Погода в Крыму в четверг: ждать ли дождей - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Погода в Крыму в четверг: ждать ли дождей
Погода в Крыму в четверг: ждать ли дождей - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Погода в Крыму в четверг: ждать ли дождей
В четверг погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков, лишь ночью местами кратковременные дожди, грозы. Об этом... РИА Новости Крым, 10.09.2025
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В четверг погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков, лишь ночью местами кратковременные дожди, грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +24…+26.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, гроза, днем без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +23...+25 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью возможны дожди с грозами, днем без осадков. В ночные часы температура воздуха +17...+19 градусов, днем от +22 до +26.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в четверг: ждать ли дождей

В Крыму в четверг до +26 и ночью местами пройдут кратковременные дожди с грозами

00:01 11.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В четверг погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков, лишь ночью местами кратковременные дожди, грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, на побережье до +19, днем +21…+26 градусов, в горах +15…+20", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +24…+26.
В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, гроза, днем без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +23...+25 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью возможны дожди с грозами, днем без осадков. В ночные часы температура воздуха +17...+19 градусов, днем от +22 до +26.
