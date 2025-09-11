https://crimea.ria.ru/20250911/studenty-kryma-smogut-rabotat-ekskursovodami-posle-uspeshnoy-attestatsii-1149375524.html

Студенты Крыма смогут работать экскурсоводами после успешной аттестации

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Студенты в возрасте от 18 лет смогут официально проводить экскурсии в Крыму после прохождения аттестации. Закон об этом принят на заседании Государственного Совета Крыма.Согласно документу, теперь к аттестации допускаются не только соискатели со средним профессиональным или высшим образованием, но и те, кто еще обучается по основным профессиональным программам, достиг 18-ти лет и успешно прошел промежуточную аттестацию как экскурсовод или гид-переводчик.Министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий отметил, что им не обязательно иметь дополнительное профессиональное образование в соответствующей профилю работы сфере."Культурно-познавательный туризм является одним из самых востребованных. На сегодняшний день в Республике Крым проведена аттестация 624 экскурсоводов, в том числе 18 гидов-переводчиков. Предлагаемые изменения позволят уже на этапе обучения вовлечь молодых специалистов в индустрию гостеприимства в целом и в экскурсионную деятельность в частности, будут способствовать решению проблемы дефицита специалистов в туристской отрасли, обелению рынка и, соответственно, повышению качества предоставляемых услуг", – добавил он.С 1 марта 2025 года все, кто занимаются экскурсионной деятельностью в России, обязаны пройти аттестацию. В Крыму ее проводит министерство курортов и туризма. Для ее прохождения необходимо подать установленный пакет документов через портал госуслуг, сдать экзамен, а затем получить нагрудный знак экскурсовода. Этот бейдж служит подтверждением легальности работы специалиста.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России введены штрафы для неаттестованных экскурсоводовТройной рост – туристы выбирают Севастополь для экскурсийСлучайные люди здесь не задерживаются: эксперт об экскурсоводах Крыма

