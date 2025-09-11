https://crimea.ria.ru/20250911/vtb-profinansiroval-stroitelstvo-zhk-v-evpatorii-1149372899.html

ВТБ профинансировал строительство ЖК в Евпатории

ВТБ профинансировал строительство ЖК в Евпатории - РИА Новости Крым, 11.09.2025

ВТБ профинансировал строительство ЖК в Евпатории

ВТБ открыл кредитную линию на сумму 7,2 миллиарда рублей застройщику "Западный Проспект 82" для строительства жилого комплекса в центре Евпатории, сообщает... РИА Новости Крым, 11.09.2025

2025-09-11T14:33

2025-09-11T14:33

2025-09-11T14:33

втб

крым

евпатория

строительство

банк

жилье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0b/1149372589_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_caa8bcbc6316ffc0c7f924cb5abcab83.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. ВТБ открыл кредитную линию на сумму 7,2 миллиарда рублей застройщику "Западный Проспект 82" для строительства жилого комплекса в центре Евпатории, сообщает пресс-служба банка.Сдача в эксплуатацию ЖК запланирована на четвертый квартал 2028 года.При поддержке ВТБ в Евпатории будет построен жилой комплекс общей площадью 70 тысяч квадратных метров. Проект предусматривает возведение трех башен по 22 этажа, объединенных стилобатом, а также строительство необходимой сопутствующей инфраструктуры и благоустройство территории для отдыха и занятий спортом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, крым, евпатория, строительство, банк, жилье