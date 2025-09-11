https://crimea.ria.ru/20250911/uchenye-rasskazali-o-roste-aktivnosti-solntsa-1149364362.html
Ученые рассказали о росте активности Солнца
2025-09-11
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Умеренный рост активности Солнца возможен в четверг, при этом рисков для Земли нет. Об этом сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.За прошедшие сутки геомагнитная обстановка вокруг Земли оставалась слабовозмущенной, а активность Солнца, касающаяся вспышек - низкой.Как сообщалось, накануне на Землю обрушилась необъяснимая и неожиданная магнитная буря, которая отсутствовала в прогнозах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученый объяснила влияние магнитных бурь на человекаВторой пик активности – новые большие взрывы могут произойти на СолнцеМагнитные бури над Землей – когда ждать полярных сияний над Крымом
