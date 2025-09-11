https://crimea.ria.ru/20250911/pogoda-v-krymu-v-chetverg-zhdat-li-dozhdey-1149222095.html

Погода в Крыму в четверг: ждать ли дождей

Погода в Крыму в четверг: ждать ли дождей - РИА Новости Крым, 10.09.2025

Погода в Крыму в четверг: ждать ли дождей

В четверг погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков, лишь ночью местами кратковременные дожди, грозы. Об этом... РИА Новости Крым, 10.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В четверг погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков, лишь ночью местами кратковременные дожди, грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +24…+26.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, гроза, днем без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +23...+25 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью возможны дожди с грозами, днем без осадков. В ночные часы температура воздуха +17...+19 градусов, днем от +22 до +26.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

