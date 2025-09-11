https://crimea.ria.ru/20250911/v-krymu-likvidirovali-posledstviya-podtopleniy-posle-udara-stikhii-1149364637.html
В Крыму ликвидировали последствия подтоплений после удара стихии
В Крыму ликвидировали последствия подтоплений после удара стихии
2025-09-11T09:38
2025-09-11T09:38
2025-09-11T09:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Все работы по ликвидации последствий подтоплений в крымском селе Кондратьево, на которое накануне днем обрушились проливные дожди, завершены. Все дворы освобождены от воды, сообщили в главке МЧС России по Крыму.Шторм с сильными ливнями и ветром обрушился в среду днем на Крым, на севере полуострова произошли подтопления территорий. В Джанкойском районе в результате схода воды с полей произошло подтопление 26 участков. В селе Кондратьево под воду "ушли" 2 улицы – всего 22 участка, в селе Рысаково в зону подтопления попала одна улица – 4 участка. Из-за непогоды и порывистого ветра в нескольких районах полуострова было ограничено электроснабжение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подтопления в Крыму – как идет освобождение сел от воды после ливнейДороги и дворы ушли под воду: шторм обрушился на Крым Из-за ливней частично подтоплен Джанкойский район Крыма
