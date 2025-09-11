https://crimea.ria.ru/20250911/rabskoe-podchinenie--chto-oznachayut-novye-zayavleniya-kallas-po-ukraine-1149374486.html

Рабское подчинение – что означают заявления Каллас о конфликте на Украине

Рабское подчинение – что означают заявления Каллас о конфликте на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Еврочиновники выстраивают свои заявления по ситуации на Украине с оглядкой на США, от которых остаются зависимыми. Такое мнение РИА Новости Крым выразил доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter Андрей Манойло, комментируя заявления главы евродипломатии Каи Каллас.Каллас в четверг заявила, что считает реалистичным сценарием продолжение конфликта на Украине еще в течение пары лет. По ее мнению, пессимистичным завершением боевых действий будет исход, при котором Украина должна будет пойти на территориальные уступки.Поскольку во главе Штатов сейчас стоит Трамп, регулярно провозглашающий себя "миротворцем", на фоне его контактов с президентом РФ Владимиром Путиным, заявляющим о готовности вести переговоры по урегулированию украинского конфликта без обсуждения территориальной темы, зависимый от американцев Евросоюз вынужден подстраиваться под эту повестку, считает Манойло. Однако есть и другая сторона: США продолжают зарабатывать на этом конфликте."Европа продолжит вооружать Киев так долго, как американцы будут на этом настаивать. Поскольку Европа вооружает Киев в первую очередь американским оружием, которое закупает у США. Американские производители оружейного комплекса доят Европу и будут продолжать это делать. Насколько выгодно это рядовым гражданам Европы – вопрос риторический. А вот евролидерам это на руку, поскольку в случае урегулирования на Украине их ждет политическая смерть", – констатирует профессор.Глава евродипломатии Кая Каллас неоднократно выступала за продолжение поставок вооружений киевскому режиму, чтобы сделать его "сильнее за столом переговоров". Также она заявляла, что Европе нужно сконцентрироваться на укреплении украинских позиций на поле боя.При этом президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал готовность Москвы к переговорам. 3 сентября на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай российский лидер пригласил Владимира Зеленского в Москву, если глава киевского режима готов с ним встретиться.Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия не исключает возможности прямых и многосторонних контактов по Украине, однако считает, что вмешательство Европы мешает поиску компромиссов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Володин призвал отдать под международный трибунал главу дипломатии ЕСКоллективное самоубийство Европы: почему для ЕС мир на Украине хуже войныГлавные заявления во время встречи Трампа с Зеленским и лидерами ЕС

