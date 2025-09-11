Рейтинг@Mail.ru
В Новом Свете в Крыму ливень смыл на набережную потоки глины - РИА Новости Крым, 11.09.2025
В Новом Свете в Крыму ливень смыл на набережную потоки глины
В Новом Свете в Крыму ливень смыл на набережную потоки глины - РИА Новости Крым, 11.09.2025
В Новом Свете в Крыму ливень смыл на набережную потоки глины
В поселке городского типа Новый Свет из-за сильных ливней, которые обрушились на Крым накануне, на набережную вымыло глину и камни. Территорию второй день... РИА Новости Крым, 11.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В поселке городского типа Новый Свет из-за сильных ливней, которые обрушились на Крым накануне, на набережную вымыло глину и камни. Территорию второй день расчищают коммунальщики и волонтеры. Об этом сообщил глава администрации Судака Кирилл Чебышев.По данным Чебышева, с последствиями стихии борются коммунальные службы, сотрудники местной администрации, а также неравнодушные жители поселка и волонтеры.Шторм с сильными ливнями и ветром обрушился в среду днем на Крым, на севере полуострова произошли подтопления территорий. В Джанкойском районе в результате схода воды с полей произошло подтопление 26 участков. В селе Кондратьево под воду "ушли" 2 улицы – всего 22 участка, в селе Рысаково в зону подтопления попала одна улица – 4 участка. Из-за непогоды и порывистого ветра в нескольких районах полуострова было ограничено электроснабжение.К утру четверга все работы по ликвидации последствий подтоплений в крымском селе Кондратьево были завершены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
новый свет
судак
Новости
крым, новый свет, судак, погода в крыму, крымская погода, стихия, кирилл чебышев, новости крыма, общество
В Новом Свете в Крыму ливень смыл на набережную потоки глины

В Новом Свете в Крыму из-за сильных ливней на набережную вынесло глину с камнями

11:44 11.09.2025 (обновлено: 13:13 11.09.2025)
 
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла ЧебышеваПоследствия непогоды в Новом Свете в Крыму
Последствия непогоды в Новом Свете в Крыму
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла Чебышева
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В поселке городского типа Новый Свет из-за сильных ливней, которые обрушились на Крым накануне, на набережную вымыло глину и камни. Территорию второй день расчищают коммунальщики и волонтеры. Об этом сообщил глава администрации Судака Кирилл Чебышев.
"Уже второй день ведутся активные работы по устранению последствий сильного ливня, обрушившегося на поселок Новый Свет. Особое внимание уделяется очистке набережной, которая пострадала одной из первых. Уже удалось очистить значительную часть территории, вывозятся наносы глины и камней, восстанавливается порядок", - написал он в Telegram.
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла ЧебышеваПоследствия непогоды в Новом Свете в Крыму
Последствия непогоды в Новом Свете в Крыму
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла Чебышева
Последствия непогоды в Новом Свете в Крыму
По данным Чебышева, с последствиями стихии борются коммунальные службы, сотрудники местной администрации, а также неравнодушные жители поселка и волонтеры.
Шторм с сильными ливнями и ветром обрушился в среду днем на Крым, на севере полуострова произошли подтопления территорий. В Джанкойском районе в результате схода воды с полей произошло подтопление 26 участков. В селе Кондратьево под воду "ушли" 2 улицы – всего 22 участка, в селе Рысаково в зону подтопления попала одна улица – 4 участка. Из-за непогоды и порывистого ветра в нескольких районах полуострова было ограничено электроснабжение.
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла ЧебышеваПоследствия непогоды в Новом Свете в Крыму
Последствия непогоды в Новом Свете в Крыму
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла Чебышева
Последствия непогоды в Новом Свете в Крыму
К утру четверга все работы по ликвидации последствий подтоплений в крымском селе Кондратьево были завершены.
