https://crimea.ria.ru/20250911/vtb-profinansiroval-stroitelstvo-zhk-v-evpatorii-1149372899.html
ВТБ профинансировал строительство ЖК в Евпатории
ВТБ профинансировал строительство ЖК в Евпатории - РИА Новости Крым, 11.09.2025
ВТБ профинансировал строительство ЖК в Евпатории
ВТБ открыл кредитную линию на сумму 7,2 миллиарда рублей застройщику "Западный Проспект 82" для строительства жилого комплекса в центре Евпатории, сообщает... РИА Новости Крым, 11.09.2025
2025-09-11T14:33
2025-09-11T14:33
2025-09-11T14:33
втб
крым
евпатория
строительство
банк
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0b/1149372589_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_caa8bcbc6316ffc0c7f924cb5abcab83.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. ВТБ открыл кредитную линию на сумму 7,2 миллиарда рублей застройщику "Западный Проспект 82" для строительства жилого комплекса в центре Евпатории, сообщает пресс-служба банка.Сдача в эксплуатацию ЖК запланирована на четвертый квартал 2028 года.При поддержке ВТБ в Евпатории будет построен жилой комплекс общей площадью 70 тысяч квадратных метров. Проект предусматривает возведение трех башен по 22 этажа, объединенных стилобатом, а также строительство необходимой сопутствующей инфраструктуры и благоустройство территории для отдыха и занятий спортом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
евпатория
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0b/1149372589_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_50b913d1f5d464148cfb68832c73b8e7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, крым, евпатория, строительство, банк, жилье
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. ВТБ открыл кредитную линию на сумму 7,2 миллиарда рублей застройщику "Западный Проспект 82" для строительства жилого комплекса в центре Евпатории, сообщает пресс-служба банка.
Сдача в эксплуатацию ЖК запланирована на четвертый квартал 2028 года.
При поддержке ВТБ в Евпатории будет построен жилой комплекс общей площадью 70 тысяч квадратных метров. Проект предусматривает возведение трех башен по 22 этажа, объединенных стилобатом, а также строительство необходимой сопутствующей инфраструктуры и благоустройство территории для отдыха и занятий спортом.
"Западный берег Крыма – одна из самых привлекательных площадок для инвестиций на сегодня. В ближайшие 10 лет регион будет активно развиваться, и задача ВТБ — поддержать этот процесс, помогая создавать новую городскую среду для жителей и гостей Евпатории", — отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.