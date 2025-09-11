https://crimea.ria.ru/20250911/v-novom-svete-v-krymu-liven-smyl-na-naberezhnuyu-potoki-gliny-1149369583.html

В Новом Свете в Крыму ливень смыл на набережную потоки глины

В Новом Свете в Крыму ливень смыл на набережную потоки глины - РИА Новости Крым, 11.09.2025

В Новом Свете в Крыму ливень смыл на набережную потоки глины

В поселке городского типа Новый Свет из-за сильных ливней, которые обрушились на Крым накануне, на набережную вымыло глину и камни. Территорию второй день... РИА Новости Крым, 11.09.2025

2025-09-11

2025-09-11T11:44

2025-09-11T13:13

крым

новый свет

судак

погода в крыму

крымская погода

стихия

кирилл чебышев

новости крыма

общество

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В поселке городского типа Новый Свет из-за сильных ливней, которые обрушились на Крым накануне, на набережную вымыло глину и камни. Территорию второй день расчищают коммунальщики и волонтеры. Об этом сообщил глава администрации Судака Кирилл Чебышев.По данным Чебышева, с последствиями стихии борются коммунальные службы, сотрудники местной администрации, а также неравнодушные жители поселка и волонтеры.Шторм с сильными ливнями и ветром обрушился в среду днем на Крым, на севере полуострова произошли подтопления территорий. В Джанкойском районе в результате схода воды с полей произошло подтопление 26 участков. В селе Кондратьево под воду "ушли" 2 улицы – всего 22 участка, в селе Рысаково в зону подтопления попала одна улица – 4 участка. Из-за непогоды и порывистого ветра в нескольких районах полуострова было ограничено электроснабжение.К утру четверга все работы по ликвидации последствий подтоплений в крымском селе Кондратьево были завершены.

крым

новый свет

судак

2025

Новости

крым, новый свет, судак, погода в крыму, крымская погода, стихия, кирилл чебышев, новости крыма, общество