газового оборудования
06:41Сражение у Тендровской косы – инфографика
06:19Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга
Лента новостейМолния