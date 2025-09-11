Рейтинг@Mail.ru
Ученые рассказали о росте активности Солнца - РИА Новости Крым, 11.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250911/uchenye-rasskazali-o-roste-aktivnosti-solntsa-1149364362.html
Ученые рассказали о росте активности Солнца
Ученые рассказали о росте активности Солнца - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Ученые рассказали о росте активности Солнца
Умеренный рост активности Солнца возможен в четверг, при этом рисков для Земли нет. Об этом сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии... РИА Новости Крым, 11.09.2025
2025-09-11T09:17
2025-09-11T09:17
солнце
земля
вспышки на солнце
космос
новости
наука и технологии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/18/1148942556_126:0:745:348_1920x0_80_0_0_34d84f73fe08e15345ad712545ba2225.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Умеренный рост активности Солнца возможен в четверг, при этом рисков для Земли нет. Об этом сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.За прошедшие сутки геомагнитная обстановка вокруг Земли оставалась слабовозмущенной, а активность Солнца, касающаяся вспышек - низкой.Как сообщалось, накануне на Землю обрушилась необъяснимая и неожиданная магнитная буря, которая отсутствовала в прогнозах.
космос
солнце, земля, вспышки на солнце, космос, новости, наука и технологии
Ученые рассказали о росте активности Солнца

Умеренный рост активности Солнца возможен 11 сентября - ученые РАН

09:17 11.09.2025
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНВспышки на Солнце
Вспышки на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Умеренный рост активности Солнца возможен в четверг, при этом рисков для Земли нет. Об этом сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Прогноз на сутки: геомагнитная активность - спокойная. Вспышечная активность - низкая; возможен умеренный рост без рисков для Земли", - говорится в сообщении

За прошедшие сутки геомагнитная обстановка вокруг Земли оставалась слабовозмущенной, а активность Солнца, касающаяся вспышек - низкой.
Как сообщалось, накануне на Землю обрушилась необъяснимая и неожиданная магнитная буря, которая отсутствовала в прогнозах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ученый объяснила влияние магнитных бурь на человека
Второй пик активности – новые большие взрывы могут произойти на Солнце
Магнитные бури над Землей – когда ждать полярных сияний над Крымом
 
СолнцеЗемляВспышки на СолнцекосмосНовостиНаука и технологии
 
