https://crimea.ria.ru/20250911/u-nas-tolko-tsigayskie---kak-v-krymskoy-stepi-razvivaetsya-ovtsevodstvo-1149377018.html

У нас только "цигайские" - как в крымской степи развивается овцеводство

У нас только "цигайские" - как в крымской степи развивается овцеводство - РИА Новости Крым, 11.09.2025

У нас только "цигайские" - как в крымской степи развивается овцеводство

"В этом загоне у нас ярочки старше года и баранчики-производители. Ягнята появятся на свет в период с конца декабря и до середины марта - такое потомство... РИА Новости Крым, 11.09.2025

2025-09-11T16:31

2025-09-11T16:31

2025-09-11T16:35

животноводство

животноводство в крыму

крым

новости крыма

видео

минсельхоз крыма

николай тютюник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0b/1149376903_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6d7c8a218a1d3d8da020af926c61c0e4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. "В этом загоне у нас ярочки старше года и баранчики-производители. Ягнята появятся на свет в период с конца декабря и до середины марта - такое потомство считается самым лучшим, крепеньким", - рассказывает главный зоотехник одного из хозяйств в Черноморском районе полуострова Юрий Богомазов. И с гордостью добавляет: "у нас на предприятии 1470 голов, из них 20 баранов и 600 овцематок и ярок старше года".Овцам комфортно в степиВ овцеводстве Юрий Сергеевич работает почти сорок лет, и знает об этой отрасли все. Говорит, что крымская степь идеальна для овцеводства. В советское время овцеводческие хозяйства были в совхозах Черноморского, Сакского, Первомайского, Раздольненского, Ленинского, Красноперекопского и Джанкойского районов. И в каждом выращивали десятки тысяч голов. Тогда страна нуждалась не только во вкусной и питательной баранине, но и в шерсти, которую отправляли "и в деньги, и в космос". Еще из нее делали шинели, школьную форму и одеяла.Еще он вспоминает, что кошара, в которой мы находимся, была построена в 1980 году. Строилась еще как телятник, для бычков. Но потом руководство решило разводить овец. Так в Медведево появилась кошара.С тех пор тут и прижились "цигаи". Зоотехник увлеченно объясняет, что это очень древняя порода, выведена более тысячи лет назад, устойчива к местным климатическим условиям, а также к различным паразитам. Главное - регулярно и своевременно проводить курс необходимых ветеринарных мероприятий, напоминает он.Предприятие, на котором трудится животновод Богомазов, находится в числе тех, что получают субсидии на развитие племенного животноводства. Одна из таких мер - субсидирование части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных."В Пензенской области, в племхозяйстве, мы закупили 324 ярки старше года для развития цигайской породы. За счет субсидии нам возмещено государством до 50% (от стоимости животного), это свыше двух миллионов рублей", - рассказывает он.В планах предприятия дорасти до пяти тысяч голов, увеличить количество овцематок, делится зоотехник.Приоритет животноводстваКак рассказал журналистам замминистра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник, овцеводство в республике является одним из приоритетных направлений отрасли животноводства."Мы ежегодно оказываем меры государственной финансовой поддержки на развитие отрасли. В текущем году государственная поддержка на развитие овцеводства в республике составила порядка 7 миллионов рублей. Кроме того, предусмотрено 42 миллиона рублей на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных", - рассказал он, пояснив, что в целом, на все направления животноводства, в этом году выделено 493 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета пришло свыше 277 миллионов.По состоянию на 1 августа 2025 года поголовье овец и коз в республике по всем категориям хозяйств составило почти 154 тысячи голов, уточнил Тютюник.По словам замминистра, Черноморский район является лидером по количеству поголовья овец, на втором месте Первомайский район, а завершают тройку лидеров хозяйства Сакского района.Благодаря грантовой поддержке крымские фермеры постепенно наращивают производство и открывают новые направления. Так, в 2019 и 2020 году несколько фермеров Черноморского района получили трехмиллионные гранты в форме субсидии на реализацию бизнес-плана "Создание и развитие фермерского хозяйства, специализирующегося на выращивании овец цигайской породы". За предоставленные государством деньги фермеры смогли приобрести овцематок цигайской породы и сельскохозяйственную технику.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские "цигайки": как фермер возрождает овцеводство на полуостровеИмпортозамещающие барашки: как в Крыму "создают" новых овецВернулся на земли предков – немец Мартинс возрождает козоводство в Крыму

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

животноводство, животноводство в крыму, крым, новости крыма, видео, видео, минсельхоз крыма, николай тютюник