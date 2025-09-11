https://crimea.ria.ru/20250911/rezhisser-mikhalkov-i-kosmonavt-tsibliev-stali-pochetnymi-grazhdanami-kryma-1149372728.html

Режиссер Михалков и космонавт Циблиев стали Почетными гражданами Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Государственный совет республики на заседании третьей сессии единогласно присвоил звания "Почетный гражданин Крыма" кинорежиссеру, народному артисту России Никите Михалкову и первому крымскому космонавту, генерал-лейтенанту Василию Циблиеву, передает корреспондент РИА Новости Крым. Председатель парламента Крыма Владимир Константинов отметил огромный вклад Никиты Михалкова в развитие отечественного кинематографа и сохранение культурных ценностей страны. Глава парламента напомнил, что Михалков поддержал референдум о воссоединении Крыма с Россией и содействовал проведению кинофестиваля "Евразийский мост" в Ялте, который стал знаковой творческой площадкой полуострова.Высокая награда также вручена уроженцу Кировского района Василию Циблиеву - летчику-истребителю первого класса, космонавту-испытателю и генерал-лейтенанту. По данным крымских властей, Циблиев оказал значительную поддержку в организации работы крымского Центра космической связи, содействовал налаживанию контактов с Роскосмосом и помог молодым крымчанам поступать в профильные вузы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СВО формирует новый культурный пласт в России – МихалковКлондайк для режиссеров: Михалков о роли Крыма в российском кинематографе Герой России из Крыма развеял миф о требованиях к будущим космонавтам

