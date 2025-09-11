Рейтинг@Mail.ru
В Крыму ликвидировали последствия подтоплений после удара стихии - РИА Новости Крым, 11.09.2025
В Крыму ликвидировали последствия подтоплений после удара стихии
В Крыму ликвидировали последствия подтоплений после удара стихии - РИА Новости Крым, 11.09.2025
В Крыму ликвидировали последствия подтоплений после удара стихии
Все работы по ликвидации последствий подтоплений в крымском селе Кондратьево, на которое накануне днем обрушились проливные дожди, завершены. Все дворы... РИА Новости Крым, 11.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Все работы по ликвидации последствий подтоплений в крымском селе Кондратьево, на которое накануне днем обрушились проливные дожди, завершены. Все дворы освобождены от воды, сообщили в главке МЧС России по Крыму.Шторм с сильными ливнями и ветром обрушился в среду днем на Крым, на севере полуострова произошли подтопления территорий. В Джанкойском районе в результате схода воды с полей произошло подтопление 26 участков. В селе Кондратьево под воду "ушли" 2 улицы – всего 22 участка, в селе Рысаково в зону подтопления попала одна улица – 4 участка. Из-за непогоды и порывистого ветра в нескольких районах полуострова было ограничено электроснабжение.
крым, новости крыма, крымская погода, штормовое предупреждение, джанкойский район, гу мчс рф по республике крым
В Крыму ликвидировали последствия подтоплений после удара стихии

В Крыму ликвидировали последствия подтоплений после ливней – МЧС

09:38 11.09.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПоследствия непогоды в Крыму
Последствия непогоды в Крыму
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Все работы по ликвидации последствий подтоплений в крымском селе Кондратьево, на которое накануне днем обрушились проливные дожди, завершены. Все дворы освобождены от воды, сообщили в главке МЧС России по Крыму.
"За ночь в Кондратьево все 22 приусадебных участка были освобождены от воды. На месте всю ночь работали от РСЧС 15 человек, две единицы техники, из них от МЧС России 10 человек, 1 единица техники", - говорится в сообщении.
© МЧС Республики КрымПоследствия непогоды в Крыму
Последствия непогоды в Крыму
© МЧС Республики Крым
Последствия непогоды в Крыму
Шторм с сильными ливнями и ветром обрушился в среду днем на Крым, на севере полуострова произошли подтопления территорий. В Джанкойском районе в результате схода воды с полей произошло подтопление 26 участков. В селе Кондратьево под воду "ушли" 2 улицы – всего 22 участка, в селе Рысаково в зону подтопления попала одна улица – 4 участка. Из-за непогоды и порывистого ветра в нескольких районах полуострова было ограничено электроснабжение.
