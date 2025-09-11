https://crimea.ria.ru/20250911/vzryvy-v-sevastopole--vlasti-oboznachili-prichinu-1149368584.html
Взрывы в Севастополе – власти обозначили причину
Взрывы в Севастополе – власти обозначили причину - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Взрывы в Севастополе – власти обозначили причину
В Севастополе в четверг на спецполигоне проходят работы по ликвидации боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом проинформировал губернатор города... РИА Новости Крым, 11.09.2025
2025-09-11T11:08
2025-09-11T11:08
2025-09-11T11:08
севастополь
михаил развожаев
мчс севастополя
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
общество
новости севастополя
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0b/1147137415_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f4b2c4d28366581ba168e3b6a48c288e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг на спецполигоне проходят работы по ликвидации боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, утилизация опасных находок запланирована с 11.30 до 13.30. В этой связи в городе могут быть слышны громкие звуки, предупредил губернатор.Работы по ликвидации боеприпасов проводятся в Крыму регулярно. Кроме того, на территории полуострова регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения военнослужащих армии России. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250614/250-kilogrammovuyu-nemetskuyu-bombu-nashli-u-kamyshovogo-shosse-v-sevastopole-1147217043.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0b/1147137415_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_169d90a479221b8fe3e68e4700f0cec2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, мчс севастополя, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, общество, новости севастополя, крым
Взрывы в Севастополе – власти обозначили причину
В Севастополе в четверг будут ликвидировать боеприпасы времен войны– Развожаев