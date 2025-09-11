https://crimea.ria.ru/20250911/v-krymu-khotyat-uprostit-naznachenie-na-gosdolzhnosti-dlya-uchastnikov-svo-1149374760.html
В Крыму хотят упростить назначение на госдолжности для участников СВО
2025-09-11T15:04
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В Крыму предложили снизить требования к стажу для участников СВО при назначении на государственные и муниципальные должности. С таким законопроектом выступил председатель комитета Госсовета по государственному строительству и местному самоуправлению Роман Шантаев на заседании парламента. Он подчеркнул, что инициатива "затрагивает не просто нормы закона, а конкретно отношение государства к тем, кто защищает и защищал его интересы". Согласно проекту, для замещения высших должностей в органах власти участникам СВО будет достаточно двух лет муниципальной или государственной службы либо четырех лет работы по специальности вместо действующих четырех и пяти лет соответственно.Для главных должностей требования предлагается снизить до одного года муниципальной или госслужбы или двух лет работы по специальности. "Служба наших воинов тоже приравнивается к работе по специальности. Это возможность для тех, кто защищает и защищал нашу Родину, продолжить служение в мирной жизни на благо наших городов, сел и поселков. Уверен, что их опыт, дисциплина, умение действовать в критических ситуациях будут работать на благо мирной жизни", - сказал Шантаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
