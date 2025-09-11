Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назначили нового вице-премьера - РИА Новости Крым, 11.09.2025
В Крыму назначили нового вице-премьера
В Крыму назначили нового вице-премьера - РИА Новости Крым, 11.09.2025
В Крыму назначили нового вице-премьера
Государственный совет Республики Крым согласовал назначение на должность вице-премьера Альберта Куршутова. Решение принято в ходе первого заседания третьей... РИА Новости Крым, 11.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Государственный совет Республики Крым согласовал назначение на должность вице-премьера Альберта Куршутова. Решение принято в ходе первого заседания третьей сессии Госсовета РК III созыва, передает корреспондент РИА Новости Крым.Куршутов родился 29 декабря 1978 года в городе Бекабад Узбекской ССР. В 2009 году окончил Киевский национальный университет культуры и искусств имени Поплавского в Симферополе, специальность - менеджер гостиничного и ресторанного бизнеса. В 2010 году - частное высшее учебное заведение Европейский университет, в 2014 году - Харьковский региональный институт государственного управления при президенте Украины, а в 2018 году Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова.С 16 апреля 2024 года указом главы Республики Крым назначен на должность министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Крыму назначили нового вице-премьера

В Крыму новым вице-премьером стал Альберт Куршутов

12:51 11.09.2025 (обновлено: 13:00 11.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Государственный совет Республики Крым согласовал назначение на должность вице-премьера Альберта Куршутова. Решение принято в ходе первого заседания третьей сессии Госсовета РК III созыва, передает корреспондент РИА Новости Крым.
"Депутаты согласовали назначение на должность вице-премьера правительства Республики Крым Альберта Абдурашитовича Куршутова", - сообщили на сессии.
Куршутов родился 29 декабря 1978 года в городе Бекабад Узбекской ССР. В 2009 году окончил Киевский национальный университет культуры и искусств имени Поплавского в Симферополе, специальность - менеджер гостиничного и ресторанного бизнеса. В 2010 году - частное высшее учебное заведение Европейский университет, в 2014 году - Харьковский региональный институт государственного управления при президенте Украины, а в 2018 году Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова.
С 16 апреля 2024 года указом главы Республики Крым назначен на должность министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым.
