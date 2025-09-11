Рейтинг@Mail.ru
ВТБ профинансировал строительство ЖК в Евпатории - РИА Новости Крым, 11.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250911/vtb-profinansiroval-stroitelstvo-zhk-v-evpatorii-1149372899.html
ВТБ профинансировал строительство ЖК в Евпатории
ВТБ профинансировал строительство ЖК в Евпатории - РИА Новости Крым, 11.09.2025
ВТБ профинансировал строительство ЖК в Евпатории
ВТБ открыл кредитную линию на сумму 7,2 миллиарда рублей застройщику "Западный Проспект 82" для строительства жилого комплекса в центре Евпатории, сообщает... РИА Новости Крым, 11.09.2025
2025-09-11T14:33
2025-09-11T14:33
втб
крым
евпатория
строительство
банк
жилье
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. ВТБ открыл кредитную линию на сумму 7,2 миллиарда рублей застройщику "Западный Проспект 82" для строительства жилого комплекса в центре Евпатории, сообщает пресс-служба банка.Сдача в эксплуатацию ЖК запланирована на четвертый квартал 2028 года.При поддержке ВТБ в Евпатории будет построен жилой комплекс общей площадью 70 тысяч квадратных метров. Проект предусматривает возведение трех башен по 22 этажа, объединенных стилобатом, а также строительство необходимой сопутствующей инфраструктуры и благоустройство территории для отдыха и занятий спортом.
ВТБ профинансировал строительство ЖК в Евпатории

14:33 11.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. ВТБ открыл кредитную линию на сумму 7,2 миллиарда рублей застройщику "Западный Проспект 82" для строительства жилого комплекса в центре Евпатории, сообщает пресс-служба банка.
Сдача в эксплуатацию ЖК запланирована на четвертый квартал 2028 года.
При поддержке ВТБ в Евпатории будет построен жилой комплекс общей площадью 70 тысяч квадратных метров. Проект предусматривает возведение трех башен по 22 этажа, объединенных стилобатом, а также строительство необходимой сопутствующей инфраструктуры и благоустройство территории для отдыха и занятий спортом.
"Западный берег Крыма – одна из самых привлекательных площадок для инвестиций на сегодня. В ближайшие 10 лет регион будет активно развиваться, и задача ВТБ — поддержать этот процесс, помогая создавать новую городскую среду для жителей и гостей Евпатории", — отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.
