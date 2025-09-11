https://crimea.ria.ru/20250911/srazhenie-u-tendrovskoy-kosy--infografika-1149354469.html

Сражение у Тендровской косы – инфографика

Сражение у Тендровской косы – инфографика - РИА Новости Крым, 11.09.2025

Сражение у Тендровской косы – инфографика

235 лет назад около Тендровской косы в Черном море состоялось сражение русской эскадрой под командованием Федора Ушакова и турецкой под командованием...

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. 235 лет назад около Тендровской косы в Черном море состоялось сражение русской эскадрой под командованием Федора Ушакова и турецкой под командованием Хусейн-паши.Турецкая эскадра состояла из 14 линейных кораблей, восьми фрегатов и 23 вспомогательных судов. Эскадра Ушакова располагала десятью линейными кораблями, шестью фрегатами, одним бомбардирским кораблем и 20 вспомогательными судами.В ходе двухдневного сражения турки потеряли около двух тысяч человек убитыми, три линейных корабля и три малых судна, в то время как потери русской эскадры составляли 21 человек убитыми и 25 ранеными.Решительная победа русского флота заставила турок снять блокаду Дуная и создала благоприятные условия для наступления русской армии и флота в этом регионе. Контр-адмирал Ушаков был награжден орденом Святого Георгия 2-й степени.В память об этом 11 сентября отмечается День воинской славы России. Подробнее о сражении – в инфографике РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Как корабль "Крепость" в Константинополь ходил – инфографикаСражение на Черной речке: роковое поражение русской армииПервый морской парад-смотр в России – инфографика

