Сражение у Тендровской косы – инфографика
Инфографика
Сражение у Тендровской косы – инфографика
Сражение у Тендровской косы – инфографика
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. 235 лет назад около Тендровской косы в Черном море состоялось сражение русской эскадрой под командованием Федора Ушакова и турецкой под командованием Хусейн-паши.Турецкая эскадра состояла из 14 линейных кораблей, восьми фрегатов и 23 вспомогательных судов. Эскадра Ушакова располагала десятью линейными кораблями, шестью фрегатами, одним бомбардирским кораблем и 20 вспомогательными судами.В ходе двухдневного сражения турки потеряли около двух тысяч человек убитыми, три линейных корабля и три малых судна, в то время как потери русской эскадры составляли 21 человек убитыми и 25 ранеными.Решительная победа русского флота заставила турок снять блокаду Дуная и создала благоприятные условия для наступления русской армии и флота в этом регионе. Контр-адмирал Ушаков был награжден орденом Святого Георгия 2-й степени.В память об этом 11 сентября отмечается День воинской славы России. Подробнее о сражении – в инфографике РИА Новости Крым.
Сражение у Тендровской косы – инфографика

Сражение у мыса Тендра в инфографике РИА Новости Крым

06:41 11.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. 235 лет назад около Тендровской косы в Черном море состоялось сражение русской эскадрой под командованием Федора Ушакова и турецкой под командованием Хусейн-паши.
Турецкая эскадра состояла из 14 линейных кораблей, восьми фрегатов и 23 вспомогательных судов. Эскадра Ушакова располагала десятью линейными кораблями, шестью фрегатами, одним бомбардирским кораблем и 20 вспомогательными судами.
В ходе двухдневного сражения турки потеряли около двух тысяч человек убитыми, три линейных корабля и три малых судна, в то время как потери русской эскадры составляли 21 человек убитыми и 25 ранеными.
Решительная победа русского флота заставила турок снять блокаду Дуная и создала благоприятные условия для наступления русской армии и флота в этом регионе. Контр-адмирал Ушаков был награжден орденом Святого Георгия 2-й степени.
В память об этом 11 сентября отмечается День воинской славы России. Подробнее о сражении – в инфографике РИА Новости Крым.
