У нас только "цигайские" - как в крымской степи развивается овцеводство

В Крыму на поддержку животноводства выделено почти полмиллиарда рублей

16:31 11.09.2025 (обновлено: 16:35 11.09.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. "В этом загоне у нас ярочки старше года и баранчики-производители. Ягнята появятся на свет в период с конца декабря и до середины марта - такое потомство считается самым лучшим, крепеньким", - рассказывает главный зоотехник одного из хозяйств в Черноморском районе полуострова Юрий Богомазов. И с гордостью добавляет: "у нас на предприятии 1470 голов, из них 20 баранов и 600 овцематок и ярок старше года".

Овцам комфортно в степи

В овцеводстве Юрий Сергеевич работает почти сорок лет, и знает об этой отрасли все. Говорит, что крымская степь идеальна для овцеводства. В советское время овцеводческие хозяйства были в совхозах Черноморского, Сакского, Первомайского, Раздольненского, Ленинского, Красноперекопского и Джанкойского районов. И в каждом выращивали десятки тысяч голов. Тогда страна нуждалась не только во вкусной и питательной баранине, но и в шерсти, которую отправляли "и в деньги, и в космос". Еще из нее делали шинели, школьную форму и одеяла.
Еще он вспоминает, что кошара, в которой мы находимся, была построена в 1980 году. Строилась еще как телятник, для бычков. Но потом руководство решило разводить овец. Так в Медведево появилась кошара.

"Центральная усадьба тогда находилось в Новоивановке. До 60-х годов в хозяйстве разводили каракулевую породу овец - ягнят в трехдневном возрасте пускали на смушки, шубное производство, а овцематок - доили, делали брынзу. Но потом решили избавиться от каракуля и завезли цигайскую породу овец", - говорит он.

С тех пор тут и прижились "цигаи". Зоотехник увлеченно объясняет, что это очень древняя порода, выведена более тысячи лет назад, устойчива к местным климатическим условиям, а также к различным паразитам. Главное - регулярно и своевременно проводить курс необходимых ветеринарных мероприятий, напоминает он.
Предприятие, на котором трудится животновод Богомазов, находится в числе тех, что получают субсидии на развитие племенного животноводства. Одна из таких мер - субсидирование части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных.
"В Пензенской области, в племхозяйстве, мы закупили 324 ярки старше года для развития цигайской породы. За счет субсидии нам возмещено государством до 50% (от стоимости животного), это свыше двух миллионов рублей", - рассказывает он.
В планах предприятия дорасти до пяти тысяч голов, увеличить количество овцематок, делится зоотехник.

Приоритет животноводства

Как рассказал журналистам замминистра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник, овцеводство в республике является одним из приоритетных направлений отрасли животноводства.
"Мы ежегодно оказываем меры государственной финансовой поддержки на развитие отрасли. В текущем году государственная поддержка на развитие овцеводства в республике составила порядка 7 миллионов рублей. Кроме того, предусмотрено 42 миллиона рублей на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных", - рассказал он, пояснив, что в целом, на все направления животноводства, в этом году выделено 493 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета пришло свыше 277 миллионов.
По состоянию на 1 августа 2025 года поголовье овец и коз в республике по всем категориям хозяйств составило почти 154 тысячи голов, уточнил Тютюник.
По словам замминистра, Черноморский район является лидером по количеству поголовья овец, на втором месте Первомайский район, а завершают тройку лидеров хозяйства Сакского района.
"Мясо баранины реализуется на территории Республики Крым. При поступательном развитии отрасли и увеличении поголовья овец, мы имеем все шансы по выходу на внешний рынок, и на реализацию нашей продукции - мяса и овечьей шерсти - в других субъектах страны", - сказал замминистра, добавив, что сферы туризма и общественного питания являются основными потребителями продукции овцеводства.
Благодаря грантовой поддержке крымские фермеры постепенно наращивают производство и открывают новые направления. Так, в 2019 и 2020 году несколько фермеров Черноморского района получили трехмиллионные гранты в форме субсидии на реализацию бизнес-плана "Создание и развитие фермерского хозяйства, специализирующегося на выращивании овец цигайской породы". За предоставленные государством деньги фермеры смогли приобрести овцематок цигайской породы и сельскохозяйственную технику.
