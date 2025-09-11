ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской атомной станции

https://crimea.ria.ru/20250911/vsu-atakovali-uchebno-trenirovochnyy-tsentr-zaporozhskoy-atomnoy-stantsii-1149382446.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Радиационный фон на промышленной площадке Запорожской АЭС и прилегающей территории после атаки украинских БПЛА соответствует норме, режимы безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены, сообщили в пресс-службе станции.В четверг вечером на станции заявили об атаке вражеских беспилотников учебно-тренировочного центра. Удар ВСУ пришелся по корпусу, где расположен уникальный полномасштабный тренажер, используемый для подготовки оперативного персонала реакторных залов.Налет на ЗАЭС на станции охарактризовали как опасную провокацию."Данная провокационная атака на учебный центр — очередное крайне опасное и абсолютно неприемлемое действие, направленное на запугивание персонала и дестабилизацию ситуации. Удар по объекту, критически важному для поддержания высочайшей квалификации персонала, демонстрирует полное пренебрежение агрессора к нормам международной безопасности", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы ЗАЭС.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожье опровергли фейк о введении ограничений на электроэнергию"Ситуация критическая": Киев ежедневно обстреливает Запорожскую АЭСПочему сейчас опасно запускать работу Запорожской АЭС

