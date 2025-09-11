Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила 3 авиабомбы, четыре HIMARS и ракету большой дальности "Нептун" - РИА Новости Крым, 11.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250911/pvo-sbila-3-aviabomby-chetyre-himars-i-raketu-bolshoy-dalnosti-neptun-1149370369.html
ПВО сбила 3 авиабомбы, четыре HIMARS и ракету большой дальности "Нептун"
ПВО сбила 3 авиабомбы, четыре HIMARS и ракету большой дальности "Нептун" - РИА Новости Крым, 11.09.2025
ПВО сбила 3 авиабомбы, четыре HIMARS и ракету большой дальности "Нептун"
Российские средства ПВО сбили за сутки три управляемые авиационные бомбы, четыре снаряда РСЗО HIMARS, управляемую ракету большой дальности "Нептун", сообщили в... РИА Новости Крым, 11.09.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633423_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c304bd00be744cefab84ddae53a375c4.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили за сутки три управляемые авиационные бомбы, четыре снаряда РСЗО HIMARS, управляемую ракету большой дальности "Нептун", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, российские войска нанесли поражение многофункциональной радиолокационной станции RADA израильского производства, складам ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147-ми районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПВО сбила 3 авиабомбы, четыре HIMARS и ракету большой дальности "Нептун"

ПВО сбила 3 авиабомбы, четыре снаряда РСЗО HIMARS, ракету большой дальности "Нептун"

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили за сутки три управляемые авиационные бомбы, четыре снаряда РСЗО HIMARS, управляемую ракету большой дальности "Нептун", сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 166 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, российские войска нанесли поражение многофункциональной радиолокационной станции RADA израильского производства, складам ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147-ми районах.
