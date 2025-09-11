https://crimea.ria.ru/20250911/situatsiya-v-krymu-s-kovidom-i-koryu----otvet-rospotrebnadzora-1149376640.html

Ситуация в Крыму с ковидом и корью - ответ Роспотребнадзора

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. За восемь месяцев 2025 года в Крыму и Севастополе выявили 32 случая заболевания корью. Такие данные в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым привела руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополь Наталья Пеньковская.Пеньковская также отметила, что 90% заболевших – лица, которые не были привиты. Она отметила, что сейчас в Республике Крым и Севастополе началась вакцинальная кампания против гриппа.По ее словам, по состоянию на сегодняшний день на территории Крыма и Севастополя прививками против гриппа уже вакцинировано 110 тысяч человек.Также она назвала данные заболеваемости ковидом среди крымчан и севастопольцев. Следуя из приведенных цифр, только за август 2025 года на полуострове зарегистрировано 519 случаев новой коронавирусной инфекции Covid-19 (Республика Крым – 366, Севастополь – 153)."Отмечаются легкие и средние формы течения заболевания в виде острой респираторной инфекции, без развития осложнений", - сказала глава регионального управления Роспотребнадзора.Как добавил главный врач Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе" Роман Проскурнин в настоящее время в Крыму и Севастополе преимущественно фиксируют штамм коронавируса омикрон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

