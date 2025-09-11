Рейтинг@Mail.ru
Ситуация в Крыму с ковидом и корью - ответ Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Ситуация в Крыму с ковидом и корью - ответ Роспотребнадзора
Ситуация в Крыму с ковидом и корью - ответ Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Ситуация в Крыму с ковидом и корью - ответ Роспотребнадзора
За восемь месяцев 2025 года в Крыму и Севастополе выявили 32 случая заболевания корью. Такие данные в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 11.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. За восемь месяцев 2025 года в Крыму и Севастополе выявили 32 случая заболевания корью. Такие данные в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым привела руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополь Наталья Пеньковская.Пеньковская также отметила, что 90% заболевших – лица, которые не были привиты. Она отметила, что сейчас в Республике Крым и Севастополе началась вакцинальная кампания против гриппа.По ее словам, по состоянию на сегодняшний день на территории Крыма и Севастополя прививками против гриппа уже вакцинировано 110 тысяч человек.Также она назвала данные заболеваемости ковидом среди крымчан и севастопольцев. Следуя из приведенных цифр, только за август 2025 года на полуострове зарегистрировано 519 случаев новой коронавирусной инфекции Covid-19 (Республика Крым – 366, Севастополь – 153)."Отмечаются легкие и средние формы течения заболевания в виде острой респираторной инфекции, без развития осложнений", - сказала глава регионального управления Роспотребнадзора.Как добавил главный врач Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе" Роман Проскурнин в настоящее время в Крыму и Севастополе преимущественно фиксируют штамм коронавируса омикрон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
коронавирус, крым, новости крыма, роспотребнадзор, корь, наталья пеньковская
Ситуация в Крыму с ковидом и корью - ответ Роспотребнадзора

В Крыму и Севастополе выявили 32 случая заболевания корью за восемь месяцев 2025 года

17:11 11.09.2025 (обновлено: 17:12 11.09.2025)
 
Работа прививочного пункта
Работа прививочного пункта - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. За восемь месяцев 2025 года в Крыму и Севастополе выявили 32 случая заболевания корью. Такие данные в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым привела руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополь Наталья Пеньковская.
"Мы с 2012 года с определенной периодичностью видим всплески заболеваемости. Самый большой был в 2019 году, в 2024 году было 69 случаев, уже за восемь месяцев текущего года - 32 случая", - сказала она.
Пеньковская также отметила, что 90% заболевших – лица, которые не были привиты. Она отметила, что сейчас в Республике Крым и Севастополе началась вакцинальная кампания против гриппа.

"Запланировано на иммунизацию более миллиона человек в Республике Крым. И порядка 400 тысяч населения в Севастополе. Это соответственно 62-64% численности населения. Вакцина за счет средств федерального бюджета уже поступила в лечебные учреждения", - рассказала главный санитарный врач региона.

По ее словам, по состоянию на сегодняшний день на территории Крыма и Севастополя прививками против гриппа уже вакцинировано 110 тысяч человек.

"За эпидсезон 2024-2025 года было зарегистрировано 15 летальных исходов от гриппа, 86% - это лица, которые не были привиты. Более того, заболеваемость среди непривитых в 37 раз выше, чем среди привитых", - привела следующие данные Пеньковская.

Также она назвала данные заболеваемости ковидом среди крымчан и севастопольцев. Следуя из приведенных цифр, только за август 2025 года на полуострове зарегистрировано 519 случаев новой коронавирусной инфекции Covid-19 (Республика Крым – 366, Севастополь – 153).
"Отмечаются легкие и средние формы течения заболевания в виде острой респираторной инфекции, без развития осложнений", - сказала глава регионального управления Роспотребнадзора.
Как добавил главный врач Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе" Роман Проскурнин в настоящее время в Крыму и Севастополе преимущественно фиксируют штамм коронавируса омикрон.
