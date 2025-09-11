Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской атомной станции - РИА Новости Крым, 11.09.2025
ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской атомной станции
ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской атомной станции - РИА Новости Крым, 11.09.2025
ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской атомной станции
Радиационный фон на промышленной площадке Запорожской АЭС и прилегающей территории после атаки украинских БПЛА соответствует норме, режимы безопасной... РИА Новости Крым, 11.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Радиационный фон на промышленной площадке Запорожской АЭС и прилегающей территории после атаки украинских БПЛА соответствует норме, режимы безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены, сообщили в пресс-службе станции.В четверг вечером на станции заявили об атаке вражеских беспилотников учебно-тренировочного центра. Удар ВСУ пришелся по корпусу, где расположен уникальный полномасштабный тренажер, используемый для подготовки оперативного персонала реакторных залов.Налет на ЗАЭС на станции охарактризовали как опасную провокацию."Данная провокационная атака на учебный центр — очередное крайне опасное и абсолютно неприемлемое действие, направленное на запугивание персонала и дестабилизацию ситуации. Удар по объекту, критически важному для поддержания высочайшей квалификации персонала, демонстрирует полное пренебрежение агрессора к нормам международной безопасности", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы ЗАЭС.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
Новости
заэс (запорожская атомная электростанция), атаки всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости
ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской атомной станции

Украинские дроны атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС

20:45 11.09.2025 (обновлено: 20:50 11.09.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Радиационный фон на промышленной площадке Запорожской АЭС и прилегающей территории после атаки украинских БПЛА соответствует норме, режимы безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены, сообщили в пресс-службе станции.
В четверг вечером на станции заявили об атаке вражеских беспилотников учебно-тренировочного центра. Удар ВСУ пришелся по корпусу, где расположен уникальный полномасштабный тренажер, используемый для подготовки оперативного персонала реакторных залов.
"Радиационный фон на промышленной площадке ЗАЭС и прилегающей территории находится в пределах естественных фоновых значений и соответствует норме. Режимы безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены. Все системы станции функционируют в нормальном режиме", - сообщается в Telegram-канале станции.
Налет на ЗАЭС на станции охарактризовали как опасную провокацию.
"Данная провокационная атака на учебный центр — очередное крайне опасное и абсолютно неприемлемое действие, направленное на запугивание персонала и дестабилизацию ситуации. Удар по объекту, критически важному для поддержания высочайшей квалификации персонала, демонстрирует полное пренебрежение агрессора к нормам международной безопасности", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы ЗАЭС.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Атаки ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияНовости
 
