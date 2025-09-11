Рейтинг@Mail.ru
В Крыму хотят упростить назначение на госдолжности для участников СВО - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250911/v-krymu-khotyat-uprostit-naznachenie-na-gosdolzhnosti-dlya-uchastnikov-svo-1149374760.html
В Крыму хотят упростить назначение на госдолжности для участников СВО
В Крыму хотят упростить назначение на госдолжности для участников СВО - РИА Новости Крым, 11.09.2025
В Крыму хотят упростить назначение на госдолжности для участников СВО
В Крыму предложили снизить требования к стажу для участников СВО при назначении на государственные и муниципальные должности. С таким законопроектом выступил... РИА Новости Крым, 11.09.2025
2025-09-11T15:04
2025-09-11T15:04
новости крыма
государственный совет рк (госсовет)
закон и право
новости сво
ветераны сво
участники сво
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/18/1148196624_0:62:600:400_1920x0_80_0_0_05623fb7540c200245f12a8d82929d0b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В Крыму предложили снизить требования к стажу для участников СВО при назначении на государственные и муниципальные должности. С таким законопроектом выступил председатель комитета Госсовета по государственному строительству и местному самоуправлению Роман Шантаев на заседании парламента. Он подчеркнул, что инициатива "затрагивает не просто нормы закона, а конкретно отношение государства к тем, кто защищает и защищал его интересы". Согласно проекту, для замещения высших должностей в органах власти участникам СВО будет достаточно двух лет муниципальной или государственной службы либо четырех лет работы по специальности вместо действующих четырех и пяти лет соответственно.Для главных должностей требования предлагается снизить до одного года муниципальной или госслужбы или двух лет работы по специальности. "Служба наших воинов тоже приравнивается к работе по специальности. Это возможность для тех, кто защищает и защищал нашу Родину, продолжить служение в мирной жизни на благо наших городов, сел и поселков. Уверен, что их опыт, дисциплина, умение действовать в критических ситуациях будут работать на благо мирной жизни", - сказал Шантаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/18/1148196624_67:0:600:400_1920x0_80_0_0_84bb968fe079b8ad92949cbfc0a1d0a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, государственный совет рк (госсовет), закон и право, новости сво, ветераны сво, участники сво, общество
В Крыму хотят упростить назначение на госдолжности для участников СВО

В Крыму хотят снизить требования к стажу для участников СВО при назначении на госдолжности

15:04 11.09.2025
 
Участник СВО
Участник СВО
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В Крыму предложили снизить требования к стажу для участников СВО при назначении на государственные и муниципальные должности. С таким законопроектом выступил председатель комитета Госсовета по государственному строительству и местному самоуправлению Роман Шантаев на заседании парламента.
Он подчеркнул, что инициатива "затрагивает не просто нормы закона, а конкретно отношение государства к тем, кто защищает и защищал его интересы".
Согласно проекту, для замещения высших должностей в органах власти участникам СВО будет достаточно двух лет муниципальной или государственной службы либо четырех лет работы по специальности вместо действующих четырех и пяти лет соответственно.
Для главных должностей требования предлагается снизить до одного года муниципальной или госслужбы или двух лет работы по специальности.
"Служба наших воинов тоже приравнивается к работе по специальности. Это возможность для тех, кто защищает и защищал нашу Родину, продолжить служение в мирной жизни на благо наших городов, сел и поселков. Уверен, что их опыт, дисциплина, умение действовать в критических ситуациях будут работать на благо мирной жизни", - сказал Шантаев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаГосударственный совет РК (Госсовет)Закон и правоНовости СВОВетераны СВОУчастники СВООбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:11Реконструкция КОС в Евпатории – как идут работы
16:02Аэропорт Краснодара возобновляет работу
15:54Лукашенко поблагодарил США за снятие с Белоруссии ряда санкций
15:32Инвестиционный климат в регионах России улучшат за пять лет – АСИ
15:18Белоруссия освободила 52 заключенных - среди них шесть граждан Литвы
15:15Рабское подчинение – что означают заявления Каллас о конфликте на Украине
15:04В Крыму хотят упростить назначение на госдолжности для участников СВО
14:45Капитальное обновление: как в Керчи улучшают общежития для студентов
14:33ВТБ профинансировал строительство ЖК в Евпатории
14:07Мать ребенка-инвалида годами не может получить жилье в Крыму
13:43Режиссер Михалков и космонавт Циблиев стали Почетными гражданами Крыма
13:32Новый политический цикл: Госсовет Крыма открыл третью сессию
13:07Горят боевики и танки ВСУ – масштабные потери Киева за сутки
12:51В Крыму назначили нового вице-премьера
12:38ПВО сбила 3 авиабомбы, четыре HIMARS и ракету большой дальности "Нептун"
12:21Армия России освободила Сосновку в Днепропетровской области
11:59Новое землетрясение произошло в Турции – что известно
11:44В Новом Свете в Крыму из-за ливней на набережную вынесло глину с камнями
11:08Взрывы в Севастополе – власти обозначили причину
10:42Индустриальный парк "Феодосия" – что и когда будут производить
Лента новостейМолния