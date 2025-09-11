https://crimea.ria.ru/20250911/situatsiya-v-krymu-s-kovidom-i-koryu----otvet-rospotrebnadzora-1149376640.html
Ситуация в Крыму с ковидом и корью - ответ Роспотребнадзора
Ситуация в Крыму с ковидом и корью - ответ Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Ситуация в Крыму с ковидом и корью - ответ Роспотребнадзора
За восемь месяцев 2025 года в Крыму и Севастополе выявили 32 случая заболевания корью. Такие данные в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 11.09.2025
2025-09-11T17:11
2025-09-11T17:11
2025-09-11T17:12
коронавирус
крым
новости крыма
роспотребнадзор
корь
наталья пеньковская
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/12/1133628749_0:0:3438:1934_1920x0_80_0_0_8f1e4aa5a99e6aca923cc72bbedfcf7b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. За восемь месяцев 2025 года в Крыму и Севастополе выявили 32 случая заболевания корью. Такие данные в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым привела руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополь Наталья Пеньковская.Пеньковская также отметила, что 90% заболевших – лица, которые не были привиты. Она отметила, что сейчас в Республике Крым и Севастополе началась вакцинальная кампания против гриппа.По ее словам, по состоянию на сегодняшний день на территории Крыма и Севастополя прививками против гриппа уже вакцинировано 110 тысяч человек.Также она назвала данные заболеваемости ковидом среди крымчан и севастопольцев. Следуя из приведенных цифр, только за август 2025 года на полуострове зарегистрировано 519 случаев новой коронавирусной инфекции Covid-19 (Республика Крым – 366, Севастополь – 153)."Отмечаются легкие и средние формы течения заболевания в виде острой респираторной инфекции, без развития осложнений", - сказала глава регионального управления Роспотребнадзора.Как добавил главный врач Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе" Роман Проскурнин в настоящее время в Крыму и Севастополе преимущественно фиксируют штамм коронавируса омикрон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/12/1133628749_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_1a9d9b29c86e350a8628ef533f89d14b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус, крым, новости крыма, роспотребнадзор, корь, наталья пеньковская
Ситуация в Крыму с ковидом и корью - ответ Роспотребнадзора
В Крыму и Севастополе выявили 32 случая заболевания корью за восемь месяцев 2025 года
17:11 11.09.2025 (обновлено: 17:12 11.09.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым.
За восемь месяцев 2025 года в Крыму и Севастополе выявили 32 случая заболевания корью. Такие данные в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым
привела руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополь Наталья Пеньковская.
"Мы с 2012 года с определенной периодичностью видим всплески заболеваемости. Самый большой был в 2019 году, в 2024 году было 69 случаев, уже за восемь месяцев текущего года - 32 случая", - сказала она.
Пеньковская также отметила, что 90% заболевших – лица, которые не были привиты. Она отметила, что сейчас в Республике Крым и Севастополе началась вакцинальная кампания против гриппа.
"Запланировано на иммунизацию более миллиона человек в Республике Крым. И порядка 400 тысяч населения в Севастополе. Это соответственно 62-64% численности населения. Вакцина за счет средств федерального бюджета уже поступила в лечебные учреждения", - рассказала главный санитарный врач региона.
По ее словам, по состоянию на сегодняшний день на территории Крыма и Севастополя прививками против гриппа уже вакцинировано 110 тысяч человек.
"За эпидсезон 2024-2025 года было зарегистрировано 15 летальных исходов от гриппа, 86% - это лица, которые не были привиты. Более того, заболеваемость среди непривитых в 37 раз выше, чем среди привитых", - привела следующие данные Пеньковская.
Также она назвала данные заболеваемости ковидом среди крымчан и севастопольцев. Следуя из приведенных цифр, только за август 2025 года на полуострове зарегистрировано 519 случаев новой коронавирусной инфекции Covid-19 (Республика Крым – 366, Севастополь – 153).
"Отмечаются легкие и средние формы течения заболевания в виде острой респираторной инфекции, без развития осложнений", - сказала глава регионального управления Роспотребнадзора.
Как добавил главный врач Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе" Роман Проскурнин в настоящее время в Крыму и Севастополе преимущественно фиксируют штамм коронавируса омикрон.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.