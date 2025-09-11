ПВО сбила 3 авиабомбы, четыре HIMARS и ракету большой дальности "Нептун"

https://crimea.ria.ru/20250911/pvo-sbila-3-aviabomby-chetyre-himars-i-raketu-bolshoy-dalnosti-neptun-1149370369.html
2025-09-11T12:38
министерство обороны рф
пво
новости сво
новости
армия и флот
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили за сутки три управляемые авиационные бомбы, четыре снаряда РСЗО HIMARS, управляемую ракету большой дальности "Нептун", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, российские войска нанесли поражение многофункциональной радиолокационной станции RADA израильского производства, складам ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147-ми районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
